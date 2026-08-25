Smíte překročit rychlost u předjíždění? A co když předjížděný šlápne na plyn?
Mezi českými motoristy dodnes přežívá nebezpečná pověra: když předjíždím, mohu na pár sekund překročit maximální povolenou rychlost, abych manévr co nejrychleji dokončil. Pojďme si říct, jak je to doopravdy.
Představte si typickou situaci z české okresky. Dojedete auto jedoucí rychlostí 80 km/h. Chcete ho čistě předjet, ale abyste neviseli v protisměru příliš dlouho, rozjedete to například na 110 km/h. Z pohledu zákona č. 361/2000 Sb. jste se právě dopustili řadového přestupku překročení rychlosti.
Předjíždění není výmluva. Maximální povolená rychlost platí nekompromisně v každém metru vaší jízdy. Česká legislativa žádnou „předjížděcí výjimku“ nezná. V novém bodovém systému vás takové zrychlení může podle naměřené hodnoty stát 2 až 6 bodů, tisícové pokuty a při výraznějším překročení i zákaz řízení.
Situace zkresluje
Odborníci z BESIPu dlouhodobě upozorňují, že zde narážíme na limity lidského vnímání. Vzdálenost protijedoucího auta podvědomě nadhodnocujeme, zatímco jeho rychlost podceňujeme.
Pokud striktně dodržíte limit 90 km/h a předjíždíte někoho, kdo jede osmdesátkou, váš rychlostní rozdíl činí pouhých 10 km/h. Na takový manévr potřebujete stovky metrů volného úseku. Frustrace z pomalé jízdy pak řidiče tlačí k překračování limitů.
Zákon jasně stanovuje, že předjížděný řidič nesmí zvyšovat rychlost ani jinak bránit v předjetí. Pokud přesto šlápne na plyn, dostává vás do nebezpečné pasti. Mnoho lidí v tu chvíli zmateně zrychluje ještě víc a v protisměru riskuje nehodu i pokutu. Jediným rozumným východiskem z této patové situace je okamžité přerušení manévru — zpomalení, případně rovnou šlápnutí na brzdu, a bezpečný návrat do svého pruhu za zrychlující auto.
Když předjíždený přidá plyn
Řidič, který naschvál přidal plyn při předjíždení jeho samého, spadá bez existence přímého ohrožení či nehody do základní kategorie přestupků s pokutou do 1500 Kč a bez bodového postihu, zatímco předjíždějící riskuje body i řidičák za rychlost.
Tento egoistický hazard má však své limity v trestním zákoníku. Pokud zrychlování blokujícího auta vyústí v krizovou situaci, vytlačení z vozovky nebo čelní náraz, policie to přestává řešit jako drobný přestupek. Úmyslné blokování řidiče v protisměru může být kvalifikováno jako obecné ohrožení či jiný trestný čin.
Nenechte se do průšvihu vmanipulovat. Vidíte-li, že předjížděné auto nepochopitelně zrychluje a vy byste museli překročit limit, zvolněte, dejte blinkr vpravo a bezpečně se vraťte zpět za něj. Ušetříte si peníze, body v registru i riziko fatální nehody. A pokud máte ve voze palubní kameru se záznamem rychlosti, nejlepším trestem pro horkokrevného šoféra bude podnět k přestupkovému řízení.
Zdroje: BESIP, zákon č. 361/2000 Sb.