Španělskou továrnu Fordu obsadí Geely. Nová puma možná dostane čínskou techniku
Čínské automobilky už v Evropě dosáhly na 10% podíl v prodejích, dalším krokem je lokální výroba. Další automobilkou, která se o něco takového pokusí, bude podle všeho Geely.
Přibývá zpráv o sdílení továren či jejich úplném odprodeji čínským automobilkám. Další v řadě je Ford, který podle španělských médií odprodal část své továrny ve Valencii čínskému Geely. Podle španělského deníku La Tribuna de Automoción už dosáhla společnost Geely dohody o koupi montážní linky a hodlá toto zařízení využít k výrobě vozidla s různými druhy elektrifikovaných pohonů. To bude postaveno na platformě GEA, kterou využívá celá řada modelů Geely, Smart a Lynk & Co. Znamená to pohony typu PHEV nebo čistě elektrická vozidla.
Továrna ve Valencii, která byla do provozu uvedena v roce 1976, dříve vyráběla modely Fiesta, Escort, Mondeo, Galaxy, S-Max nebo Focus, dnes už odsud vyjíždí pouze nová kuga. Do budoucna by ji měl doplnit nový model, u kterého se spekuluje, že půjde o nový crossover nazvaný Bronco a s elektrifikovanými pohony. Jisté nicméně je, že i tak továrna pojede pod kapacitou, a tak by se dal pochopit její částečný odprodej.
Geely zatím v Evropě vozidla svých čínských značek neprodukuje, v nově vznikající továrně na Slovensku se ale kromě Volva mají vyrábět také modely Polestar. V Evropě ale Geely vyrábí také vozy LEVC, což byl původně výrobce známých londýnských taxíků, a vlastní také Lotus včetně jeho továrny v Hetheli a italského výrobce motorek Benelli. Smart, který je z poloviny vlastněn Geely, už vyrábí pouze v Číně.
Co přesně bude Geely v továrně vyrábět, jisté není, podle Španělů by mohlo jít o model EX2 (Xingyuan). Tedy malý elektrický crossover s délkou 4135 mm, který byl loni vůbec nejprodávanějším vozem Číny. Model nabízí baterie o kapacitě 30,1 kWh nebo 40,1 kWh, vybrat se dá mezi vzadu uloženým motorem s výkonem 58 kW nebo 85 kW.
Šlo by tedy o přímou konkurenci třeba pro levnější verze Škody Epiq nebo Volkswagenu ID.Cross. Zajímavější je další informace od Španělů, podle kterých by na stejném základě měla vzniknout také nová verze elektrického Fordu Puma. Ta současná se vyrábí v Rumunsku a je založená na spalovací verzi.
Americká automobilka samozřejmě spekulace odmítla a španělským novinářům odpověděla: „Neustále jednáme s mnoha společnostmi o různých tématech; někdy se tyto rozhovory uskuteční, jindy ne. Nic není definitivní.“ Podobně se vyjádřil i mluvčí Geely Europe pro magazín Automobilwoche s tím, že „spekulace nekomentují“. Nicméně stejný magazín uvedl, že „mezi experty z oboru se považuje dohoda za v podstatě hotovou věc“.
Ve Španělsku už se pracuje na zahájení výroby vozů čínské značky Leapmotor, které budou vznikat v továrně Stellantisu. V té samé by se v dohledné době mohly začít vyrábět také vozy Hongqi, které budou založeny na technice Leapmotor. V továrně u Barcelony, která dříve patřila Nissanu, se už od loňska montují vozy Ebro. Jde o přeznačkované modely Chery, které by zde mělo později vyrábět vozy i pod svými značkami Jaecoo a Omoda.
Zdroj: La Tribuna de Automoción, zdroj foto: Geely, Ford, zdroj videa: Geely