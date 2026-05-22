Smart #2 má odstartovat revitalizaci značky v Evropě. Hybrid prý nepotřebuje
Značka Smart je synonymem pro městská supermini. Nový generální ředitel vysvětluje, proč je model #2 pro společnost klíčový, ale také proč svou revitalizaci značka začala pomocí čistě elektrických SUV.
Když se řekne Smart, představí si každý z nás úžasné městské supermini, které bylo možné s trochou snahy parkovat kolmo k chodníku tam, kde ostatní parkovali podélně, aniž by příliš vyčnívalo do cesty. Pravda, mělo jen dvě místa a bylo tak malé, že když chtěla automobilka expandovat, měla to těžké.
Zpočátku vznikly varianty Cabrio, Crossblade, samostatný model Roadster a Coupé a nakonec také Smart ForFour, tedy větší vůz pro čtyři. Ten jako jediný přežil i do třetí generace vozidel automobilky Smart, i když už ji její zákazníci opouštěli.
Změna vlastnictví a velké ambice koncernu Geely však pro Smart znamenají rozšíření do všemožných segmentů. Značka dokonce začala s několika modely SUV a nyní chystá také plug-in hybridní sedan. Kde je ale náš milovaný malý smart?
V sériové podobě by se měl představit již letos na podzim a zaplnit tak obrovskou díru v identitě značky, která vznikla jeho absencí. Prodeje značky jsou i přes nabídku tří modelů SUV velmi slabé a nově jmenovaný generální ředitel společnosti Smart Wolfgang Ufer má značce poskytnout nový impuls.
„Je čas zvýšit naši úroveň prodeje a marketingu; v tomto ohledu se můžeme zlepšit a budovat povědomí o značce,“ komentoval situaci pro britský AutoExpress. Momentální nabídka značky navíc bojuje s cenou, která byla u prémiově zařazeného Smartu vždy vyšší.
Zatímco v minulosti si Smart vyšší cenu dokázal obhájit svými jedinečnými vlastnostmi a bezpečností, dnes čelí obrovské konkurenci mezi elektromobily z Číny, automobilkou Tesla, ale i stále lepšími produkty z Evropy.
Když k tomu přidáte fakt, že potkat dnes Smart v ulicích je prakticky nemožné (zejména nové modely), je jasné, že Smart potřebuje nabídnout svým zákazníkům ikonický model jako sůl. A co by mělo mít větší šanci na úspěch než návrat ke svým ikonickým kořenům.
„Kde je to dvoumístné auto?“ ptají se prý lidé automobilky nejčastěji. Ufer argumentuje, že Smart na své kořeny nikdy nezapomněl a několikrát se pokusil vyvinout novou generaci na správné platformě. „Pravdou ale je, že dvoumístné auto nikdy nebylo tím, na kterém bychom vydělávali peníze,“ upřesňuje, proč jsme se takového produktu zatím nedočkali.
Nakonec museli sami vyvinout platformu, jelikož žádná použitelná nebyla uzpůsobena na vůz s délkou pouhých 2,7 metru. Nová generace stylového supermini navíc nemá žádné ambice být levným autem a konkurovat tak třeba Renaultu Twingo E-Tech. Ufer trvá na tom, že Smart je „prémiová lifestylová značka“.
Široká nabídka
První model automobilky Smart z 90. let byl natolik výjimečný, že se stal prvním vozem, který byl vystaven v newyorském Muzeu moderního umění ještě v době své produkce. Jak už však Ufer naznačil, jeho úspěch přišel Mercedes-Benz draho. Vývoj podle odhadů analytické společnosti Bernstein přinesl jen během prvních dvou generací ztrátu ve výši 4,6 miliardy dolarů (téměř 100 miliard korun).
Aby to tentokrát nedopadlo stejně, chce společný podnik Geely a Mercedes-Benz zcela novou platformu #2 využít pro kompletní portfolio městských supermini: kromě kupé vycházejícího z konceptu představeného v Pekingu můžeme znovu očekávat kabriolet a potenciálně i prodlouženou verzi. Dokonce Ufer zmínil celou řadu specifikací od užitkových vozů pro skupiny až po luxusní městské obytné vozy.
Dnes jsou všechny u nás prodávané smarty čistě elektrické, na domácím čínském trhu to ale neplatí. Smart tam nabízí také plug-in hybridní modely EHD. „Nejsme přesvědčeni, že to pro Evropu potřebujeme,“ komentuje možný příchod plug-in hybridů do Evropy Ufer.
Argumentuje tím, že 800V systém elektromobilů automobilky je tak dobrý, že nabízet pouze mezistupeň přechodu na čistou elektromobilitu v podobě plug-in hybridní varianty zkrátka nedává smysl. Druhou stranou mince jsou samozřejmě také náklady na splnění nadcházejících emisních předpisů Euro 7 u takové pohonné jednotky.
Společně s konceptem #2 se představil také produkční plug-in hybrid #6. Ten prý pro Evropu zcela vyloučen není, jelikož by mohl být komplementárním modelem k současné nabídce značky Mercedes-Benz.
Vše se však odvíjí od toho, zda se podaří znovu nastartovat úspěch značky Smart na evropském trhu. Ambice má Ufer vysoké, chtěl by do tří let ze značky Smart udělat jednu z nejrychleji rostoucích značek elektromobilů. Nezbývá než sledovat, zda se mu to podaří.
Zdroje: AutoExpress, Smart, Evoo