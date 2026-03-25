Soud smetl ze stolu požadavek eko-lobby na zákaz prodeje BMW a mercedesů
Mercedes-Benz a BMW měly podle Deutsche Umwelthilfe smět prodávat spalovací auta jen do roku 2030 kvůli jakémusi uhlíkovému rozpočtu. Soud však takovou argumentaci odmítl.
Evropská unie naplánovala na rok 2035 snížení emisí CO2 u nových aut o 100 %, tedy faktický zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory. Koncem loňského roku ho zmírnila na „jen“ 90% snížení, ve skutečnosti však bude stejně muset drtivá většina nových aut v nabídce za 9 let být elektromobily.
Lobbistická organizace Deutsche Umwelthilfe (DUH) nicméně tvrdí, že konkrétně automobilkám Mercedes-Benz a BMW by měl být zakázán prodej aut se spalovacími motory už od roku 2030. Je si tím tak jistá, že to v roce 2021 dala k soudu – a ten v nejvyšší instanci v Karlsruhe nyní prohrála.
Proč zrovna rok 2030 a zrovna tyto dvě automobilky? DUH stanovila těmto automobilkám „uhlíkový rozpočet“, tedy počet milionů tun CO2, které mohou auta těchto značek vypustit. Pokud by ho překročila, už by emise nebyly v souladu s tzv. Pařížskou dohodou, která od r. 2015 nařizuje zemím snižovat své emise CO2 s cílem udržet nárůst teplot pod +2 °C oproti předindustriální době.
Prodej mercedesů a BMW se spalovacími motory musí podle DUH skončit nejpozději v roce 2030, aby tento „uhlíkový rozpočet“ – pro BMW 604 milionů tun CO2, pro Mercedes-Benz 516 milionů) nebyl přečerpán. Dalším důvodem je, že Německo chce být do roku 2045 uhlíkově neutrální. DUH pracuje s odhadem průměrné životnosti auta 14 let, takže aby mercedesů a BMW se spalovacími motory bylo na silnicích v roce 2045 minimum, musí se nejméně 14 let předtím už neprodávat.
Zrovna tyto dvě automobilky si DUH vybrala proto, že na Volkswagen už se soustředila ekologická nátlaková organizace Greenpeace. A také proto, že jakožto prémiové firmy údajně spotřebovávají větší podíl celkového „uhlíkového rozpočtu“.
Jejich teorie však narazila na to, že žádný „uhlíkový rozpočet“ nebyl pro žádnou automobilku nijak oficiálně stanoven. Právě o to opřel soud své rozhodnutí, které obě automobilky samozřejmě uvítaly. Podle mluvčího BMW rozsudek znamená „právní jistotu pro společnosti fungující v Německu“.