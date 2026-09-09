Slovinsko jako šestá země EU povolilo FSD od Tesly. Stále nejde o autonomní řízení
Slovinsko uznalo dočasné evropské typové schválení systému Tesla Full Self-Driving Supervised. Jeho používání tak povolilo jako šestý členský stát Evropské unie.
Slovinská Agentura pro bezpečnost silničního provozu AVP uznala schválení systému FSD Supervised 7. září 2026. Slovinsko se tím připojilo k Nizozemsku, Litvě, Estonsku, Dánsku a Belgii.
„FSD Supervised je nyní schváleno ve Slovinsku. Zavádění začne brzy,“ oznámila evropská pobočka Tesly na síti X. Přesné datum zpřístupnění softwaru zákazníkům ale automobilka neuvedla.
Vzorem bylo Nizozemsko
Základem slovinského rozhodnutí je dočasné typové schválení, které 10. dubna vydal nizozemský homologizační úřad RDW. Ten systém před povolením prověřoval déle než osmnáct měsíců na uzavřených tratích i ve veřejném provozu.
Slovinský úřad však celý technický testovací program neopakoval. Posoudil vydané schválení, související dokumentaci a dodatečná vysvětlení RDW týkající se dalšího sledování systému a vyhodnocování případných bezpečnostních problémů.
Nejde přitom o běžnou definitivní evropskou homologaci. Dočasné povolení vzniklo podle článku 39 nařízení EU 2018/858, který umožňuje schvalovat nové technologie nebo technické koncepty dosud plně nepokryté evropskými požadavky. Jednotlivé členské státy mohou nizozemské rozhodnutí uznat na svém území. Dokud však nepadne rozhodnutí na úrovni EU, schválení platí pouze v zemích, které k tomuto kroku samy přistoupily.
Hlasovat by se mohlo v říjnu
Slovinský úřad uvádí, že hlasování o schválení FSD Supervised na úrovni Evropské unie je předběžně plánováno na říjen 2026. Tesla podle agentury Reuters tvrdí, že by se mohlo uskutečnit už 6. října. Tento konkrétní termín však zatím nebyl oficiálně potvrzen.
Pro přijetí bude potřeba podpora nejméně 15 z 27 členských států, které zároveň zastupují alespoň 65 procent obyvatel EU. Francie dříve upozorňovala především na dodržování rychlostních limitů a kontrolu pozornosti řidiče. Nyní systém zkouší na dvou automobilech a výsledky chce mít ještě před evropským hlasováním, jak jsme podrobněji psali zde.
Zdroj: AVP, Reuters