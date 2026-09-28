Souboj automobilek v rychlonabíjení pokračuje. Geely překonalo BYD Flash Charging
Novým králem ultrarychlého nabíjení se stává Geely. S ohromným výkonem 2250 kW dokáže nabít elektromobil za pouhých 8 minut a 40 sekund. K částečnému nabití stačí hluboko pod pět minut.
Největší problém s elektromobily? Alespoň podle některých odpůrců je to čas strávený nabíjením. Společnosti se tak pochopitelně předhánějí v tom, kdo vyvine nejrychlejší účinné nabíječky. A čínský konglomerát Geely právě tvrdě udeřil na současného držitele rekordu, když uvedl na trh nejrychlejší a nejvýkonnější nabíječku pro elektromobily na světě.
Pátá generace nabíjecí stanice „Geely Smart Charging Station“ s výkonem 2 250 kW dokáže podle tvrzení firmy téměř kompletně nabít elektromobily Lynk & Co 10 nebo Zeekr 001 za dříve nepředstavitelných 8 minut a 40 sekund. K nabití z 10 na 70 % kapacity stačilo méně než pět minut (4m 30s), což je běžný čas, který strávíme také na běžné čerpací stanici.
Společnost zatím nezveřejnila kapacitu baterií použitých vozů ani hodnoty špičkového nabíjecího výkonu, kterých bylo dosaženo, i tak jí ale prvenství náleží právem. Do nynějška byla nejrychlejší dobíjecí stanicí „Flash Charging“ společnosti BYD, která byla zkraje letošního roku uvedena například ve Velké Británii a v létě také v Německu. Tyto stanice dosahují výkonu „pouze“ 1 500 kW a stejné nabití (z 10 na 97 % kapacity) jim trvá celých devět minut.
Asi nikoho nepřekvapí, že k dosažení mimořádných výsledků využilo Geely umělou inteligenci. Algoritmy předvídají vývoj teploty baterie během nabíjení a preventivně upravují výkon, namísto pouhé reakce na již nastalé změny.
Systém je navržen tak, aby udržoval průměrnou teplotu baterie při nabíjení pod 55 °C a zabránil jejímu nárazovému nárůstu nad 65 °C. Umělá inteligence pomáhá také s dopady ultrarychlého nabíjení na životnost baterie a dokáže v reálném čase upravit špičkový proud, intenzitu chlazení i délku nabíjení.
Systém navíc využívá komplexní pětibodové kapalinové chlazení, které odvádí teplo v celém řetězci nabíjení – od akumulátoru v samotné stanici a nabíjecího kabelu až po nabíjecí port a baterii vozidla.
Nejen nabíjení
V této souvislosti společnost oznámila také dva nové typy baterií. Jedním z nich je baterie s názvem „Shendun Golden Battery“, vyvinutá pro ultrarychlé nabíjení a vysoký výkon. Detaily ohledně použité chemie nebo kapacity a fyzické struktury nejsou známy.
Druhou novinkou je baterie nové generace „Ultra Short Blade Battery“, která se podle příslibu Geely zaměřuje především na dlouhou životnost a bezpečnost. Stále si však zachovává působivé schopnosti v oblasti nabíjení a znovu klade důraz především na teplotu a chlazení. Nově vyvinutá technologie laserového svařování kontaktů a krytů bateriových článků údajně snižuje zahřívání během nabíjení o desetinu.
Geely představilo také technologii pulzování, která by do určité míry měla umožnit obnovení lithium-iontové baterie. V kombinaci se systémem řízení nabíjení využívajícím umělou inteligenci může tato technologie údajně prodloužit životnost baterie (měřenou počtem cyklů) o 20 %.
Pro domácí nabíjení pak společnost vyvinula strategii nabíjení nízkým výkonem, která má za cíl postupně napravovat degradaci způsobenou opakovaným rychlým nabíjením a chránit články baterie po celou dobu její životnosti.
Zdroje: AutoExpress, TopGear, Geely