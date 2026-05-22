Sotva je v Evropě, už ji zdobí ametysty. Denza ukázala Z9GT upravenou výrobcem šperků
Vlajkový model značky Denza se proměnil v luxusní doplněk pro dva. Kromě interiéru zdobeného drahokamy nabízí také sadu hodinek Chopard a zavazadla navržená přesně do kufru. Vznikl v jediném kuse a šel do dobročinné dražby.
Čínská značka Denza, patřící pod skupinu BYD, svůj vstup na evropské trhy představila nejprve v Paříži a následně také na filmovém festivalu v Cannes. Automobilka sem přivezla svůj vlajkový model Z9GT ve speciálním provedení, vytvořeném ve spolupráci s firmou Chopard, švýcarským výrobcem luxusních hodinek a šperků.
Interiér dostal od Chopardu dekory zdobené ametysty odkazujícími na jeho šperkařské umění. Tlačítka vybraných ovládacích prvků mají fialovou barvu, aby připomínala ametysty. Ty jsou v interiéru i skutečně, např. na trochu kýčovitě působícím rámečku centrálního displeje.
Chopard se dále nenápadně připomíná logem na opěrkách hlavy, světlém koberci a bezdrátové nabíjecí podložce. Také 17,3palcový infotainment nese specifickou grafiku společnosti.
Toto Z9GT má podle automobilky být nejen vozem, ale i vyjádřením životního stylu, který se tradičně odehrává v páru. Proto k vozu náleží sada dvou kusů hodinek „pro něj a pro ni“. Větší hodinky Alpine Eagle s průměrem pouzdra 41 mm jsou z 18karátového růžového zlata a mají možnost personalizace na zadní straně pouzdra. Menší Happy Sport se pyšní průměrem pouzdra 36 mm, jsou vyrobené ze stejného materiálu, a navíc je zdobí diamanty. K tomu mají personalizovaný přívěšek.
To ale není jediný exkluzivní doplněk. V zavazadelníku najdete sadu kufrů značky Shiro speciálně navrženou pro tento model, takže dovnitř dokonale pasuje.
Technika zůstává stejná. To znamená, že Z9GT je vybaveno třemi elektromotory s výkonem 858 kW (1166 koní), které dostanou vůz z klidu na stovku za tři sekundy. Díky extra rychlému nabíjení Flash Charging slibuje výrobce, že je možné baterii dobít za pouhých devět minut.
Speciální Z9GT vznikla v jediném kuse, který si našel nového majitele v dobročinné aukci na 32. amfAR Gala v Cannes. Vítěz dražby zaplatil za vůz 700 tisíc eur, tedy 17 milionů korun. Cena běžné elektrické Z9GT je přitom v Číně 385 tisíc jüanů (1,18 milionu korun), v Německu to je 115 tisíc eur (2,8 milionu korun).
Zdroj: Denza I Video: Denza