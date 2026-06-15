Slováci vyhlásili válku chodcům. Zakážou jim na přechodech používat mobily
Slovenští zákonodárci si došlápli na mobily v rukou chodců. Pod hrozbou pokuty jim zakázali bezhlavé zírání do displeje při přecházení vozovky. Měli bychom i my být stejně přísní jako naši sousedé?
Pohled, který velmi dobře zná každý, kdo někdy seděl za volantem. K přechodu se blíží postava s kapucí na hlavě, očima přibitýma k rozsvícené obrazovce a prsty zběsile kmitajícími po displeji. Že se kolem pohybují tuny rozjeté oceli, jako by dotyčného vůbec neexistovalo. Fenoménu takzvaných „smartphone zombies“ teď na Slovensku vyhlásili otevřenou válku.
Národní rada schválila novelu silničního zákona, která od letošního září zásadně mění vztah mezi řidiči a pěšími. Nová pravidla mají začít platit od letošního 1. září. Tou největší a nejdiskutovanější změnou je právě zákaz používání mobilních telefonů a podobných elektronických zařízení na přechodech pro chodce a v jejich těsné blízkosti.
Za porušení nové povinnosti chodce, podobně jako při přecházení na červenou nebo náhlé vstoupení do vozovky, bude na Slovensku hrozit pokuta do 1200 Kč (50 eur). Pokud by ale chodec s mobilem v ruce způsobil dopravní nehodu nebo bezprostřední nebezpečí, částka se ve správním řízení může vyšplhat podstatně výše.
Volání ano, zírání ne
Nejde o to, že by si lidé nově nemohli u ucha přidržet mobil a vyřídit hovor. Slovenský zákon míří přímo na chování, které prokazatelně snižuje schopnost vnímat okolní provoz. Typickým příkladem je psaní textových zpráv, projíždění sociálních sítí nebo sledování videí za chůze.
Zákon míří na pouze na vyznačené přechody pro chodce. Mimo ně chodec nemá žádné privilegované postavení a přednost autům musí dát tak jako tak. Nové pravidlo tak paradoxně platí jen na místech, která mají být pro pěší těmi nejbezpečnějšími.
V Česku podobný zákaz mobilů vůbec nemáme. Chodec má sice obecnou povinnost chovat se bezpečně a nevstupovat před jedoucí auta bezhlavě, ale za pouhé sledování displeje na přechodu tuzemský policista pokutovat nemůže.
Mince má ale jako vždy dvě strany. Na druhé straně barikády však stojí názor, že jde o další zbytečný a v praxi jen těžko vymahatelný zákaz. Na prvním místě by měl podle odpůrců zůstat zdravý rozum a vzájemný respekt, nikoliv další paragrafy. Jak se na to díváte vy?
Evropa versus mobily
Slovensko se svým tažením proti nepozorným chodcům rozhodně neobjevuje Ameriku, v evropském kontextu však stále reprezentuje spíše menšinový, restriktivní proud.
Dosud nejhlasitějším průkopníkem tvrdého přístupu bylo sousední Polsko, které velmi podobný zákaz zavedlo už v roce 2021. Polští zákonodárci tehdy rázně zakázali používání telefonů a dalších elektronických zařízení jak během samotného přecházení, tak bezprostředně před vstupem na vozovku, pokud to snižuje ostražitost chodce.
Ještě dříve, na podzim roku 2018, se do boje se smartphony pustila Litva. Na disciplínu pěších tam na křižovatkách dohlížejí i městské kamerové systémy a za mobil v ruce na přechodu hrozí pokuta až čtyřicet eur.
Většina západní Evropy se represi spíše vyhýbá a volí raději cestu moderních technologií a prevence. V německých městech jako Kolín nad Rýnem nebo Augsburg či v nizozemském Bodegravenu vznikly speciální přechody, kde jsou LED diody zabudované přímo do dlažby na okraji chodníku. Tyto světelné pásy jsou synchronizované s klasickými semafory, takže i člověk, který upřeně zírá pod nohy na obrazovku telefonu, periferně zaregistruje blikající červené světlo.
V malé obci Seine-Port jižně od Paříže obyvatelé v únoru 2024 těsnou většinou schválili chartu omezující používání smartphonů. Následná obecní vyhláška míří především proti scrollování při chůzi, před školami, při společných setkáních a v obchodech či restauracích. Protože za porušení nejsou stanoveny sankce a opatření není policií vymahatelné, funguje hlavně jako společenský apel. Někteří místní obchodníci však zákaz podporují tím, že zákazníky požádají, aby telefon odložili, než je obslouží.
Ostatní už známe
Slovenská novela přináší i další balík změn, které jsou však v České republice pevnou a přirozenou součástí silničního provozu už dlouhá léta. Řeč je například o povinnosti řidiče zpomalit či zastavit nejen před chodcem, který už na přechod fyzicky vstoupil, ale také před tím, který se k němu teprve blíží a jeho úmysl přejít silnici je zřejmý. Český zákon toto předvídavé chování vyžaduje od nepaměti a řidiče nutí sledovat i chodníky kolem přechodů.
Slovensko až od letošního podzimu zavádí také takzvaný domino efekt na víceproudých silnicích. Pokud v jednom jízdním pruhu auto zastaví nebo zpomalí, aby umožnilo chodci přejít, řidiči v ostatních pruzích jedoucí stejným směrem musí nově bezpodmínečně udělat totéž, jinak riskují tvrdý postih. Většina slovenských řidičů podle tohoto principu samozřejmě jezdila i doposud, nicméně šlo pouze o nepsané pravidlo. V Česku je toto pravidlo ukotvené v zákoně již dávno.
Slovenský experiment s mobily na přechodech bude bezpochyby zajímavé sledovat. Ukáže totiž, zda se dá ohleduplnost a základní pud sebezáchovy efektivně vynutit represemi a hrozbou pokuty.
Zdroje: Augsburger Allgemeine, Auto.pravda.sk, Deutsche Welle, DutchNews.nl, Dziennik Ustaw, Gazeta Prawna, Le Parisien, LRT.lt, Portál občana, Rzeczpospolita, TF1 Info, Zákon o provozu na pozemních komunikacích