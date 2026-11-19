Spekulace o návratu lupa končí, Volkswagen si registroval jméno ID. Up
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Nejmenší elektrický volkswagen, který na rozdíl od minulosti s největší pravděpodobností nebude mít sourozence u Škody a Seatu, svým jménem naváže na někdejší model Up.
Automobilka Volkswagen představila koncept ID. Every1 na řadě míst včetně pražského e-Salonu v roce 2025. Pořád se však nevyrábí, a nejen to - dosud ani nebylo jasno o jméně. Spekulace hovořily o ID.1 po vzoru prvních moderních elektromobilů značky a zaslechli jsme i něco o ID. Lupo, názvu, který by připomněl třeba specialitky jako Lupo 3L.
S největší pravděpodobností se však Volkswagen vrátí k označení Up ve formě ID. Up. Podal totiž žádost o registraci tohoto označení k evropskému patentovému úřadu. Takovéto pojmenování souzní s posledními elektrickými volkswageny, modely ID. Polo a ID. Tiguan.
Chystaná novinka zatím ovšem stále nemá produkční verzi - přesněji, pravděpodobně má, ale pečlivě utajovanou. Má se začít vyrábět ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku v továrně ve španělské Palmele. Vývoj je podle webu Electrek aktuálně ve fázi testování nástrojů a postupů výroby a vše běží podle plánu.
ID. Up bude prvním volkswagenem, na jehož elektronice a softwaru spolupracovala americká společnost Rivian. Jak bude vypadat výsledek a zda se Volkswagenu podaří udržet základní cenu pod 20 tisíci eury, tedy 488 tisíci korunami, se samozřejmě musíme zatím nechat překvapit. Takovouto základní cenou by se ID. Up stal konkurentem Renaultu Twingo a to je velmi povedený malý elektromobil.
zdroj: EUIPO, Electrek | foto, video: Volkswagen