Spekulace o pětiválci pod kapotou golfu znovu vychladly. Volkswagen ukázal Golf R 24H
Fanoušci nad vysněným pětiválcem pod kapotou sériového golfu mohou i nadále jen snít. Volkswagen si však připravil závodní verzi golfu, která příští rok startem v závodu na 24 hodin oslaví 25 let existence divize R.
Osmá generace legendárního golfu je s námi už celých šest let a před dvěma lety si k padesátým narozeninám nadělila facelift. V posledních měsících se objevovaly různé spekulace, že by se pod jeho kapotou mohl objevit motor 2.5 TFSI (EA855evo) původem z Audi RS3.
Když se na sociálních sítích automobilky později objevilo video slibující „tajemství“, jehož odhalení bylo naplánováno na datum 5. 5. a které ukazovalo model Golf R s výrazně rozšířenou karoserií, mnoho fanoušků v komentářích si datum spojilo s počtem válců vysněného motoru a vypadalo to, že se konečně dočkáme.
Odhalen však byl výstavní vůz Golf R 24H, který ukazuje vůz postavený ve spolupráci s týmem Max Kruse Racing pro účast na čtyřiadvacetihodinovém vytrvalostním závodě na legendárním Nürburgringu. Na jeho startu se odvozená verze golfu objeví příští rok.
Účast v závodě oslaví 25. výročí značky Volkswagen R a vyjadřuje oddanost k její historii. Písmeno „R“, kterým Volkswagen značí své nejvýkonnější modely se sportovními ambicemi, je odvozeno od slova „racing“ – a účast v závodě tyto ambice zviditelní přímo na závodní dráze.
„24hodinový závod na Nürburgringu je pro nás nejnáročnější zkouškou v reálných závodních podmínkách,“ říká Reinhold Ivenz, šéf divize Volkswagen R. Práce na skutečném voze již dle dostupných informací začaly, ale bližší informace o pohonu ani motorizaci neznáme. Naděje na pětiválec tak sice skomírá, ale ještě zcela nezmizela.
Na projektu pracuje také dlouholetý partner Max Kruse Racing, jehož spoluzakladatel Benjamin Leuchter se jako testovací a vývojový jezdec také významně podílí na doladění nejsportovnějších sériových modelů Volkswagenu.
Nový model Golf R 24H svým designem navazuje na závodní Volkswagen Golf GTI Clubsport, se kterým se Benjamin už čtyřiadvacetihodinového závodu na Nürburgringu dříve zúčastnil. Cílem účasti nově představeného modelu R 24H v závodě je demonstrovat schopnosti divize R vůči konkurenci, otestovat technický vývoj v motorsportu a posunout spolupráci s Max Kruse Racing na novou úroveň.
V motorsportu dosáhl Volkswagen R v minulosti velkých úspěchů. S vozem Polo R WRC se mu podařilo získat čtyři tituly mistrovství světa v rallye a úspěchů dosáhl také s elektrickým pohonem. Sportovní vůz ID.R pokořil několik světových rekordů. S časem 6:05.336 je stále nejrychlejším elektromobilem na Nürburgringu.
A i bez klasického továrního týmu je motoristický sport pevně zakotvený v DNA Volkswagenu R: poznatky z testovacích a vývojových jízd a zkušenosti závodních jezdců, jako je Benjamin Leuchter, se do vývoje modelů R promítají až dodnes. Mezi sériovými modely je písmeno R synonymem pro pohon všech kol, výkonné pohonné jednotky a precizně vyladěné podvozky. To vše jen v decentně agresivním hávu.
Zdroj: Volkswagen