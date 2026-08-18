Spyker po 17 letech představil nový model. C8 Preliator XXV dá hlavně na detaily a exkluzivitu
Nizozemská značka musela ve své historii překonat nejednu překážku. Naposledy si vylámala zuby na neúspěchu s odkupem automobilky Saab, což ji přivedlo do obrovských finančních problémů. Po 17 letech je však zpět v celé své kráse.
Nový model se jmenuje C8 Preliator XXV Coupé, a pokud vám přijde poněkud povědomý, nešálí vás zrak. Pod blyštivými doplňky nově představeného vozu se skrývá design představený již v roce 2016 na ženevském autosalonu jakožto pokus o záchranu značky.
Tehdy měl vůz disponovat motorem V8 od společnosti Koenigsegg, ovšem nakonec se musel spokojit s osmiválcem 4.2 od Audi, který byl použit v předešlých modelech. Není známo, kolik variant modelu C8 Preliator se vyrobilo, z původně plánovaných 50 to však pravděpodobně bude sotva desetina.
To by se však mohlo změnit. V kalifornském Monterey představený vůz šasi číslo 270 je předzvěstí nové éry značky. Na svou minulost a ideály však nezapomíná, a i v době, kdy ostatní značky hromadně přešly ke karoseriím z karbonu, si nizozemská společnost zakládá na ruční výrobě výhradně z hliníku. Výroba vozu Spyker tímto způsobem trvá přibližně 2100 hodin.
Zakladatel a generální ředitel společnosti Spyker Victor Muller k tomu uvedl: „Ačkoli je uhlíkové vlákno právem ceněno pro své technické přednosti, my jsme vždy upřednostňovali hliník – živý kov, který lze tvarovat rukou zkušeného řemeslníka, vyleštit k dokonalosti a jehož krása se s věkem jen prohlubuje, jako u kvalitního Cabernetu. Pro Spyker je to přesně to, jak by měl moderní ultra-luxus působit: vzácný, osobní a vyrobený lidskýma rukama.“
Design vozidel značky Spyker byl vždy inspirován leteckým a kosmickým inženýrstvím a nejinak tomu není ani tentokrát. Spyker C8 Preliator XXV Coupé je vybaven sacími otvory typu NACA a vrací také výraznou ocasní ploutev původního modelu Spyker C1 Aerocoque z roku 1919. Světlomety integrují název modelu XXV a zadní světla mají tvar přídavného spalování stíhacích letadel.
Spyker C8 Preliator XXV Coupé |
Menší detaily s odkazem na letectví zahrnují mřížky z propletených trojúhelníků, díky čemuž jsou lehčí a pevnější než tradiční mřížky. Najdeme je ve všech ventilačních otvorech a na mřížce kolem výfuku. Tento design se objevuje také na pedálech nebo jako vzor na sedadlech.
Dokonce i hlavy šroubů v interiéru jsou ručně vyrovnány tak, aby směřovaly stejným směrem – detail, jakého si majitelé pravděpodobně nikdy nevšimnou. Podle značky jsou právě takové detaily tím, co dělá produkty značky Spyker unikátní. V interiéru nesmí chybět ani odkryté řazení, které je pro značku typické od samého počátku.
Supersport nejen na pohled
Srdcem modelu C8 Preliator XXV Coupé je 4,0litrový motor V8 s dvojitým turbodmychadlem, který vyvíjí výkon 800 koní a točivý moment 1 000 Nm. To by mělo stačit k dosažení maximální rychlosti přes 217 mph (350 km/h).
Z 0 na 100 km/h zrychlí za 2,7 sekundy a vůz se spoléhá výhradně na šestistupňovou manuální převodovku. Každé přeřazení tak zůstává přímou, mechanickou interakcí mezi řidičem a vozem.
Spyker C8 Preliator XXV Coupé |
Muller dodal: „Záměrně jsme zvolili skutečnou manuální převodovku, nikoli automatizovanou napodobeninu. Vy rozhodujete, kdy zařadit. Každou změnu rychlostního stupně cítíte v ruce. A pokud uděláte chybu, no, ponesete za to následky. Takové by mělo být řízení sportovního vozu, alespoň podle společnosti Spyker.“
Stejná filozofie se promítá i do kokpitu. Digitální rozhraní jsou omezena na minimum, jediným „displejem“ je head-up displej. Vše ostatní zůstává záměrně analogové. Palubní deska z frézovaného hliníku je poctou vozům Spyker z období před rokem 1925 a je vyrobená v dílně, která se zabývá povrchovou úpravou automobilových dílů již od 80. let 19. století, kdy byla také založena samotná společnost Spyker (v roce 1880).
Má Spyker šanci?
Výroba modelu C8 Preliator XXV Coupé bude omezena na pouhých 25 ručně vyrobených hyperaut, tedy přesně polovinu původního plánovaného počtu modelu C8 Preliator z roku 2016. Uvedení modelu na trh však pro značku znamená mnohem více, než se na první pohled může zdát.
V návaznosti na investici Volodymyra Nosova došlo k uzavření strategického partnerství se společností W Group, významnou evropskou fintechovou skupinou. Toto partnerství spojuje 146 let automobilové tradice, řemeslného umění a inženýrství s technologickou odborností, digitálními schopnostmi a progresivním přístupem k budování globálních podniků.
Cílem není pouze oživit legendární automobilovou značku. Jde o vybudování nové éry značky Spyker. „Budoucnost značky Spyker nikdy nevypadala slibněji. Jsem nesmírně hrdý na zaměstnance, partnery a dodavatele, kteří v nás vložili svou důvěru,“ uvedl Muller.
Očekává se, že další kapitola značky Spyker bude zahrnovat vývoj modelu Spyker D8 Peking-to-Paris SSUV, který nebyl realizován, a změna trendů na trhu exkluzivních SUV by modelu s tímto typem karoserie mohla přinést kýžený úspěch. Budoucnost značky by měla zahrnovat také nové digitální zážitky a ambice vrátit se k vytrvalostním závodům GT3.
Zdroj: Spyker