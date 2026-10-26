Spalovací Renault Trafic je po faceliftu komfortnější, bezpečnější a vyspělejší
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Třetí generace populární dodávky značky Renault se po 12 letech na trhu dočkala další modernizace. Ta se zaměřila na příjemnější pocit z jízdy, bezpečnost i komfort. Rozšířila se také nabídka továrních přestaveb a jejich integrace.
Renault Trafic je ve svém segmentu nejprodávanějším vozem na domácím francouzském trhu. V Evropě mu náleží druhé místo a v tuzemsku slušné třetí. Po představení čistě elektrického sourozence se i stávající varianta se spalovacími motory dočkala řady vylepšení. Změny se týkají modelů Trafic a Trafic Van a jejich cílem je zlepšit komfort, bezpečnost a potěšení z jízdy.
Klíčovou změnou je nový elektrický posilovač řízení, který by měl být přesnější a plynulejší. Zejména v nízkých rychlostech je nyní účinnější, což pomůže při parkování a manévrování ve městě. Vylepšená středová stabilita naopak pomáhá při jízdě na dálnici. Renault optimalizoval počet otáček volantu z dorazu do dorazu, aby dosáhl lepší rovnováhy mezi agilitou ve městě a stabilitou mimo město.
Vylepšen byl také brzdový systém, který vpředu dostal dvoupístkové třmeny a větší kotouče (zvětšily se z 296 × 28 mm na 320 × 30 mm). Tato změna slibuje lepší brzdný účinek při menší námaze na stlačení pedálu. To by také mělo být progresivnější, což má zajistit přesnější kontrolu nad brzdnou silou a větší kontrolu nad vozidlem za všech jízdních podmínek.
Standardem je nově pokročilá kamera pro sledování pozornosti řidiče a couvací kamera. Uvnitř má Renault Trafic Van nové tmavě šedé melírované látkové čalounění s modrým prošíváním. Látka je odolnější proti opotřebení. Kvůli větším brzdám je nyní trafic standardně dodáván s 17" ocelovými koly s aerodynamickými kryty. Hezčí dvoubarevná varianta je za příplatek jen 1000 Kč.
Důležitou novinkou je o 2" větší, tedy desetipalcová dotyková centrální obrazovka. Informace na ní budou snáze čitelné, a hlavně, její doba odezvy je dvakrát rychlejší. Dostala také systém OpenR Link, který je nyní k dispozici ve dvou konfiguracích. První je bez vestavěné navigace, druhý obsahuje navigaci (nově s navigačními daty HERE místo TomTom) a možnost stahovat další aplikace. Obě konfigurace podporují bezdrátové zrcadlení chytrých telefonů přes Apple CarPlay a Android Auto.
Verze s druhou nebo třetí řadou sedadel mají čtyři porty USB-C na každou řadu, které poskytují až 80 W nabíjecího výkonu, což je dostatečná hodnota i pro napájení řady notebooků. Standardem je také LED osvětlení kabiny a zavazadlového prostoru, které usnadní nakládku a vykládku za šera.
Široké možnosti
Renault Trafic je k dispozici se dvěma délkami karoserie (L1 a L2) a stále nabízí volbu mezi manuální a devítistupňovou devítistupňovou samočinnou převodovkou EDC. Továrně je dostupná užitková varianta, osobní varianta, ale i varianty upravené pro vozíčkáře anebo model Escapade pro volný čas.
Trafic je možné upravit řadou přestaveb od 300 certifikovaných partnerů Renaultu. Vůz dle vlastních potřeb umožňuje služba „converted by Renault“, se kterou si zákazník vyzvedává již hotový vůz s tovární zárukou a platí jej na jedné faktuře. Podobnou službu nabízí v ČR například Volkswagen Užitkové vozy.
Aplikace „converter companion“ posouvá u značky Renault tuto integraci o krok dále. Je integrována do multimediálního systému modelu Trafic a umožňuje přestavbářům nahradit fyzické ovládací prvky, které jsou obvykle potřebné k ovládání přídavného vybavení, ovládacími prvky na centrální dotykové obrazovce.
Řidič tak může například nastavit teplotu v chladicím voze, ovládat osvětlení v mobilní dílně nebo ovládat některá zařízení v záchranném vozidle. To zjednodušuje každodenní používání a zabraňuje zahlcení palubní desky dalšími spínači a ovládacími prvky. Otázkou je, zda fyzické ovladače nejsou v některých případech vhodnějším řešením.
Na českém trhu začíná osobní Trafic Combi s motorizací blue dCi 110 o výkonu 81 kW (110 k) na 929.000 Kč. Devítistupňová automatická převodovka je dostupná až s výkonnější motorizací blue dCi 150 o výkonu 110 kW (150 k) a pořídíte ji nejméně za 1.024.000 Kč. Oproti srovnatelné motorizaci s 6st. manuální převodovkou jde o příplatek 75.000 Kč. Užitkový Trafic Van pořídíte od 665.000 Kč.
Zdroj: Renault, SDA