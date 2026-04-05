Spousta lidí v Česku neví, že po nehodě může zažádat o bolestné. Jak na to?
Loni policie řešila přes osmdesát tisíc nehod, u kterých se zranilo přes 26 000 lidí. Mezi nimi se stále najdou poškození, kteří nevědí, že i za menší zdravotní problémy mají nárok na bolestné. Přečtěte si, jak o něj požádat.
Michala z Vinoře srazila řidička, když jel před pár lety na svém skútru do práce. „Jel jsem po Cukrovarské ulici v Praze- -Čakovicích směrem do Letňan a na křižovatce s Schoellerovou ulicí mi ženská v osobáku nedala přednost v jízdě, vjela mi přímo před skútr,“ svěřuje se redakci skoro padesátiletý Michal. Po nárazu byl chvíli v bezvědomí. „Moc si toho nepamatuji, ani to, jestli jsem padal přes řídítka, nebo jinak. Vzpomínám si jen na záchranáře, jak mě nakládali do sanitky,“ uzavírá Michal, který nakonec z nehody vyvázl pouze s pohmožděninami a středním otřesem mozku. Po propuštění z nemocnice byl ještě přes měsíc na neschopence. Chodil z vyšetření na vyšetření a komunikace s pojišťovnou viníka se mu zdála zdlouhavá. Odškodnění ve výši několika desítek tisíc korun získal až po více než půl roce.
Nárok na bolestné
České zákony myslí s odškodněním za újmu na zdraví na všechny účastníky provozu. Ať už vás zraní viník nehody jako chodce, cyklistu či motorkáře, nehraje to žádnou roli. Stejně tak ani to, když sedíte jen jako spolujezdec v autě nebo jste třeba sourozenci oběti dopravní nehody. Všichni dotčení mají nárok na fi nanční vyrovnání. Právo je zakotveno v českých zákonech, včetně občanského zákoníku a také zákona o povinném ručení vozidel. „V praxi to znamená, že odškodnění uplatňujete přímo u pojišťovny vozidla, které nehodu způsobilo, což je obvykle rychlejší a jednodušší cesta než vymáhat náhradu přímo na viníkovi,“ doporučují právníci z webu Poskozeny. cz. Jenže jak se ukazuje, ne všechny pojišťovny jednají s poškozenými vždy férově. Ověřili jsme si to u dalších právníků, třeba Romana Bartoše ze společnosti EUCS, která pomáhá poškozeným už přes dvanáct let. „To je různé, některé případy se táhnou roky, teď za sebou máme jeden s rekordní výší odškodnění, kde proběhl i soud, který jsme vyhráli na plné čáře. Zajímavostí u tohoto případu bylo, že pojišťovna ani přes jasný právní základ neplnila skoro dva roky. Samozřejmě těch příkladů z praxe je spousta,“ uzavírá Bartoš.
Nicméně pojišťovny obecně při odškodnění často zkouší na poškozené různé taktiky. Třeba nabídnou výrazně nižší částku, než je ta, na kterou by ve skutečnosti měl nárok. Proto existují na internetu kalkulačky, kde si každý může podle zranění předběžně zdarma vypočítat výši bolestného a porovnat ji s tím, co mu nabízí pojišťovna.
Důležité jsou body
Zjišťovali jsme pro vás, jak se v Česku vypočítává výše odškodnění za zranění nebo úmrtí při dopravní nehodě. Vypadá to, že jsme zemí sběratelů bodů. Získáváme je za přestupky, za tankování na čerpacích stanicích a právě i za zranění. Hodnota jednoho bodu v bolestném se odvíjí podle průměrné mzdy za předcházející rok, kdy jste se zranili. Další výpočty se řídí podle metodiky Nejvyššího soudu. Třeba pro letošní rok určil soud hodnotu jednoho bodu na 492 korun. Jen pro představu, před deseti lety byla částka odškodnění poloviční. Za každé zranění, zlomeninu nebo tržnou ránu pak každému připadne určitý počet bodů. Bolestné vám náleží i za zlomený prst či otřes mozku a pohmožděnou krční páteř po nárazu do auta zezadu. Na částky za různá zranění se můžete podívat do naší tabulky.
Hodnota jednoho bodu bolestného |
Je dobré vědět, že poškození mívají zpravidla právo na více náhrad, než si uvědomují. „Kromě bolestného můžete chtít odškodnění částečně i za duševní strádání během léčení úrazu. Uděluje se prakticky za každé zranění, i lehčí,“ zveřejnili advokáti ze společnosti Poskozeny.cz. V tomto případě jsou velmi důležité lékařské zprávy od odborných lékařů. Další peníze vám pak náleží i v případě, že kvůli úrazu po dopravní nehodě nemůžete pracovat. Můžete pak požadovat i náhradu ušlého výdělku.
|Příklady orientačního bolestného
|Poranění
|počet bodů
|částka
|Amputace ruky
|275,00
|135 341 Kč
|Traumatický šok
|200,00
|98 430 Kč
|Zlomený krček
|180,00
|88 587 Kč
|Poranění sleziny
|120,00
|59 058 Kč
|Zlomená noha
|120,00
|59 058 Kč
|Zlomenina nosu
|60,00
|29 529 Kč
|Zlomená ruka
|45,00
|22 146 Kč
|Namožení krční páteře
|30,00
|14 764 Kč
|Vyražený zub
|20,00
|9 843 Kč
|Zlomené žebro
|20,00
|9 843 Kč
|Zhmoždění ramene
|20,00
|9 843 Kč
|Naražené zápěstí
|20,00
|9 843 Kč
|Úpal z horka po nehodě
|15,00
|7 382 Kč
|Poranění krku
|10,00
|4 921 Kč
|Naražený hrudník
|10,00
|4 921 Kč
|Poranění rtu
|7,00
|3 445 Kč
Uchovávejte důkazy
Pojišťovny po vás budou chtít různé dokumenty, aby mohly co nejpřesněji určit výši odškodění. Proto si schovejte všechny zprávy o zdraví, lékařské zprávy, výsledky vyšetření, účtenky za léky, rehabilitace a cokoli dalšího, co souvisí s vaším zraněním.
„V případě odškodnění je to zejména kompletní zdravotní dokumentace týkající se léčení daného úrazu. Odborné posudky jsou jistě též podstatné, nicméně ty si umíme zajistit cestou spolupracujících lékařů sami. U jednoduchých škod na zdraví (kde fi gurují maximálně tři lehké diagnózy) umí stanovit výši odškodnění naši likvidátoři podle doložených lékařských zpráv,“ radí mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.
Nepodepisujte nic, co si důkladně nepřečtete. Dvojnásob to platí u lékařského posudku. Ujistěte se, že lékař zahrnul veškeré vaše útrapy a komplikace, které vám nastaly v souvislosti s újmou na zdraví. V tomto případě platí, že čím detailnější popis zdravotních problémů, tím lepší. Pokud s vámi bude chtít protistrana uzavřít dohodu o odškodnění, je lepší se poradit s odborníkem. Ten vám vysvětlí vaše práva a poradí, zda je dohoda výhodná, či nikoli.
Může se stát, že po vyplacení peněz za bolestné se objeví další komplikace, které budou mít souvislost s původním úrazem. Dochází k tomu, třeba když je časem potřeba další operace. V takovém případě máte nárok na novou dávku fi nančního odškodění. „V těchto případech se často stává, že výplata pojistného plnění probíhá po částech, tedy po jednotlivých nárocích, tak se zranění či léčba v čase vyvíjí. Pokud se poškozený dostane do tíživé fi nanční situace, například v důsledku vzniku pracovní neschopnosti a s tím spojeného poklesu příjmu, můžeme mu poskytnout zálohové plnění,“ doplňuje Michal Kárný z Direct pojišťovny, která loni vyplatila poškozeným 194 milionů korun na odškodnění za újmu na zdraví. To je asi o dvacet milionů víc než o rok dřív.
Druhy odškodnění po nehodě
Náhrada škody na zdraví (bolestné a trvalé následky). Uděluje se prakticky za každé zranění, i lehčí. Trvalé následky nehody (odborně ztížení společenského uplatnění) jsou dalším nárokem při vážných úrazech. Jde o jednorázovou náhradu za trvalé poškození zdraví – například trvalé omezení pohyblivosti, zhoršení smyslů, jizevnaté změny či jiné zdravotní obtíže.
Náhrada ušlého výdělku. Pokud vám úraz z nehody zabránil pracovat, máte právo na kompenzaci ušlé mzdy nebo platu po dobu pracovní neschopnosti.
Náklady na léčení. Veškeré výdaje spojené s léčením úrazů by vám měly být proplaceny. Patří sem zejména výdaje za léky a zdravotnické pomůcky, rehabilitace, zdravotní úkony nehrazené plně pojišťovnou, poplatky u lékaře.
Cestovné. Do této položky spadají náklady na dopravu k lékařům, na rehabilitace či na kontroly.
Ošetřovné (náklady na péči). U vážnějších zranění může nastat situace, že se poškozený o sebe dočasně nedokáže postarat v běžných denních činnostech (osobní hygiena, úklid, vaření apod.). V takovém případě má nárok na náhradu za péči.
Duševní újma a odškodnění pozůstalých. Dopravní nehoda může zanechat následky i na psychickém zdraví. U poškozených, kteří utrpí například posttraumatickou stresovou poruchu, strach z řízení či jiné psychické problémy v důsledku nehody, lze rovněž požadovat kompenzaci.
Nejčastější nekalé praktiky
Pojišťovna nabídne jen minimální částku: Často zkoušejí vyplatit pouze základní paušál, protože spoléhají na to, že pozůstalí neznají skutečné nároky pozůstalých při dopravní nehodě a nebudou se bránit.
Nepřehlednost systému a dokazování nároku: Právní úprava odškodnění je poměrně složitá a individuální. Pozůstalí musí detailně prokazovat svůj vztah k zemřelému – popsat hloubku citových vazeb, společné soužití, případně doložit fi nanční závislost.
Formální důvody zamítnutí nebo krácení nároku: I když máte nárok, můžete o něj přijít kvůli procesním chybám. Například je nutné uplatnit náhradu škody včas – obecná promlčecí lhůta jsou tři roky od nehody.
Výplatu bolestného nezdržujeme
Slavia pojišťovna – Radek Hanák: Jakmile je nám škoda nahlášena, tak ji okamžitě šetříme, zabýváme se jednotlivými uplatněnými nároky a v případě jejich oprávněnosti vyplácíme pojistné plnění. Škoda na zdraví se vypočítává zejména podle zdravotního stavu poškozeného.
Generali Česká pojišťovna – Jan Marek: Pokud má pojišťovna kontakty na poškozeného, zasílá mu informaci o registraci pojistné události a žádost o doložení podkladů pro stanovení právního základu nároku a výše škody. Obecně platí, že poškozený by měl u pojišťovny svůj nárok na náhradu újmy uplatnit – sdělit, co požaduje.
ČPP pojišťovna – Adéla Janů: Poškozený obdrží formulář, který mu vyplní ošetřující lékař. Případně může doložit odborný či znalecký posudek, který si nechá sám vypracovat.
Direct pojišťovna – Michal Kárný: U lehčí újmy na zdraví můžeme poskytnout pojistné plnění tentýž den, kdy nám poškozený doloží potřebné doklady jako lékařské zprávy, doklady o nákupu předepsaných léků či lékařských pomůcek.
Zdroj: Svět motorů