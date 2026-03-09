Sláva! Jeep Wrangler už se v náročném nárazovém testu nepřevrací
Náraz malou částí přídě je tvrdou zkouškou, po níž u aut s vysokým těžištěm hrozí převrácení. Jeep Wrangler k nim patřil, nejnovější verze však prošla úpravami a po nárazu vůz zůstává na kolech
Jeep Wrangler byl dlouhá léta považován za krále terénu, kterému se v náročných pasážích vyrovnal jen málokdo, ovšem jeho pověst na silnici značně pokulhávala kvůli jednomu děsivému zlozvyku.
Že Jeep Wrangler nebude na silnici dokonalý, když má dvě tuhé nápravy a celkově je postavený zejména pro špičkové výkony mimo ni, nikoho nepřekvapí. V roce 2019 však v nárazovém testu IIHS, což je obdoba našeho EuroNCAP, předvedl nečekané – po nárazu malou částí přídě se převrátil na bok.
Náraz malou částí přídě znamená srážku v podstatě rohem auta – jen 25 procenty šířky. Je to test tvrdý, ale v reálném provozu k takové nehodě může snadno dojít při míjení protijedoucích, nebo když jeden z nich chybně předjíždí.
Důvod k převracení byl ve vysokém těžišti a relativně úzkém rozchodu kol. S příchodem modelového roku 2026 – to znamená auta vyrobená od podzimu 2025 – se to však mění, protože automobilka upravila podélníky rámu. Díky tomu se energie z nárazu posouvá jinak a jinudy a vůz po testu zůstal na všech čtyřech kolech.
Zástupci IIHS tento pokrok kvitují, avšak detailně úpravy nepopisují a zatím to neudělala ani automobilka. Bezpečnostní skóre wrangleru se tak posunulo do výrazně lepších hodnot. „Díky posledním změnám získávají Wranglery vyrobené po říjnu 2025 hodnocení ‚přijatelné‘ v kategorii nárazu malou částí přídě, které kombinuje výsledky testů na straně řidiče i spolujezdce,“ dodává IIHS.
I když je zásadní zmírnění rizika převrácení obrovským krokem vpřed, wrangler stále není bezchybným vozem a v oblasti bezpečnosti má ještě co dohánět. Aktuální testy totiž odhalily přetrvávající riziko poranění dolních končetin, konkrétně pravé nohy spolujezdce, kde jsou naměřené hodnoty stále vysoké.
Pozitivní zprávou však je, že stejnou konstrukční úpravu rámu dostal i odvozený pick-up Jeep Gladiator. Ten však už na českém trhu bohužel není oficiálně k mání; nový se dá u importéra objednat jen čtyřválcový pětidveřový wrangler. Je však v nabídce také ve verzi 4×e s plug-in hybridním pohonem.
Zdroj: Road & Track | foto: Jeep | video: Jeep, Marek Bednář/Auto.cz