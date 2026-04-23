Start rallye sezony v České republice: Kdo dohoní Kopeckého?
Na Rallye Šumava začíná o víkendu mistrovství republiky v automobilových soutěžích. Slibuje více napínavou podívanou než v předchozích letech.
Sezona odstartuje tradičně v Klatovech na Šumavě již zítra. Do poloviny září se přidají ještě podniky v Českém Krumlově, Hustopečích, Mladé Boleslavi (Bohemia), Zlíně (Barumka) a v Pačejově.
Vydařená zkouška
S novým vozem a jasným cílem v podobě útoku na mistrovský titul vstoupil do nové sezony Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody je stále věrný speciálům mladoboleslavské automobilky. Pojede s nejnovějším modelem vozu Škoda Fabia RS Rally2 společně s navigátorem Jiřím Hovorkou. Jedenáctinásobný český šampion se v rámci příprav na český šampionát tradičně představil na úvodním rallye sprintu, kterým letos byla Futures Contproduct Rally Morava. Již na úvodní rychlostní zkoušce ujel soupeřům a po šesti měřených testech měl v cíli náskok přes 23 sekund.
„Náš start na Rally Morava splnil to, s čím jsme do něj vstupovali. S Jirkou se nám jelo skvěle a náš nový vůz fungoval dokonale. Během soutěže jsme si stihli otestovat i nějaké jiné nastavení, které se může hodit na Šumavě, kde pro nás začne domácí šampionát,“ uvedl v cíli Jan Kopecký. „Tímto bych chtěl pozvat všechny fanoušky do Klatov, kde se sejde výjimečná konkurence slibující nádherné souboje.“
Marešovy první housle
Absence Filipa Mareše a Radovana Buchy ve startovní listině dubnové Rally Morava se stala živnou půdou pro spekulace, do jaké míry ovlivnil předčasný konec na Rallye Monte Carlo jejich letošní program. Opak je ale pravdou. Nejrychlejší posádka loňských rallysprintů a druzí vicemistři ČR v rallye Filip Mareš a Radovan Bucha vstupují do nové sezony s odhodláním hrát v souboji o mistrovský titul první housle.
Titulárním sponzorem zůstává Toyota Dolák, novinkou je spojení s českým zastoupením společnosti Shell. „Vůz Toyota GR Yaris Rally 2 zůstává v totožné specifikaci jako v loňské sezoně a naší hlavní prioritou bude účast v kompletním mistrovství ČR v rallye. Věříme, že najdeme dostatek rychlosti na boj o vítězství v jednotlivých závodech i v celém mistrovství,“ poodhaluje letošní cíle Filip Mareš.
|Mistrovství ČR v rallye
|24. – 26. 4.
|Rallye Šumava Klatovy
|22. – 23. 5.
|Rallye Český Krumlov
|12. – 13. 6.
|Agrotec Petronas Rallye Hustopeče
|11. – 12. 7.
|Rallye Bohemia Mladá Boleslav
|14. – 16. 8.
|Barum Czech Rally Zlín
|18. – 20. 9.
|Invelt Rally Pačejov
Získat titul, co jiného?
Mistr republiky z roku 2024 Dominik Stříteský si v lednu vyzkoušel roli mechanika na lednové rallye Monte Carlo. Se spolujezdcem Ondřejem Krajčou po boku, s nezbytnou podporou Auto Podbabská Škoda Rally Teamu a s technickým zázemím Orsák Rally Sport chystá účast v minimálně deseti soutěžích. A začal koncem minulého týdne startem na Andalusia Rally-Sierra Morena, prvním podniku mistrovství Evropy.
„Za daných okolností nemohu být se závodním programem jinak než spokojený. Společně s Ondrou Krajčou a Škodou Fabií RS Rally2 odjedeme všech šest podniků velkého mistráku. Nemůžeme mít asi nižší ambice než pokusit se zasáhnout do bojů o mistrovský titul. Zároveň se chceme prosadit ve vybraných soutěžích mistrovství Evropy. V této chvíli je jistá účast ve Španělsku, Římě, Polsku a samozřejmě v rámci domácí Barumky,“ poodkrývá sezonní plány Dominik.
Březík pracuje na sobě
Do sedmé kompletní sezony vstoupí v barvách Samohýl Škoda Teamu Adam Březík. Pokračovat bude s vozem Škoda Fabia RS Rally2, se kterým se bude snažit vylepšit páté místo v českém šampionátu. Se Zdeňkem Bělákem navážou na úspěšnou spolupráci ze sezony 2019, kdy v kokpitu Peugeotu 208 R2 vybojovali titul v Rallysprint sérii.
„Auto je samo o sobě tak dobré, že už není moc kam ho posouvat. Musel jsem začít u sebe. Budu se snažit o konzistenci výkonů, abychom neměli ve výsledcích propady a rozdíly. Snažím se věnovat soutěžím, na kterých jsme loni nebyli na místech, kde jsme chtěli být. Tam, kde se nám dařilo, tak se zkusíme udržet minimálně na stejné úrovni. S tím souvisí úpravy v rozpisu,“ uvedl Březík a dodal: „Konkurence bude hodně podobná jako loni. Proto je nyní těžké něco odhadovat, v tomto směru nerad přemýšlím moc dopředu. Spíše vše řeším až podle průběhu.“
|Rallyesprint série +, Pohár 2+
|10. – 11. 4.
|Futures Contproduct Rally Morava
|8. – 9. 5.
|Rallyesprint Kopná
|29. – 30. 5.
|Rallye Plzeň
|24. – 25. 7.
|Rally Příbram
|4. – 5. 9.
|Rally Vyškov
|2. – 3. 10.
|Partr Rally Vsetín
Caise čeká také Evropa
Pestrý program čeká tým Kowax DST Racing, který pod vedením zkušeného Martina Vlčka provozuje vozy Hyundai i20 N Rally2. Celý seriál pojede Erik Cais, jenž skončil v loňské sezoně na čtvrtém místě. Letos ho vedle domácích tratí čekají ještě starty na asfaltových soutěžích mistrovství Evropy, což je dalších pět podniků včetně srpnové Barum Czech Rally Zlín. Na tratích českého šampionátu jej bude navigovat Daniel Trunkát, na soutěžích ME se na sedadlo spolujezdce vrací Igor Bacigál. „Úroveň závodění v ME je extrémně vysoká, zvlášť na asfaltu. Chceme být konkurenceschopní od začátku a bojovat o kvalitní výsledky,“ řekl Cais.
Druhou stálou posádkou v českém šampionátu bude Matěj Manderla s polským navigátorem Dariuszem Biedrzyńskim. Prvně jmenovaný se stal v roce 2024 celkovým vítězem seriálu Opel Adam Cup. Ve stejném roce obsadil také druhé místo ve třídě RN7 v rámci Rallysprint série. Šéf týmu Martin Vlček plánuje starty na vybraných podnicích mistrovství Evropy a v seriálu jednodenních soutěží Rallyesprint série.
Pech pojede hlavně doma
Osminásobný mistr republiky ve „velkém“ mistrovství Václav Pech má za sebou druhé místo z úvodního podniku v německém šampionátu, který byl pro jezdce a navigátora Petra Uhla rozjezdem do sezony. Čeká je kompletní český šampionát a k tomu domácí start na Rallye Plzeň.
Kromě kompletního domácího šampionátu plánuje start na Rallye Plzeň, která je součástí jednodenních podniků Rallyesprint série. „Nedáváme si nějaký konkrétní cíl, protože konkurence bude extrémně našlapaná a odhadovat přesné umístění je hodně složité,“ říká Pech. Pojede opět s vozem Citroën C3 Rally2 a v dílnách, kde připravuje jeho tým vozy, už v minulých letech dokázali, že naučili auta správně fungovat.
Kundlák sází na design
Na startu uvidíme posádku Ján Kundlák a Peter Baran s vozem Škoda Fabia RS Rally2. Největší novinkou je zařazení do dealerského programu Škoda Auto. Pro sezonu 2026 tak vznikl Auto Strž Škoda Rallypossible Team, který se zúčastní kompletního šampionátu MČR v rallye a v rámci přípravy také závodů Rallysprint série. „Když jsme dostali zprávu, že jsme byli vybráni do dealerského programu Škoda, byli jsme nesmírně šťastní. O něčem takovém jsem vždy snil,“ uvedl Ján Kundlák, slovenský jezdec, který pojede s českou licencí.
Design závodního vozu patřil mezi priority týmu. Již v loňském roce byl na tratích rychlostních zkoušek nepřehlédnutelný a jinak tomu nebude ani letos. „Už v loňském roce jsme šli proti proudu a snažili se vytvořit co nejzajímavější design. Je to jedna z věcí, na kterých si zakládám, a myslím, že se to povedlo. Design vozu jsme posunuli zase o úroveň dál,“ neskrýval nadšení jezdec. Jeho nejlepším výsledkem v mistrovství republiky je loňské čtvrté místo na Rallye Bohemia.
Technika vozů Rally2
- Motor je přeplňovaný čtyřválec 1600 cm³.
- Výkon 214 kW (289 koní).
- Spotřeba – 60 až 70 litrů na 100 km na rychlostní zkoušce, na přejezdu mezi zkouškami kolem 30 litrů na 100 km.
- Zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,5 – 3 sekundy.
- Maximální rychlost 180 až 185 km/h.
- Pětistupňová převodovka je ovládaná pákou (žádná pádla pod volantem jako u F1). Řazení nahoru probíhá bez spojky pod plným plynem.
- Mechanické diferenciály na obou nápravách.
Zdroj: Svět motorů