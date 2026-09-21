Smí motorkář do záchranářské uličky? Rozhoduje rozdíl mezi předjížděním a objížděním
Mezeru vytvořenou pro vozidla integrovaného záchranného systému česká legislativa pro jednostopá vozidla přísně zamyká. Kde přesně však leží hranice mezi tolerovaným proplétáním a závažným přestupkem?
Uvíznutí v dlouhé dopravní zácpě prověří trpělivost každého řidiče, pro motocyklisty to však představuje i značnou fyzickou zkoušku. Není divu, že pohled na volný pruh uprostřed stojících aut svádí k myšlence, že průjezd jednoho štíhlého stroje nikomu neublíží.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ale mluví zcela jednoznačně. Takzvaná záchranářská ulička je podle ustanovení § 41 odstavce 8 vyhrazena striktně vybraným subjektům, a to jak na dálnicích, tak na silnicích pro motorová vozidla s nejméně dvěma pruhy v jednom směru. Na všech ostatních komunikacích pak ze zákona platí obecná povinnost umožnit záchranářským vozům plynulý průjezd.
Do vytvořené uličky smějí podle zákona vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, tedy záchranná služba, hasiči a policie, dále auta správce komunikace a odtahové služby odstraňující následky nehod. Běžný motocykl mezi nimi nefiguruje.
Jakékoliv zneužití uvolněného prostoru neoprávněným řidičem může na místě vynést pokutu do 1500 Kč a ve správním řízení vyšplhat až na 5000 Kč. Pokud by navíc neukázněná jízda zablokovala či zpomalila průjezd rozměrné cisterně nebo sanitce, právní i finanční dopady mohou být mnohem přísnější.
Objíždění není předjíždění
Mnozí jezdci na motocyklech často argumentují tím, že se pouze proplétají mezi stojícími auty, což považují za objíždění překážky. Zde však narážejí na přesnou právní terminologii. Pokud automobil přeruší jízdu z důvodu nezávislého na vůli řidiče, tedy vlivem dopravní zácpy nebo červené na semaforu, jedná se z pohledu zákona o takzvané zastavení vozidla. A takto stojící kolonu motorové vozidlo objíždět nesmí.
Zajímavou výjimku v českém právním řádu představují cyklisté. Ti mají výslovně povoleno pomalu jedoucí nebo stojící vozidla při pravém okraji vozovky předjíždět či objíždět. Ministerstvo dopravy ČR však opakovaně upozorňuje, že toto specifické ustanovení nelze jakkoliv přenášet na motocykly ani skútry. Moped nebo motorka zůstávají z pohledu legislativy plnohodnotnými motorovými vozidly se všemi povinnostmi.
Jiná situace nastává ve chvíli, kdy se kolona vozidel nepravidelně pohybuje. Pokud auta alespoň pomalu jedou, nejde již o objíždění, ale o standardní předjíždění. To zákon motorkářům nezakazuje, musela by při něm však být do písmene splněna všechna všeobecná pravidla:
Předjíždění musí probíhat zleva, bez přejíždění plné dělící čáry, s včasným znamením o změně směru jízdy a při zachování bezpečného bočního odstupu tak, aby nikdo z účastníků provozu nebyl ohrožen ani omezen.
Tolerance ve městech
V běžném městském provozu, například při dojezdu k semaforům na klasických víceproudých třídách, policisté nad plynulým a opatrným proplétáním motorkářů většinou přimhouří oko v zájmu celkové plynulosti dopravy. Vytváří se tak určitá nepsaná praxe, kdy řidiči aut motorkářům mírně poodjedou a ti se bezpečně posunou dopředu k stopčáře.
Jakmile se však děj přesune na dálnici, rychlostní obchvat nebo silnici pro motorová vozidla a do hry vstoupí reálná záchranářská ulička vytvořená pro složky integrovaného záchranného systému, tolerance končí.
Policie ČR i bezpečnostní orgány BESIP apelují na všechny jezdce, aby záchranářskou uličku považovali za nedotknutelné území. Touha ušetřit pár minut v horku totiž nestojí za riziko, že vteřiny zbytečně zdrží ty, kteří jedou zachraňovat lidské životy.
Samotná pravidla pro tvoření záchranářské uličky jsou v Česku plně sjednocená s okolními evropskými státy a platí na dálnicích i silnicích pro motorová vozidla. Kteří řidiči kam uhýbají a jak správně postupovat?
Dvouproudá komunikace: Řidiči v levém pruhu uhýbají doleva, řidiči v pravém pruhu doprava.
Tří a víceproudá komunikace: Ulička vzniká výhradně mezi zcela levým pruhem a pruhem, který na něj bezprostředně navazuje.
Využití krajnice: K vytvoření dostatečného průjezdu smějí auta vjet na krajnici i na středový dělící pás.
Preventivní tvoření: Prostor pro záchranáře musí vznikat okamžitě při zpomalení provozu a tvorbě kolony, nikoliv až ve chvíli, kdy zazní sirény.
Zdroje: BESIP, Bezpečné cesty, Ministerstvo dopravy ČR, Policie ČR