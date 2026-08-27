Slibovaný full hybrid Volkswagenu je tady, nejprve pro golf a t-roc
Volkswagen se připojuje k dalším značkám a nabídne poslední stupeň elektrifikace, který mu dosud v nabídce chyběl. Má 170 koní a v Česku startuje na 827 tisících za dobře vybavený golf a 980 tisících za ještě lépe vybavený t-roc.
Řadu měsíců se hovořilo o tom, že Volkswagen naskočí na trend řady ostatních značek a začne kromě mild hybridů a plug-in hybridů nabízet také „samonabíjecí“ hybrid, kterým nejvíc proslula Toyota. Před pár měsíci se dokonce objevily škodovky s nápisem Hybrid na zádi, šlo však jen o mild hybridy. Nyní se to mění a full-hybridní technika přichází na český trh v prvních dvou modelech Volkswagenu.
Jsou to modely Golf a T-Roc, jejichž hnací ústrojí je složeno z motoru 1.5 TSI Evo2, elektromotoru a baterie NMC o celkové kapacitě 1,6 kWh. Kombinovaný výkon je 170 koní, 125 kW, a nejvyšší točivý moment 309 Nm. Spotřeba klesá oproti 1.5 TSI Evo2 110 kW o 10–15 %, homologovaná hodnota je 4,6–5,1 litru na 100 km pro golf, 5,0–5,6 l/100 km pro t-roc.
„Elektromotor zajišťující pohon nahrazuje nebo podporuje přeplňovaný zážehový motor například při rozjezdu nebo v nízkých rychlostech. Oba modely proto mohou často jezdit pouze na elektřinu, a tedy velmi tiše,“ uvádí Volkswagen. Ústrojí funguje jako sériový nebo paralelní hybrid; to druhé v rychlostech nad 60 km/h, tedy mimo město a na dálnici.
Ceník začíná na akčních 827 tisících korun za golf Hybrid R-Line Family, kde jsou v základu LEDkové světlomety Plus s funkcí Light Assist, 18" kola, bezklíčové odemykání a zamykání, vyhřívaná přední sedadla a multifunkční sportovní volant v kůži, progresivní řízení a zatmavená zadní okna.
T-Roc startuje ve stejné akční výbavě na 980 tisících korun. Nabízí mimo jiné IQ.LIGHT LED Matrix světlomety, Paket Easy Open & Close, Paket Park Assist Pro, 18" kola, sportovní podvozek, progresivní řízení, vyhřívaný sportovní multifunkční volant a sportovně komfortní sedadla vpředu.
„Nový pohon s označením Hybrid kombinuje elektrickou jízdu s jednoduchostí běžného používání, protože nevyžaduje externí nabíjení,“ říká Jakub Šebesta, brand manager českého zastoupení Volkswagenu.
Zdroj: Volkswagen