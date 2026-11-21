Třicítka v pražské Troji jako pomsta? O bezpečnost prý vůbec nejde!
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Pokud byste se zeptali obyvatel pražské Troje v okolí ulice K Bohnicím na každodenní dopravní problém, bude nejčastější odpovědí zdejší třicítka. Za dopravním omezením nevidí snahu o bezpečnost, ale úmyslné politické hrátky, kde slouží řidiči jako rukojmí.
Spor mezi Bohnicemi na kopci a Trojou pod ním začal v květnu 2024, kdy před trojským gymnáziem motorkář na přechodu při objíždění kolony zranil patnáctiletou dívku.
Místní sepsali petici, kde požadovali regulaci tranzitní dopravy, úsekové měření rychlosti a lepší ochranu chodců. Jenže zatímco na rovném úseku ulice K Bohnicím mezi zoologickou a botanickou zahradou byla instalována třicítka a úsekové měření, světelný přechod v Trojské ulici, kde celý příběh boje za bezpečnost začal, se nerealizoval.
Msta za závoru
Podle místních se vším prolíná odplata obyvatelům Bohnic za využívání trojské komunikace a také za to, že jim plánovanou světelnou závoru k omezení průjezdu Trojskou ulicí z iniciativy Prahy 8 na poslední chvíli smetl ze stolu soud.
„Hned jak soud na základě požadavku Prahy 8 zamítl závoru, objevila se třicítka a měření. To se vnímá jako jasná pomsta právě za zrušení světelné závory,“ přibližuje Jan Pavlův, který v místě žije i podniká.
Rychlostní omezení dnes pokračuje celé tři kilometry až do ulice Trojská, kde před dvěma lety došlo ke zmíněné nehodě motorkáře. „Jsou to žabomyší války v politice. Řada lidí už nad tím ale mávla rukou. Když tu před devíti lety vznikl zákaz vjezdu, nastal chaos a nadávalo ještě víc lidí,“ říká jedna z místních v narážce na krok Prahy 7, která na stejném místě umístila v roce 2017 zákaz vjezdu od 7:30 do 9:30. Argumentovala nárůstem dopravy po otevření tunelového komplexu Blanka. Omezení způsobilo kolaps v okolních ulicích a po pouhém jednom dni bylo zrušeno. Přeškrtnuté značky na něj ale odkazují dodnes.
Politické války
Proti záměru zřízení světelné závory vznikla v květnu letošního roku petice, která vyzývala k systémovému řešení celé dopravy v severní části Prahy. „Tak, aby se nepřenášely problémy z jedné městské části do druhé, kdy kolony z ulice Trojská přesune přímo pod okna několika bytových a jednoho rodinného domu podél ulice K Pazderkám,“ píše se v petici. „Závora by jen přenesla zátěž do okolních oblastí, už teď jsou vysoce vytížené. Měli bychom spíš řešit, aby do Prahy takové množství aut vůbec nejezdilo,“ reagovala na petici Tereza Zellerinová z Prahy 8.
Magistrát nakonec letos v květnu původní rozhodnutí přehodnotil a připravovanou světelnou závoru zarazil.
Serpentiny jako zaklínadlo
Že si třicítku Praha 7 obhájí, je zřejmé. „Omezení rychlosti v ulici K Bohnicím na třicítku není nové. V některých úsecích zde bylo již v roce 2014 i dříve. Nyní došlo pouze k doplnění či rozšíření těchto úseků,“ reaguje Martin Vokuš z Prahy 7 na nové značky. „Silnice je úzká, vyšší rychlost zvyšuje riziko nebezpečných situací. Omezení naopak vede k bezpečnějšímu pohybu v serpentinách a brání zpožďování MHD kvůli nehodám,“ dodává.
Jasně, v tom s Prahou 7 souhlasíme. Potíž je, že serpentiny z Bohnic k zoo se používají jako zaklínadlo.
Nášup nápadů probíraných v peticích a pak rušených, jako byl zákaz vjezdu na jeden den nebo světelná závora a nově rozšířené rychlostní omezení, nevedou ke zklidnění sousedských vztahů obou městských částí, ale právě naopak.
Jak se umisťují třicítky v obcích?
- Proces umístění značky se řídí zákonem o pozemních komunikacích, podle něj může na příslušný odbor dopravy podat podnět fyzická nebo právnická osoba.
- Žádost musí obsahovat vážné důvody. Podkladem mohou být dopravní průzkumy, měření skutečných rychlostí a intenzity dopravy, nehodové analýzy, posouzení pohybu chodců a cyklistů či odborné dopravně-inženýrské hodnocení.
- Neznamená to, že každý návrh musí povinně obsahovat všechny analýzy. Příslušný odbor ale musí být schopen konkrétní omezení věcně zdůvodnit a obhájit jeho přiměřenost.
- Ve věci je potřeba souhlas Policie ČR, bez kterého značku nelze umístit.
Co hrozí při překročení třicítky?
- V případě překročení do deseti kilometrů hrozí postih na místě od 1500 korun a je bez bodů.
- Za 10 až 19 km/h je sankce 1500–2000 Kč a dva trestné body, za překročení o 20 až 39 km/h činí pokuta 2500–3500 Kč, k ní čtyři body.
- Za sedmdesátku na radaru jdete do správního řízení, pokuta je od sedmi do dvaceti pěti tisíc a k tomu zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců.
Zdroj: Svět motorů