Speciální BMW M2 jako dárek k jubileu. České zastoupení BMW slaví 20 let
V rámci 20. výročí tuzemského dovozce vozů BMW a Mini, BMW Group Česká republika, vznikl unikátní „show car“ BMW M2. Čím se liší od sériové emdvojky?
Historie dovozu vozů BMW na původně československý a později český trh má dlouhou tradici. Bavoráky se u nás prodávaly už za dob minulého režimu, a sice v síti obchodů Tuzex. Nabídka přirozeně byla chudá a zpravidla se omezovala na základní motorizace jednotlivých modelových řad. Vzhledem k cenám a někdejší kupní síle obyvatel ani nebylo divu. Přesto, pokud jste chtěli a byli dostatečně bonitní, mohli jste si i u nás pořídit třeba velkou řadu 7.
Od poloviny 80. let se začala situace trochu měnit, když „do hry“ vstoupila společnost Pragent v čele s Ing. Ladislavem Zajícem, která zajišťovala zájmy automobilky BMW v ČSSR. Zajíc se později zasloužil také o to, že se vozy BMW dostaly do hradní flotily nově zvoleného prezidenta Václava Havla.
Pragent tehdy také dokázal zprostředkovat i novinářské zápůjčky a díky tomu se v magazínech Automobil, Motor a Svět motorů začaly vozy BMW objevovat častěji. Čeští novináři tak mohli vyzkoušet třeba BMW 735i (E32), 520i (E34) nebo 316i a 318i coby zástupci hranaté E30. Pragent neměl žádná prodejní místa, pouze kancelář a po objednání vozu a zaplacení zálohy se předávka zpravidla uskutečňovala na hraničních přechodech se SRN.
Po revoluci zájmy BMW u nás zastupovala firma Autec, navíc zde byla celá řada nově vzniklých dealerství, z nichž mnohé existují dodnes. Třeba firma Bychl z Vestce u Prahy, kterou založil známý úspěšný závodník s vozy BMW Miloš Bychl. V Brně to je společnost Renocar a samozřejmě Invelt. Letos už dvě dekády zastupuje značku BMW v Česku společnost BMW Group Česká republika.
Jeden ze čtyř
Coby dárek k jubileu si české zastoupení BMW nadělilo speciálně postavený vůz na základě modelu M2. Jedná se o projekt, který spojuje historii ze světa motosportu BMW M s nejnovější technikou, zaměřenou na jízdu na okruzích. Auto, které vidíte na fotkách, je skutečně jedinečné a vzniklo čistě z iniciativy českého zastoupení bavorské značky.
V Česku byl navržený originální polep karoserie vozu, jehož livreje odkazují na slavnou závodní minulost značky. Vycházejí z livrejí BMW 635 CSi (E24) a BMW M3 DTM (E30), které byly v 80. a 90. letech velmi úspěšné v závodech cestovních vozů. Dominantním prvkem vozu M2 je číslice 20, symbolizující 20 let působení dovozce.
Oko technika mnohem více potěší kresby, znázorňující motor, převodovku nebo zavěšení kol. Vše je navíc velmi přesné. Dokonce i poloha motoru, uloženého podélně v přídi, přesně odpovídá jeho kresbě na předních blatnících. Jinak řečeno, tam, kde končí skutečný motor, končí i ten nakreslený. Totéž platí i o zadních víceprvkových závěsech kol.
Stejně tak si každý na první pohled všimne velmi výrazného aerodynamického kitu. Ten je součástí sady BMW M Performance Track Kit. Ten je v současné době k dispozici pouze pro čtyři světové trhy. Kromě České republiky je to Německo, Velká Británie a USA. Jinak řečeno, chybí celá řada jistě mnohem důležitějších trhů, než je ten náš. Vystavené auto je jediným exemplářem s touto specifikací, kterou doplňuje již zmíněný originální design (polepy).
Jen zmíněný Track Kit vyjde na 710.875 korun. Český „show car“ k němu navíc přidává loketní opěrku za 8730 korun, karbonový kryt motoru (39.400 korun), odtahový pás (4100 korun), hasicí přístroj, který vyjde na 3840 korun. A dále výroční logo vpředu a vzadu, což znamená přihodit k ceně kitu 4800 korun. Výroční středové kryty kol stojí 5690 korun a koberce stojí 7150 korun. Celkem tedy 784.585 korun.
Na silnici i na okruh
BMW M2 Track Kit není kompatibilní s pohonem všech kol M xDrive. Vůz jezdí na 19palcových lehkých kolech, přičemž kdo touží po větších – 20 nebo 21 palců, tak je mít nemůže. Auto obouvá pneumatiky Pilot Sport 4S od firmy Michelin, která je zároveň partnerem projektu.
Výrazné aerodynamické křídlo upevněné na víku zavazadelníku aerodynamicky vylučuje klasický zadní spoiler (v podstatě zvýrazněnou odtokovou hranu, takzvané lipo). V opačném případě nebude aerodynamika vozidla fungovat správně. Zmíněné křídlo je inspirováno vozy BMW M4 GT3 a GT4 ve verzích EVO. Tyto díly dokážou v rychlostech 200 km/h vytvořit přítlačnou sílu odpovídající hmotnosti přibližně 200 kg.
Všechny aerodynamické prvky byly optimalizovány v aerodynamickém tunelu BMW a naladěny testovacím jezdcem Jörgem Weidingerem. Ačkoliv je Track Kit zaměřený na okruhové ježdění, je zároveň také schválený i pro běžný silniční provoz.
Kromě aerodynamických prvků zahrnuje Performance Track Kit také speciální podvozek s nastavitelným odklonem předních kol a komponenty vyvinuté ve spolupráci s divizí BMW M. Tlumiče umožňují odděleně nastavit ve 14 krocích jak kompresi, tak odskok. K dispozici je též možnost snížit světlou výšku oproti standardním provedením o 10 až 20 mm (doporučené nastavení od BMW M: –20 mm vpředu a –10 mm vzadu).
Vzhledem k závodní vizáži vozu překvapuje luxusně vybavená kabina. Třeba přední sedadla jsou sice sportovní, nikoliv však skořepinová. Naopak s bočním vedením to nikterak nepřehánějí, co jim naopak nechybí, je kožené čalounění. A také jsou kompletně elektricky nastavitelná, což je také patrné z již zmíněných originálních polepů karoserie.
Zdroj: tisková zpráva BMW z prezentace, Wikipedia