Spyker chystá návrat! Supersport z Nizozemska odhaluje techniku
Nizozemský výrobce originálních supersportů Spyker už za své působení několikrát zbankrotoval, díky nadšencům však značka neupadla v zapomnění. Na silné jméno a rostoucí zájem se zakladatel chystá navázat obnovením výroby.
Pokud se zajímáte o obskurní automobilky či trh se supersporty, možná jste v posledních letech postřehli nárůst zájmu o produkty malého nizozemského výrobce Spyker. Jeho historie sahá hluboko do 19. století, kdy bratři Spijkerovi založili společnost na výrobu kočárů. V roce 1898 dokonce vyrobili dodnes používaný zlatý kočár pro nizozemskou královskou rodinu.
Později dokonce bratři Spijkerovi vyráběli také automobily, do roku 1925 jich stihli přibližně 1500 kusů. Model Spyker 60 HP byl dokonce vůbec prvním automobilem na světě se spalovacím motorem a pohonem všech kol. V roce 1925 byla výroba po vyrobení ukončena kvůli nedostatečné poptávce a o rok později byla společnost v důsledku exekuce zlikvidována.
Na bohatou historii navázal v moderní době podnikatel Victor Muller, když na přelomu milénia vytvořil supersport Spyker C8 Spyder. Ani moderní reinkarnace v podobě společnosti Spyker Cars ale nepřinesla kýžený nizozemský sen o funkční automobilce. Vyrobeno bylo 269 vozů s různými motory, dokonce bylo v plánu také SUV nazvané D8 Peking-to-Paris, které odkazovalo na úspěchy historického modelu.
Značku však v roce 2014 po neúspěšné akvizici automobilky Saab prohlásil nizozemský soud za insolventní, načež na přelomu roku 2021 a 2022 musela znovu deklarovat bankrot. Bylo totiž znemožněno financování obnovy společnosti ruským investorem.
Zakladatel a generální ředitel společnosti Spyker Victor Muller se ale nevzdal a nyní na instagramovém účtu Spyker Cars ohlásil návrat. Spyker představí nejnovější generaci svého vlajkového modelu C8 Preliator letos 14. srpna na prestižní akci Monterey Car Week.
Model C8 Preliator byl představen už na ženevském autosalonu v roce 2016, přičemž měl pomoci automobilce z tíživé finanční situace. Postaveno mělo být 50 vozidel, k tomu však nikdy nedošlo. Nově oznámený model ponese stejné jméno a mělo by jít o aktualizovanou verzi, která nabídne blíže nespecifikovaný vidlicový osmiválec o výkonu 800 koní.
K takovému výkonu mu dopomůže dvojice turbodmychadel a obejde se bez jakékoli elektrifikace. „Myslím, že mohu mnoho fanoušků a potenciálních zákazníků ujistit, že tento vůz nebude v žádném případě elektrický ani hybridní,“ zmínil Muller a odhadl maximální rychlost vozu kolem 350 km/h.
Nový vůz s číslem karoserie 270 totiž ještě postavený není, jak říká vedoucí projektu a výroby Joris Slecht: „Časový tlak je obrovský, za tři měsíce a pár týdnů musíme auto dodat, takže je to šílená výzva.“ Společnost proto znovu zaměstnala některé své dřívější odborníky, hledat však musela také nové zaměstnance.
V čase, kdy se společnost Spyker Cars potýkala s problémy, se totiž jeden nizozemský nadšenec staral o budování jejího jména, záchranu a servis již vyrobených modelů po celém světě i výrobu a vývoj náhradních dílů včetně ikonického volantu ve tvaru kormidla.
Tímto nadšencem je Jasper den Dopper, který si pod přezdívkou SpykerEnthusiast vybudoval ve světě majitelů vozidel Spyker excelentní jméno a s růstem své stejnojmenné společnosti zaměstnal bývalé specialisty Spyker Cars.
Na otázku, jestli je jakkoli zapojený do přípravy nového vozu společnosti Spyker, nám odpověděl: „V současné době na voze, který Victor právě vyvíjí, nespolupracujeme. Plány představené minulý týden jsou plány, na kterých pracuje jeho společnost.“
Přitom právě on má momentálně ve světě automobilky Spyker silnější jméno a tým než její zakladatel sám. „Už 11 let udržuji tuto značku při životě. Spolu se svým týmem jsme hodnotu značky Spyker posunuli na novou úroveň,“ dodává vzápětí spolu s částkami, které jeho úspěchy jen dokládají.
Na začátku jeho kariéry bylo možné raritní spyker pořídit za 80.000 eur (přibližně dva miliony korun), dnes ale zaznamenává rekordní prodeje a vyzdvihuje transakce překračující hranici 1,2 milionu eur (téměř 30 milionů korun). Zda se spolupráce mezi společnostmi chystá, nám bohužel neprozradil a na naše dotazy nereagovala ani samotná automobilka.
Bude však zajímavé sledovat, jakým způsobem se zákazníci postaví k osvědčenému nadšenci, který jejich vozům poskytuje dlouhodobě servis po celém světě (od Číny po USA), vyrábí nové díly a díky tomu zajišťuje růst důvěry a hodnoty vozidel, a k nové interpretaci značky, která tyto služby nebyla schopna zajistit.
Žádné další podrobnosti o novém modelu známé nejsou a dají se očekávat úpravy modelu představeného v roce 2016, avšak kupodivu stále vypadá, jako bychom ho letos viděli poprvé. Je futuristický a díky tomu, že nebyl nikdy vyroben ve více kusech, není ani nijak okoukaný.
