Správně nalepenou ochrannou fólii nepoznáte. Crystal Cruisers vysvětlují, jak se to dělá
Není ochranná fólie jako ochranná fólie, zjišťuji u milovické firmy Crystal Cruisers. Vysvětlují, proč dražší práce není snaha firmy se obohatit, i jaká jsou specifika lepení tak, aby to nikdo nepoznal.
Ať má člověk nové auto nebo zrenovovaného veterána, nástrah na silnicích číhá spousta. I kdybyste se důsledně vyhýbali přeplněným parkovacím domům, pořád se na laku může podepsat odletující štěrk, anebo někde zaparkujete pod stromem a kápne vám na vůz smola či pozdrav od holuba.
Všechno tohle může v extrémním případě znamenat poškození laku, opravitelné jedině za velké peníze v lakovně. A proto existují ochranné fólie, které se dají na lak nanést a tak ho ochránit. Jenže já na věci rád sahám a jaké sou na dotyk, je pro mě důležitou součástí dojmu – včetně aut. (Patří to k důvodům, proč mě otravuje přechod automobilek na dotykové ovládání. Ale to je na jinou debatu.) Nebude fólie na dotek nepříjemná?
Přiznám se, fóliím jsem nerozuměl, a tak jsem se vydal do Milovic k firmě Crystal Cruisers, abych se o nich co nejvíce dozvěděl – jak se nanášejí, jak fungují, jak dlouho vydrží, kolik stojí, anebo třeba i to, jestli jde fólií ochránit i matný lak. Samozřejmě jsem si také zkusil sáhnout na neochráněný umytý lak a na vedlejší díl, na němž už byla nalepená fólie – co myslíte, poznal jsem prsty, který je který?
Závěrem jsme se s Jonášem Oubrechtem z Crystal Cruisers zaměřili také na to, jak auto správně mýt, ať už s fólií nebo bez ní. Zůstali jsme však u programů, které nabízela bezkontaktní automyčka. Pokud vás zajímá tzv. dvoukyblíková metoda důkladného mytí auta, které bylo dosud trochu zanedbané, té se budeme věnovat v dalším videu.
Zdroj: Autorský text | video: Auto.cz