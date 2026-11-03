Spalovací subaru v Evropě skutečně končí. Ale ne definitivně
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Outback bude k mání jen do konce letošního roku, ostatní spalovací modely skončí příští rok. Subaru však pracuje na vysokonapěťovém hybridu a ten by se někdy v budoucnu do Evropy podívat mohl.
Subaru v Evropě nabízí stále více elektromobilů vyvinutých ve spolupráci s Toyotou a spalovací modely jsou na druhé koleji. To navzdory tomu, že si automobilka vybudovala celosvětové jméno díky svým plochým motorům a úspěchům evropských jezdců v rallye. Během roku 2027 tato druhá kolej skončí a Subaru bude v Evropě nabízet už jen elektromobily.
Outback, poháněný 2,5l plochým čtyřválcem bez hybridizace, zmizí z evropské nabídky ještě letos, takže pokud o něj máte zájem, neotálejte. V příštím roce potká stejný osud modely s dvoulitrovým hybridním ústrojím e-Boxer, tedy imprezu, crosstrek a forester.
Zda do té doby Subaru představí i nějaký vlastní elektromobil, nebo zůstane u přeznačkovaných toyot, zatím není jasné. Důvod pro exodus je prostě to, že udržet spalovací motory v Evropě po stránce emisí je prostě příliš drahé, tím spíš, když evropský trh je pro automobilku Subaru naprosto minoritní. Za fiskální rok 2025 prodala v Severní americe na 732 tisíc vozů, v Evropě to nebyla ani dvacetina – jen 23 tisíc aut.
Nemusí však být vše ztraceno, exodus boxerů nemusí nutně být trvalý. Automobilka totiž pracuje na novém hybridním systému, který by vycházel z toho od Toyoty, ale místo napříč uložených řadových čtyřválců by spolupracoval s podélně uloženými plochými čtyřválci.
Nový hybrid by měl být skutečným hybridem s vysokonapěťovou baterií, nešlo by o 48V systém spíš na straně mild hybridu se schopností autem pomalu hýbat navíc, jako je to v případě současného e-Boxeru. Stále sice platí, že příchod těchto hybridů do Evropy není oficiálně potvrzen a neznáme ani časový rámec, ale informace o jeho pilné přípravě chodí z různých stran včetně českého zastoupení.
Zdroj: Auto Motor und Sport, Subaru ČR