Soutěž: Poslechněte si Doplň šťávu a vyhrajte až 5000 Kč na nákup u OMV
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Kdo poslouchá, vyhrává. Podcast Doplň šťávu, který společně přinášejí Platforma VIZE 0 a čerpací stanice OMV, připravil pro čtenáře Auto.cz soutěž o kupony na nákup u OMV v celkové hodnotě 10.000 Kč. Stačí si pustit jeden díl a správně odpovědět na soutěžní otázku. Soutěž běží od 25. listopadu do 9. prosince 2026.
O čem je Doplň šťávu
Doplň šťávu je podcast pro všechny, kdo se pohybují po silnicích: řidiče, spolujezdce, motorkáře, cyklisty i chodce. Moderátoři Olga Lounová a Vlasta Korec si zvou odborníky i známé osobnosti a srozumitelně, bez poučování a s nadhledem s nimi probírají témata, která se na silnici týkají skoro každého. Jak vybrat správné pneumatiky? Co udělat jako první, když se stanete svědky dopravní nehody? A proč nám za volantem tečou nervy rychleji než jinde?
Podcast přinášejí čerpací stanice OMV a Platforma VIZE 0. Obě spojuje stejný cíl: aby lidé jezdili rádi, bez stresu, a hlavně bezpečně, ideálně tedy bez nehod.
Doplň šťávu má na kontě přes dvacet dílů. V hlasování posluchačů ankety Podcast roku 2026 skončil v kategorii Společenské na 16. místě z 355 přihlášených podcastů.
Doplň šťávu: od inspirativních rozhovorů po praktické tipy
Poslechněte si jednotlivé epizody našeho podcastu na platformě, kterou preferujete. Doplňte s námi šťávu!
Prezident na cestách – speciální díl natočený v Masarykově knihovně na Pražském hradě. Prezident Petr Pavel mluví o své vášni pro motorky, o Rallye Dakar i o tom, proč musí motorkář na silnici myslet za všechny.
Agresivita za volantem – dopravní psycholožka Vlasta Rehnová vysvětluje, kde se agresivita za volantem bere, jak působí na děti v autě a jak se zachovat, když na vás útočí jiný řidič.
Minuty, které zachraňují – lékař záchranné služby Marek Dvořák radí, jak postupovat u dopravní nehody, kdy volat 155 a proč se poutat i na zadních sedadlech.
S kapelou na cestách – Karel Holas, zpěvák a houslista skupiny Čechomor, vypráví o životě na turné, o svých začátcích za volantem a o bezpečnosti na cestách s kapelou.
Ojetiny bez starostí – Marek Knieža, ředitel Tipcars.com, radí, na co si dát pozor při koupi ojetého auta a jak poznat nekalé praktiky autobazarů.
Všechny díly najdete na Doplnstavu.cz, YouTube, Spotify a Apple Podcasts.
Jak se zapojit do soutěže
1. Pusťte si 9. díl podcastu s názvem Minuty, které zachraňují. Najdete ho na Spotify, Apple Podcasts nebo YouTube.
2. Odpovězte na soutěžní otázku:
Co máte podle záchranáře Marka Dvořáka udělat úplně jako první, když se stane dopravní nehoda?
a) Okamžitě běžet pomoct zraněnému.
b) Hned vytáhnout výstražný trojúhelník.
c) Zhruba deset vteřin situaci jen pozorovat a udělat si plán.
3. Odpověď pošlete do 9. prosince 2026 na e-mail [email protected]. Do předmětu napište „Soutěž Doplň šťávu“. Do zprávy stačí napsat písmeno správné odpovědi. Soutěžit mohou lidé starší 18 let s bydlištěm v České republice, každý jen jednou. Odpovědi poslané jinak, například v komentářích nebo zprávách na sociálních sítích, se do losování nezapočítají.
A pokud vás podcast zaujme, můžete ho rovnou začít odebírat. Žádný nový díl vám pak neuteče.
O co se hraje
Ze správných odpovědí budou vylosováni tři výherci:
- místo: kupon v hodnotě 5000 Kč do aplikace MyStation na nákup pohonných hmot, zboží nebo služeb na vybraných čerpacích stanicích OMV.
- místo: kupon v hodnotě 3000 Kč do aplikace MyStation na nákup pohonných hmot, zboží nebo služeb na vybraných čerpacích stanicích OMV.
- místo: kupon v hodnotě 2000 Kč do aplikace MyStation na nákup pohonných hmot, zboží nebo služeb na vybraných čerpacích stanicích OMV.
Výherci budou vylosováni do pěti pracovních dnů po skončení soutěže a kontaktováni e-mailem. Na odpověď mají sedm dní, jinak výhra připadne náhradníkovi. Kupon se uplatňuje v aplikaci OMV MyStation, ve které je potřeba se zaregistrovat.
Pravidla soutěže najdete zde.