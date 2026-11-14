Velké srovnání sazeb povinného ručení v čase: Proč jsou rozdíly tak obrovské?
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Dva řidiči, jednoho nestojí povinné ručení ani 140 korun měsíčně, druhý z nich platí čtrnáctkrát vyšší cenu. Čím to?
Už sedmnáctým rokem v řadě mapujeme ve Světě motorů ceny povinného ručení pro zkušeného řidiče z menšího města a začínající šoférku z metropole.
Tabulka cen, které nám dodávají samy pojišťovny, ukazuje na zajímavý vývoj. Zatímco pětatřicetiletému řidiči z Dvora Králové ručení na jeho nijak výkonnou fabii spíše zlevňuje, u slečny z Prahy se silným golfem a jednou nehodou v rejstříku jde nahoru.
Aktuální sazba 1667 Kč za rok pro fabii je jednou z nejnižších, jakou jsme kdy v našem srovnání z let 2010 – 2026 měli. „Je to tím, že bonusy za jízdu bez jediné nehody započítáváme až na dvacet let bez pojistné události,“ vysvětluje Václav Bálek z pojišťovny Slavia výslednou nízkou sumu. Podobně atraktivní ceny pod dva tisíce za rok vidíme i u Allianz a Pillow.
Tady za tím vězí pojištění s omezením ujetých kilometrů: u Allianz do 5000 za rok, u Pillow do 5500. Zvolit si ale jde samozřejmě i vyšší: 7500, 10.000 kilometrů, kde výhoda nižší ceny začíná logicky mizet.
S nápadem kilometrů přišel tehdejší šéf Allianz Jakub Strnad v říjnu 2016. „Připomínáme si tak právě deset let konceptu nazvaného Jezdím málo, platím málo, který jako první na českém trhu přinesl férovou cenu založenou na skutečně ujetých kilometrech. Za tu dobu jsme vrátili řidičům na pojistném více než půl miliardy korun,“ říká Kamila Šimonová z Allianz.
Když tři roky poté přešel Strnad do vedení První klubové pojišťovny, z níž se vyvinula dnešní Pillow, zavedl tuto formu i tam. Pevné hranice pásem tam dokonce zmizely a cena se u Pillow odvíjí přímo od konkrétního počtu ujetých kilometrů. Pokud tedy řidič ujede o sto kilometrů více mimo sjednaný interval, do výsledné ceny se promítne právě jen tato stovka.
Roční nájezd se tímto stal dalším parametrem vedle tradičních údajů, jako je výkon auta, věk řidiče, bydliště a jeho škodní historie.
Styl či rodné číslo
Letošek ukazuje, že segmentace jde ještě dál, a některé pojišťovny ceny tvoří digitálně pro každého konkrétního řidiče a auto zvlášť: podle rodného čísla, VIN, registrační značky. To je důvod, proč nám na rozdíl od minulých let sazbu vůbec nedodala ČSOB Pojišťovna ani Direct.
Další inovací jsou vratky pojistného, když se řidič nechá sledovat aplikací v telefonu a jezdí předpisově: neporušuje rychlost, nemá za jízdy mobil na uchu a podobně. S tím přišla před pár měsíci Kooperativa. „V aplikaci máme pětačtyřicet tisíc aktivních uživatelů, průměrně vyplacené peníze zpět jsou pětadvacet procent. Z dat nám jednoznačně vychází, že klienti, co se nechají sledovat, mají lepší škodní průběh, nižší škodní frekvenci a má to dopad i na nižší stornovost smlouvy,“ vypočítává Milan Káňa z Kooperativy. „Produkty konkurentů založené na malém nájezdu mi dávají smysl u druhého auta v rodině, sezonně používaných vozidel nebo lidí, kteří kombinují auto s veřejnou dopravou,“ dodává.
Většina sází na tradici
Dvě třetiny pojišťoven se ale nadále drží klasiky. „Respektujeme všechny možnosti. Každá má výhody i nevýhody. My používáme osvědčená kritéria, která jsou průnikem rizikového chování všech statisticky měřitelných údajů. Za použití algoritmů jsme schopni vypočítat odpovídající rizikovost téměř každého řidiče,“ komentuje tradiční přístup versus nové nápady Miloš Velíšek z ČPP.
„Koncepty pojištění podle stylu jízdy nebo ujetých kilometrů jsou spíš marketingovým trendem. Z mého pohledu přinášejí řadu technologických a provozních úskalí. Praxe ukazuje, že telematické aplikace lze v telefonu poměrně snadno vypnout nebo zkreslit záznam špatné jízdy, což snižuje objektivitu celého měření. Zatímco nižší kilometrový nájezd má prokazatelný vliv na míru rizika a jako produktová možnost dává smysl, sledování chování řidičů přes mobil naráží na technologické limity a neochotu klientů sdílet své soukromí či častěji komunikovat s pojišťovnou a dokládat fotku tachometru,“ myslí si Petr Milata z ČSOB Pojišťovny.
Ať žije boj!
Zásadní podle nás je fakt, že se pojišťovny snaží víc a víc odlišit. Proto hledají nové cesty. Podle Světa motorů není nic lepšího než konkurenční trh a boj o každého klienta. Právě ten drží ceny dole.
„Že má každá pojišťovna vlastní systém? Jen dobře! Díky této pestrosti v nabídce si mohou lidé vybrat takové pojištění, které jim nejlépe vyhovuje,“ uzavírá Václav Bálek, matador autopojištění, který už s ním prožil snad úplně všechno.
|Pojištění podle ujetých kilometrů
|PLUSY
|Výrazně nižší cena pojištění
|Motivace jezdit úsporněji
|Jednoduchá kontrola
|MINUSY
|Nutnost focení a hlášení stavu tachometru
|Doplatek při překročení
|Potřeba odhadu nájezdu rok předem
Anketa: Pro a proti nápadům snižujícím cenu
Co říkáte na slevy z pojistek podle kilometrů či sledování stylu jízdy?
Veronika Hašplová, Allianz: Nájezdovou variantu podle kilometrů nabízíme úspěšně přes deset let a chceme ji i nadále rozvíjet. Je to dobrá věc.
Marcel Lőrinc, Direct: Pojištění podle skutečného používání auta dává smysl. Kdo najede méně na vesnici, má menší riziko než řidič, který řídí denně ve městě. U sledování stylu je ale stejně důležitá ochrana soukromí. Klient musí předem vědět, jaká data se sbírají, jak se počítá výsledek a jak velkou úsporu za to vše může reálně očekávat.
Honza Marek, Generali Česká: Tyto modely pojištění v naší současné nabídce nemáme. Z našich opakovaných zjišťování přímo mezi motoristy nevyplynulo, že by výměnou za benefity chtěli být při řízení svého vozidla sledovaní a posuzovaní.
Milan Káňa, Kooperativa: Tento směr považujeme za budoucnost autopojištění. To může stále více zohledňovat nejen statické údaje, ale také skutečný způsob řízení. Nejde přitom jen o slevu. Okamžitá zpětná vazba může řidiče upozornit na rizikové návyky.
Martin Podávka, Pillow: Jedná se o dvě odlišné věci. Sledování stylu řízení je zbytečné, informace o kvalitě řidiče je obsažena v jeho škodní historii v databázi ČKP. Naopak nájezd je druhý nejdůležitější parametr v určení ceny.
Václav Bálek, Slavia: Pestrost nových nápadů je fajn. V Česku ale většina řidičů nechce být sledována aplikacemi, mnozí najedou více kilometrů za rok a jejich nájezd by se jim prodražil.
Veronika Hešíková, Uniqa: Na rozdíl od zahraničí nevidím v Česku masovou poptávku po pojištění založeném na monitorování stylu jízdy. Trendy sledujeme, ale chceme mít jistotu, že novinky přinesou skutečnou hodnotu, nikoli jen další složitost.
Zdroj: Svět motorů