Spalovací sourozenec Dacie Spring má novou verzi. V základu vyjde na méně než 100.000 Kč
Nejlevnější nový renault se vyrábí už 11 let a v základní variantě stojí méně než 100.000 korun. Známe jej i u nás, ale v odlišné, podstatně dražší verzi. Jmenuje se Kwid a pro rok 2026 se dočkal modernizace, která jej na trhu udrží další roky.
Dacia Spring letos dostane druhou generaci, což pravděpodobně znamená konec dosavadního nejlevnějšího „evropského“ elektromobilu. Evropský původ je zde spíše ve značce, příběh springu je totiž podstatně komplikovanější. Začal totiž jako spalovací vůz určený pouze pro rozvojové trhy. Jmenuje se Renault Kwid a po jedenácti letech výroby letos dostává další modernizaci.
Renault už dříve vyráběl několik modelů specifických pro Indii, až kwid se ale stal prvním vozem, který byl od počátku pro Indii vyvíjen. Jako první také dostal novou platformu CMF-A, vytvořenou ve spolupráci s Nissanem. Kwid se měl stát základním vozem v nabídce na indickém trhu a je opravdu malinký s délkou jen 3,7 metru a šířkou lehce přes 1,5 metru. Za jeho vývojem stál Gérard Detourbet, který dříve vedl vývoj první generace Dacie Logan.
V roce 2015 uvedené auto dostalo tříválec o objemu 0,8 litru a výkonu 40 kW spolu s pětistupňovým manuálem. O rok později se přidal silnější, 50kW litrový tříválec a v následujících letech se do vozu volitelně montoval i pětirychlostní automatizovaný manuál. Nezůstalo ale jen u Indie, od roku 2017 se kwid vyrábí také pro některé trhy Jižní a Střední Ameriky. Pro ty je upravený a nabízí mimo jiné více bezpečnostních prvků.
Právě Renault Kwid ale dal také základ pro model prodávaný na evropském trhu. Ten si Renault nechal vyvinout v Číně u automobilky Dongfeng. Spalovací varianta se v Číně neprodávala, Dongfeng tam v dnes už neexistujícím společném podniku do karoserie kwidu nacpal velmi jednoduchou elektrickou techniku. Auto s výkonem jen 33 kW a baterií o kapacitě 26,8 kWh zamířilo do prodeje v Číně jako Renault City K-ZE.
Z Číny nejen spring
Nezůstalo ale jen u toho, protože pod Dongfeng spadá celá řada dalších značek. Například Venucia, která je součástí společného podniku mezi Dongfengem a Nissanem. Ta svoji verzi City K-ZE uvedla jako druhou generaci Venucie e30, zatímco první byla přeznačkovanou variantou Nissanu Leaf. Vůz se tam ale prodával také jako Aeolus EX1, Forthing T1 nebo Fengguang E1. Později se jako Nammi Nano Box stal základem pro novou značku Nammi, jejíž model 01 se dnes prodává jako Dongfeng Box i u nás.
Především ale v Číně vznikla také exportní verze známá jako Dacia Spring. Ta se také vyrábí v čínské továrně eGT New Energy Automotive, což je společný podnik mezi Dongfengem, Renaultem a Nissanem. Spring dostal trochu upravený design a větší baterii o kapacitě 27,4 kWh. Prodává se od roku 2020 a od té doby prošel dvěma modernizacemi, při nichž postupně dostal podstatně silnější elektromotory a lepší výbavu. Bezpečnost ale zůstala tristní, a tak v testech Euro NCAP dostal v roce 2021 pouhou jednu hvězdu.
Spalovací verze se stále vyrábí a v Indii dnes základní verze stojí v přepočtu jen 98.000 Kč. Prošla tam už dvěma modernizacemi, které pozměnily vzhled a vylepšily interiér, technika ale zůstala stejná. Nově se ukázala také modernizace brazilské verze, která se od indické dost liší. Pro tamní trh ji ostatně vyrábí lokální továrna vlastněná Renaultem a Geely.
Brazilský kwid začíná v přepočtu na 283.000 Kč, což je pořádný skok od indické verze. Po modernizaci má sportovněji laděnou přední část s novou maskou i nárazníkem. Zadní svítilny dostaly novou LED grafiku a odrazky integrované do nárazníku. Uvnitř kwid dostal větší, 8" dotykovou obrazovku MediaNav s podporou Apple CarPlay a Android Auto. Původní jednoduché budíky nahradil moderněji vyhlížející digitální přístrojový štít.
Všechny verze získaly v základu elektronický stabilizační systém, asistenta rozjezdu do kopce a systém monitorování tlaku v pneumatikách, v základu zůstaly přední i boční airbagy, indická verze má pouze dva přední. Tříválcový motor 1.0 SCe dostal systém stop/start a úpravy pro nižší spotřebu a emise. Výkon byl mírně navýšen na 68 koní při jízdě na benzin a 71 koní při jízdě na etanol. Toto palivo je jihoamerickým specifikem a své motory pro něj upravuje většina automobilek. Všechny verze nového kwidu také dostaly elektrický posilovač řízení jako standard.
Do Evropy daleko
Nabídka Renaultu na těchto dvou trzích je zásadně odlišná od evropské. V Indii se vedle kwidu nabízejí také větší crossovery Triber a Kiger, které byly vyvinuty pro indický trh. Nově se do nabídky vrátil Renault Duster, který se ale hodně liší od dacie prodávané u nás. V Brazílii se v nabídce dá najít elektrické mégane známé od nás a minulá generace dusteru, zbytek se dost liší.
Renault Kardian je lokální verzí Dacie Sandero, Oroch je pickup verzí minulé generace Dacie Duster a brzy se zde začne prodávat nový pick-up Niagara. V nabídce už se objevilo také nové větší SUV Boreal, které má základ v Dacii Bigster, a model Koleos, který se vyrábí v Jižní Koreji na základě modelu Geely. Podle nové strategie se Renault snaží na mimoevropských trzích upravovat nabídku dle lokálních potřeb.
Zdroj: Renault, zdroj foto: Renault, zdroj videa: Renault