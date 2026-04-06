Spousta řidičů v Česku troubí a bliká pro štěstí. Pro jiné je to k vzteku!
Taky máte místo, kde troubíte nebo blikáte pro štěstí? Možná je to u sochy nějakého světce nebo třeba starého poutače na zoo v podobě hrocha či nosorožce. Dělá to spousta řidičů. Ke vzteku těch, kdo bydlí v okolí.
Konec osmdesátých let. S dědou a babičkou se vracíme z výletu na Černou horu v Krkonoších. Za Trutnovem stojí u silnice velký slon, poutač na zoologickou zahradu v nedalekém Dvoře Králové nad Labem. Děda mačká klakson své zelené stopětky a na slona zatroubí. Střih. O zhruba dvacet let později, tedy již ve 21. století, návrat z pracovní cesty. Kolega, který řídí fi remní nissan, troubí na slona stejně, jako to dělával můj děda.
Míst, kde řidiči troubí na postavu či fi guru u silnice, je v Česku víc. Nejde jen o slony či žirafy lákající k návštěvě zoo. Jde i o různá boží muka, sochy svatých Kryštofů u cest nebo Janů Nepomuckých na mostech. V příhodě na začátku tohoto textu se dá pochopit, že děda chtěl pobavit vnoučka tím, že pozdraví houkačkou slona u silnice. Ale proč to dělají dospělí? Je to recese, vzpomínka na dětství či pověrčivost?
Teď v čase Velikonoc si i čeští ateisté najednou připomínají křesťanské tradice. A s duchovnem, pověrčivostí, a dokonce i svatými je spojeno právě troubení a blikání na sochy u cest.
Nezatroubil
Napsat reportáž na toto téma mě napadlo loni na podzim, když jsem jel na skútru po silnici číslo 9 z České Lípy na Mělník. Rozlámaný sezením v sedle a trochu žíznivý jsem zastavil v Chudolazech. Přes potok tady vede malý mostek, který hlídá patron mostů Jan Nepomucký.
Řada řidičů ho považuje za patrona šoférů, poutníků a řidičů, svatého Kryštofa, a tak ho zdraví. Když jsem kousek od sochy stál, protahoval ze skútru rozlámané údy a relaxoval, uvědomil jsem si, kolik řidičů tu během chvilky zahoukalo. Než jsem dal stroj na stojánek a sundal rukavice a helmu, troubila tři auta včetně jednoho policejního. A tak jsem šel zazvonit k prvnímu domu.
Z chaloupky vylezla starší dáma, která tady žije 35 let, a stále si na hluk nezvykla. V zimě to podle ní ještě jde, ale v létě, když má otevřená okna, ji občas někdo v noci vzbudí. „Když šofér lehce cvrnkne o klakson, tak se to dá vydržet. Ale někteří kamioňáci začnou troubit tamhle v zatáčce a přestanou až v lese za vsí. Ty jejich houkačky se nesou celým údolím,“ stěžuje si obyvatelka Chudolaz, která bydlí pár metrů od sochy.
Právě s ohledem na lidi bydlící poblíž soch svatých někteří řidiči netroubí, ale blikají světelnou houkačkou, výstražnými blinkry nebo jen zamávají. Na sociálních sítích oslovení řidiči popisují, jak zdraví či nezdraví sošky svatých u cest. Danuše Vacková v Chudolazech jen pokyne hlavou. Pavla Lukšová Tonarová bliká a na motorce ještě na pozdrav protúruje motor.
A jak to tak u pověr bývá, občas má někdo zkušenost, že nedodržel nepsané pravidlo a nevyplatilo se mu to. Jan Kořístek se podělil o takový příběh. Jeho brácha prý jednou v Chudolazech nepozdravil, a pak měl před Prahou bouračku. Karel Mařík vzpomínal na strejdu, který dvakrát nepozdravil, a vždy se mu něco stalo. Jednou píchnul a podruhé sjel do příkopu. A tatínek Jany Jarošové, když na pozdrav zapomněl, havaroval u Doks. Jan Prášil sice na pověry nevěří, ale nechce riskovat. Tak raději zdraví. Jirka Kašpar taky není pověrčivý, ale když jednou nezatroubil, tak mu hned v další vesnici z avie uletěl kardan. Takže pro jistou taky zdraví. A Pepa Císař, když nepozdravil na mašině, zhruba za pět minut potkal srnu a „metal kozelce“. A tak asi nepřekvapí, že třeba Jarča Štruplavá tady troubí už 50 let, a Michal Šimek dokonce 60.
Kdo je připraven
Míst, kde řidiči zdraví nějakého svatého nebo třeba slona, je po celé republice několik. Pár jich znám ze svých cest, a když jsem pátral po dalších na sociálních sítích, napsal mi jeden řidič, že snad neinspiruji policisty, aby rozdávali na takovém místě pokuty. Striktně vzato dle zákona je takové bezdůvodné houkání či blikání jen z pověrčivosti přestupkem. Ale jak ukazuje zkušenost z Chudolaz na Mělnicku, troubí i policisté.
Bez strachu z postihu policie je ale ten, kdo jen zamává nebo třeba pokyne hlavou či pozdraví, ať už nahlas nebo potichu. Petr Cvrkal tak slona na silnici z Trutnova zdraví vždy tak, že řekne nahlas: „Ahoj, slone!“ Jana Doušová zdraví u pomníčku hokejového trenéra Ivana Hlinky, který zemřel při nehodě kousek od Karlových Varů. Vyjádřit nějak úctu či vzpomínku na zesnulé se snaží víc řidičů. Někdo tak vysloví pozdrav v místě, kde zemřel někdo blízký.
Zdeněk Tyl napsal, že v Holicích jeho tatínek vždycky troubil na Emila Holuba. Další postavou, kterou řidiči často zdraví, je sedlák na památníku u Chlumce nad Cidlinou u staré hradecké silnice.
Slon u Trutnova je tak oblíbený, že když ho kvůli špatnému stavu v roce 2018 odstranili, vznikla sbírka na výrobu nového. Sloník, i když trochu menší, se tedy vrátil. U Jaroslavi mezi Vysokým Mýtem a Holicemi na silnici, kterou už nahradila dálnice D35, je zvykem zdravit další poutač na královédvorskou zoo, a to žirafu s nosorožcem.
V Grešlovém Mýtě na silnici z Jihlavy na Znojmo je na starém mostě svatý Mikuláš. I toho řidiči považují za Kryštofa, a tak na něj blikají či troubí. Na Šumavě si občas někdo houkne na Jana Nepomuckého na mostku mezi Novosedly a Štěchovicemi.
Možná vám troubení nebo blikání na svaté přijde jako hloupost. Ale co taková černá kočka přes cestu? Neleknete se, že přinese smůlu? Nebo nosí smůlu, jen když běží zleva či zprava? Nebo je to jen pověra?
Troubení před zatáčkou
Na jihu Evropy nebo v Asii je troubení běžnou součástí řízení. Dá se skoro říct, že kdo netroubí, ten nejede. V některých oblastech USA mají řidiči ve zvyku troubit před mosty nebo tunely. Je to zvyk z dob, kdy mosty a tunely bývaly úzké a bylo třeba varovat protijedoucí řidiče. Praktické je mačkat klakson před nepřehlednými zatáčkami některých horských silniček. To je třeba ve Španělsku nebo v USA na řadě míst dokonce přikázané značkou. Na Srí Lance je pro změnu někde i kasička, kam se hází svatému peníze.
Žehnání motorkám
Ačkoliv jsme jako Češi velmi ateistický národ, například motorkáři hojně navštěvují žehnání motorkám. O tom jsme psali v čísle 24/25. U Plzně máme od roku 2008 dálniční kapli. Ty jsou rozšířené ve velkém hlavně v sousedním Německu. Paradoxně v katolickém Polsku takový fenomén neznají, to samé platí i pro nábožensky mnohem zaměřenější Slovensko.
Talismany
Například v Indii potkáte auta ověšená talismany nebo amulety, které mají přinést štěstí. U nás vídáme auta, jejichž palubní desku zdobí královská korunka, tu mají často pravoslavní Ukrajinci. A třeba Vietnamci řeší číslice na registračních značkách. Jak jsme psali v čísle 11/26, vyhledávají osmičky, které přináší štěstí. Žádané jsou i šestky a devítky, naopak nežádoucí je čtyřka, která značí smrt.
Zdroj: Svět motorů