Spalovací Porsche Macan už se rýsuje. Vzniká stejně jako první generace
Nové spalovací Porsche Macan si udrží čtyř- a šestiválcové motory i základ v podobě platformy od Audi. Může přijít i plug-in hybrid a verze Coupé.
Porsche Macan mělo původně být už jen elektrické, ovšem plány se střetly s realitou a vedle elektrického přijde na svět i spalovací verze. Stejně jako v minulosti bude sdílet techniku s Audi Q5, což nyní znamená platformu PPC.
Nemusíme tedy mít starost o to, že by macan přišel o šestiválec – i v Audi SQ5 takový motor pracuje, a to s výkonem 367 koní. Základní verze macanu dost možná dostane dvoulitrový čtyřválec, je ale pravděpodobné, že Porsche bude přinejmenším ve vrcholné verzi chtít mít nad SQ5 výkonově navrch, takže se dá očekávat výkonnější ústrojí než v SQ5.
Dosavadní macan, který se v Evropě neprodává už od roku 2024, ovšem v USA stále ano (byť nyní jde už jen o doprodej skladových zásob), měl v nabídce mimo jiné V6 se dvěma turbodmychadly o 440 koních. Zda půjde o stejný motor, tedy 2,9l verzi šestiválce EA839, nebo zda nový macan dostane třílitrovou verzi (rovněž označenou EA839) z SQ5 např. se dvěma turbodmychadly místo jednoho, je zatím ve hvězdách, ale spíš bychom vsadili na vylepšenou 2,9l verzi – má zkrácený zdvih a vznikla jako sportovnější varianta třílitru.
O dalších motorizacích je předčasné spekulovat, stejně jako o tom, zda macan může od Audi převzít také systém MHEV Plus, tedy mild hybrid, který umožňuje jet kousek na elektřinu. Co by se však objevit mohlo, je plug-in hybridní varianta macanu, která by zvládla ujet na elektřinu okolo stovky kilometrů. Zde odhadujeme, že rozhodující faktor bude, zda se nový spalovací macan bude prodávat v Evropě, či nikoliv. To totiž zatím není potvrzeno.
Testovací muly jezdící v posledních měsících po Španělsku měly upravené karoserie Audi Q5 nejen ve formě Q5 SUV, ale také Q5 Sportback. Ty mohou naznačovat, že macan přijde i ve verzi Coupé po vzoru většího modelu Cayenne. Porsche sice v minulosti uvedlo, že v rámci snahy o zvýšení ziskovosti bude snižovat počet variant v nabídce, ale SUV-kupé v této velikosti má potenciál být dojnou krávou na peníze.
Otázek je zatím víc než odpovědí, což platí i o termínu příchodu nového macanu na trh. Vzhledem k tomu, že testovací muly mají zatím jinou karoserii, nikoliv svou vlastní, nedá se očekávat, že by se nový spalovací macan ukázal letos, a možná to nebude ani příští rok.
Zdroj: Carscoops | foto: archiv