Slate sliboval Americe levný dvoudveřový pick-up. Do půl milionu se nevešel, ujede ale víc
Jednoduchý elektrický pick-up s extrémně nízkou cenovkou a nepřeberným množstvím individualizace? Slate sice nakonec kvůli zrušeným dotacím podražil, ale i tak jde o absolutně nejlevnější elektromobil na americkém trhu. Ovšem pouze ve verzi Truck.
Když v dubnu minulého roku přišel Slate s tvrzením, že do roka postaví jednoduchý dvoudveřový pick-up se základní cenou pod 20.000 dolarů (425.000 Kč), byli jsme všichni skeptičtí. Přeci jen průměrný nový středně velký pick-up v USA dnes stojí více než dvojnásobek a průměrné nové auto brzy přesáhne hranici 50.000 dolarů (1.065.000 Kč).
Slate se však pod magických dvacet tisíc plánoval dostat díky státní dotaci, kterou od té doby tamní vláda zcela zrušila. S navýšením ceny se tak dalo počítat, nebylo však jasné, zda projekt vůbec dokáže přežít – v základní výbavě je totiž rád za čtyři kola a volant, nemá ani lakovanou karoserii a okénka stahujete hezky „švihadly“. Připlatit je potřeba také za zadní sedadla.
K tomu všemu pod kapotou nenajdeme spalovací motor, ale Slate Truck je čistě elektrickým vozidlem (pod kapotou má přední kufr). Přes všechny problémy se mu však podařilo přijít na trh nejen jako nejlevnější pick-up na americkém trhu, ale také nejlevnější čistě elektrický vůz.
Nejlevnější Chevrolet Bolt totiž startuje na částce 28.995 dolarů (615.000 Kč) a Slate Truck se vejde i pod hranici pětadvaceti tisíc. Za cenu 24.950 dolarů (530.000 Kč) si zákazníci mohou koupit úplně nové auto s desetiletou zárukou a zárukou 110.000 mil (177.000 km) na baterii a pohonné ústrojí.
„Je vytvořeno pro miliony pracovitých lidí, kteří hledají vozidlo, které se přizpůsobí jejich měnícím se potřebám, aniž by je to finančně zruinovalo,“ říká automobilka. Za své peníze dostanou 65 kWh LFP baterii, která by měla stačit k dojezdu 205 mil (330 km), což je výrazný posun od dříve avizované 52,7 kWh baterie.
Naopak výkon se oproti předpokladům mírně snížil – v produkční verzi dosahuje elektromotor umístěný na zadní nápravě 135 kW (181 k). Točivý moment 264 Nm zůstal nezměněný. Základní Slate váží 1835 kg a uveze přibližně 700 kg na korbě a utáhne dalších zhruba 900 kg na tažném zařízení, je však nutné přihlédnout k jinému systému přívěsů v USA.
Prázdný Slate zrychlí z 0 na 96,5 km/h za osm sekund a jeho maximální rychlost se zastaví kolem 145 km/h. Nejsou to nikterak obrovské hodnoty, ale je potřeba si uvědomit, co je pointou celého projektu.
Proti proudu
Uvnitř najdete jen to nejnutnější. Žádná velká centrální obrazovka, jediný displej je před řidičem a poskytuje opravdu jen to nejnutnější – kromě rychlosti a stavu baterie vlastně téměř nic. Navigaci zajistí mobilní zařízení upevněné na držáku a to samé platí o hudbě. V konfigurátoru však najdeme příplatky za různé varianty reproduktorů včetně přenosné verze.
Mezi věci, které moderní auto potřebuje, patří ale i několik bezpečnostních a legislativně nutných prvků. Každý Slate tak zahrnuje kontrolu trakce a ESP, automatické nouzové brzdění, airbagy řidiče a spolujezdce, boční hlavové airbagy po celé délce vozu (Truck má dva, SUV přidává dva integrované do ochranného rámu), boční airbagy v sedadlech a varování před čelní srážkou.
Přeci jen už v základní výbavě najdeme alespoň dvě komfortní funkce. Couvací kamera je na americkém trhu vyžadována legislativně a dálkové bezklíčové ovládání bylo nejspíš rozumnou volbou z hlediska výrobní ceny a dopadu na komfort zákazníků.
Ve výčtu umístění airbagů bylo zmíněno také SUV, které je možné objednat za příplatek pěti tisíc dolarů a startuje tak na ceně 29.950$ (640.000 Kč). Nejde však o jiný model, nýbrž nástavbu nad nákladový prostor a soubor dílů, které lze namontovat na jakýkoli Slate Truck i dodatečně.
V tomto smyslu se Slate Truck podobá Nissanu Pulsar, který měl vyměnitelné díly zadní části a mohlo z něj být kombi nebo sedan dle libosti. To zde platí též, i když vyměnitelných dílů má Slate Truck podstatně víc. Není to jen o kryté korbě, ale přidává se také zmíněný ochranný rám s airbagy a další řada sedadel. Základní Slate Truck je totiž pouze dvoumístný.
V nabídce je také zadní část fastback a v budoucnu se ještě dočkáme otevřené verze, která trochu připomíná původní defender pro severoamerický trh. Verze Fastback SUV startuje na částce 31.950$ (680.000 Kč) a nabízí se otázka, jestli i za takovou částku zákazníci budou ochotni přijmout prakticky nulový komfort v kabině a manuální stahování oken.
Barvu karoserie řeší Slate pomocí fólie. Je na výběr ze sta různých odstínů od 499.99$ (10.650 Kč), barvy namíchané zcela podle přání zákazníka ale vyjdou na nemalých 1.599$ (34.000 Kč). Fólii si bude možné objednat jen na část auta (samozřejmě za sníženou cenu) nebo vybrat některý z předem definovaných designů.
Uvedené ceny jsou však nejspíš pouze za materiál, jelikož v konfigurátoru společnost uvádí dobu instalace 12–16 hodin ve dvou lidech a doporučuje zákazníkům, aby si na instalaci najali profesionála.
Na výběr je také z dalších různých motivů a doplňků včetně jiného designu krytů oranžových světel vpředu i vzadu, které jsou za příjemnou cenu 49.99$ (mírně nad tisíc korun) a jejich instalaci zvládne i začátečník. Animované světlomety vpředu i vzadu už jsou dražší a náročnější na instalaci.
Z plejády přídavných světlometů jsou nejzajímavější malé moduly umístěné nad koly, které pomáhají v noci kontrolovat kameny a terén v blízkosti pneumatik. Umím si představit spoustu situací, kdy by se to mohlo hodit, i když Slate zatím nenabízí verzi s pohonem všech kol a předpoklad častých cest do náročnějšího terénu tak spíše není na místě.
Pro uživatele, kteří Slate Truck budou chtít využít jako pick-up, nabízí Slate také klasický tonneau kryt nákladového prostoru za 1.349$ (28.750 Kč), téměř dvojnásobek ale žádá za kryt Solis, ve kterém jsou integrovány solární panely. Společně s externí baterií a měničem COR umožňuje díky integraci prvků do jednoho energetického systému pasivně dobíjet energii ze slunce a napájet externí zařízení.
Příslušenství do nákladového prostoru by vydalo skoro na knihu, na výběr je opravdu téměř ze všeho, co vás napadne – včetně nafukovací matrace nebo úložného boxu na nářadí. K dispozici bude také zvýšený i snížený podvozek, terénní pneumatiky i silniční pneumatiky, disky z lehkých slitin o velikosti až 20" nebo nafukovací gauč a křesla.
V interiéru je možností také velké množství, kromě integrovaných reproduktorů ale většinou jde o různé držáky či jiné barevné kombinace a materiály. Největší smysl tak dává úplně základní Truck, který je ještě o něco levnější než Ford Maverick.
Vzhledem k étosu automobilky Slate je však otázkou, do jaké míry budou zákazníci ochotni akceptovat levná řešení, když se cena jejich vozu vyšplhá výše kvůli hezčí barvě a velkým kolům nebo potřebě usadit 4 pasažéry. Uvítali byste i v Evropě podobné modulární auto bez jakékoli nadbytečné výbavy?
Zdroj: Slate, TopGear, Motor1