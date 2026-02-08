Stát začne skartovat SPZ v depozitu. Jak svou „okresku“ zachránit?
Stát se chystá skartovat registrační značky, které leží v depozitu déle než tři roky. Umožňuje mu to zákon z roku 2022. Nahradit je pak chce novými tabulkami s jinou kombinací. Zničeny mají být i staré značky, které jsou pro mnoho majitelů aut nenahraditelné. Víme, jak zkáze zabránit.
V redakci nás nejvíc nadzvedlo ze židle, že blížící se skartace registračních značek připravuje ministerstvo dopravy ve vší tichosti. První vlna má začít už letos v březnu. Jindy se rezort v médiích i na svém webu chlubí digitalizací, novými stavbami dálnic či kolik řidičských průkazů je potřeba v každém roce vyměnit. Ale o tom, že chce likvidovat uložené SPZ, na svém webu neinformuje.
Přitom pro mnoho majitelů aut by byla skartace jejich registrační značky traumatizující a nenahraditelná. Hlavně pro ty, kteří mají ještě kombinace z osmdesátých nebo devadesátých let. Jedním z nich je třeba Ladislav Semián, který má několik vozidel se starými okresními značkami.
Proč se musí skartovat
Ptali jsme se rezortu, proč chce začít likvidovat registrační značky v depozitu, které si tam motoristé uložili z nějakého důvodu. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky na ně tlačí úřady. „Množství déle vyřazených vozidel a jejich tabulek uložených na úřadech stále narůstá a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, které tuto agendu vykonávají, uložení takového množství tabulek dlouho kritizovaly a požadovaly nějaké řešení,“ uzavírá Jemelka, který zároveň připomíná, že aktuálně mají úřady u sebe asi 730.000 registračních značek v depozitu. A dalších sedmnáct tisíc jich přibylo jen od začátku letošního roku.
A tak se úřadům legislativně vyhovělo a stát, respektive obce s registry vozidel, můžou značky, které mají v depozitu uložené déle než tři roky, začít potichu likvidovat. Zkáze se vyhnou pouze registračky, u kterých majitel vozidla v žádosti vyloženě uvedl, že je chce zachovat natrvalo.
Pokud nechcete o svoje registrační značky v depozitu přijít, běžte na úřad dřív, než bude pozdě. Kritické je to hlavně pro vozidla vyřazená před 1. 3. 2023. Jejich majitelé musí novou žádost podat nejpozději do konce letošního února. Vyžádejte si formulář o vyřazení silničního vozidla z provozu a úplně dole zaškrtněte možnost „zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla“.
S takto vyplněným formulářem nesmí úřad vaši tabulku zničit. Potvrdila nám to i ochotná úřednice z registru vozidel v Černošicích ve Středočeském kraji. Nezapomeňte stejným způsobem vyplnit formulář, i když teprve budete svoje registrační značky odevzdávat do depozitu a chcete si je zachovat.
Ale pozor, někde vás může úřednice nutit k výměně staré espézetky za novou, což se stalo i Ladislavu Semiánovi. „Jednou jsem šel dát do depozitu pražské okresní SPZ z Fiatu Uno a slečna za přepážkou si je prohlédla a vykřikla, ty vyřadíme, protože jsou poškozené,“ vypráví nám Ladislav. „Přitom byly jen lehce prohnuté z demontáže a stačilo je srovnat. Než jsem ale stačil něco říct, úřednice se rozzářila jako Pat a Mat, mi nabídla skvělé řešení: Uděláme vám krásné nové, krajské. V tu chvíli jsem málem omdlel – protože ty okresky byly půlka důvodu, proč jsem to auto vůbec chtěl. Nakonec jsme si to vyjasnili a do depozitu šly původní tabulky,“ uzavírá už s úsměvem Ladislav, kterému ale na úřadě tehdy moc veselo nebylo.
Otestovali jsme úřady
Jak jsme v našem malém testu zjistili, ne každý úřad informuje řidiče o podmínkách uložení značek do depozitu. Na formuláři, který na registrech vozidel dostanete, není nikde žádné upozornění, že po třech letech hrozí likvidace registrační značky.
V Berouně jsme proto oslovili úřednici a poprosili ji o podrobnější informace. Dozvěděli jsme se, že potřebujeme malý techničák nebo osvědčení o registraci vozidla, průkaz totožnosti a registrační značky. A pak ještě zaplatíme poplatek dvě stě korun. Žádná zmínka o možné likvidaci značek po uplynutí tří let. Oslovili jsme úřednici znovu s otázkou, jestli má uložení značek do depozitu ještě nějaká pravidla, která nejsou uvedena ve formuláři. Odpověď byla strohá: „Nevím, legislativní změny si musí řidič hlídat sám.“
Úplně jiný přístup měla úřednice z Černošic. Kromě základních informací o povinných dokladech jsme se bez dalších otázek dozvěděli nejen o možném zničení registračních značek po třech letech v depozitu, ale také nám ochotně poradila, jak formulář vyplnit, pokud chceme svoji kombinaci na tabulkách zachovat. A dokonce pootevřela skříň, abychom viděli, kolik SPZ už mají v depozitu.
Stát slibuje změnu
Stát podle nás podcenil informovanost řidičů o likvidacích registračních značek v depozitu. Dobrou zprávou nakonec může být plánovaná novela zákona, podle které už nebude potřeba kvůli dočasnému vyřazení vozidla z provozu odevzdávat registrační značky na úřad.
„Možná od 1. 7. 2027 se SPZ nebudou úřadu odevzdávat a rovněž se zruší povinnost po jednom roce úřadu oznamovat adresu umístění a účel využití vozidla vyřazeného z provozu. Odpovědnost za provozování, respektive neprovozování vozidla, které je vyřazeno z provozu, bude přenesena na provozovatele a spojena s nově definovaným přestupkem se sankcí až 50.000 Kč,“ řekl Světu motorů mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. A nám se ještě podařilo zjistit, že od července příštího roku bude možné depozit vyřizovat elektronicky přes Portál dopravy.
Podmínky depozitu
- Po roce musíte požádat o prodloužení.
- Vyplnit ve formuláři, kde auto stojí.
- Po třech letech úschovy může úřad značky zničit.
- Zabránit skartaci můžete, pouze když úřadu oznámíte včas, že chcete značky ponechat.
Rozhovor: Skartace by byla tragédie
Zničení uložených starých poznávacích značek by bylo pro sběratele katastrofou, včetně mě, říká v rozhovoru veteránista Ladislav Semián.
Slyšel jste někdy o tom, že by úřad chtěl potají skartovat značky?
Podle mě nejde o tajnou akci, ale o něco, co se za pár dní začne stávat realitou. Od letošního března se začnou řešit případy aut, která jsou v depozitu tři roky a déle. A pro někoho, kdo na původní registrační značce lpí třeba kvůli její historii nebo původu, je taková skartace malou tragédií, proto se vyplatí termíny nepodcenit.
Snažil se vás někdy úřad tlačit k urychlenému vyzvednutí značek?
Zatím se mi nikdy nestalo, že by mě některý z úředníků tlačil k něčemu takovému.
Jsou pro sběratele klasických aut původní značky důležité?
Ano, pro sběratele klasických aut jsou původní značky hodně důležité, a to hlavně jako součást autenticity a doložitelné historie vozu. U dvou kvalitativně srovnatelných aut má při prodeji větší šanci uspět to, které si nese původní českou SPZ, než auto s novou krajskou značku.
Rozhovor: Pro espézetky není místo
Ministerstvo dopravy vyhovělo stížnostem úřadů s registry vozidel, řekl v rozhovoru mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
Proč jste se rozhodli pro tak drastické řešení?
Důvodem bylo obrovské množství dlouho uložených tabulek, které úřady musely uchovávat – celkem k 1. 3. 2023 to bylo pro 580.0000 vozidel a roční přírůstky za období 2023 až 2025 cca 150.000 vozidel vyřazených z provozu.
Jak můžou majitelé vozidel zabránit zničení jejich SPZ?
Trvalo-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než tři po sobě jdoucí roky, obecní úřad přidělí vozidlu novou registrační značku a vydá tabulky. To neplatí, požádal-li vlastník silničního vozidla před uplynutím této lhůty o zachování značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla.
Od července příštího roku plánujete změnu legislativy, jakou?
Bude možné na Portálu dopravy podat žádost o vyřazení vozidla z provozu, protože již s tím nebude spojena povinnost odevzdat tabulky na úřad. Provozovatel si je nechá u sebe.
Zdroj: Svět motorů