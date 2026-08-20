Stávající Mercedes-Benz třídy C nedostane V8. Důvodem není ekologie
S představením modernizované třídy C prozradila divize AMG, že se v této generaci již osmiválce pod kapotou nedočkáme. Není ale všem dnům konec.
Model C63 je v hlavách fanoušků spojen především s brumlavým osmiválcem pod kapotou auta, ve kterém by pravděpodobně být vůbec neměl. Pro své kompaktní rozměry a obrovský motor si model C63 vysloužil přezdívku evropského muscle caru.
Zatímco v konkurenčním BMW M3 se osmiválec objevil pouze v jedné generaci (E90) a ani u Audi se v modelu RS4 příliš dlouho neohřál (pouze mezi lety 2005 a 2015), u třídy C se pod označením C63 skrýval v každé její generaci. Alespoň donedávna.
Zlom přišel při uvedení generace s označením W206, která dřívější atmosférický osmiválec o objemu 6,2 litru a pozdější dvojitě přeplňovaný osmiválec o objemu čtyř litrů v roce 2022 nahradila čtyřválcem.
Ne jen tak ledajakým, dvoulitr M139l, který sám dává 350 kW a spolu s plug-in hybridním ústrojím dokonce 500 kW (671 k), je vůbec nejvýkonnější čtyřválcový motor, který kdy našel svou cestu do produkčního vozu. Jenže Mercedes-AMG neodhadl, jak pevnou vazbu si zákazníci vytvořili mezi označením C63 a motorem V8. Prodeje modelu byly tak slabé, že byl model zcela stažen z nabídky.
Momentálně dokonce není možné objednat třídu C upravenou divizí AMG vůbec, ani ve variantě C43, která konkuruje například BMW M340i. Očekává se, že se v rámci modernizace třídy C představí varianta C53 AMG se šestiválcovým agregátem, ovšem označení C63 se již vrátit nemá.
Mercedes-AMG přitom vyvinul zcela nový osmiválec s plochým klikovým hřídelem, který splňuje emisní normu Euro 7. Navíc už dříve byla potvrzena jeho zástavba do modelové řady CLE, která s třídou C sdílí modulární platformu MRA. Právě to bylo jedním z hlavních důvodů, proč fanoušci očekávali příchod nové generace modelu C63 se stejnou motorizací.
Bohužel se Klaus Rehkugler, vedoucí produktového managementu a globálního školení společnosti Mercedes-Benz, nechal slyšet, že instalovat tento nový motor do třídy C nedává z finančního hlediska smysl. „Čtyřdveřové C63 bylo na několika trzích velmi oblíbeným vozem, návrat motoru V8 však neplánujeme,“ prozradil australskému webu CarExpert.
Už víme, že nově vyvinutý osmiválec splňuje přísné emisní normy, že do sesterského modelu na stejné platformě se fyzicky vejde, a dokonce do něj bude také instalován. Důvod, proč se osmiválce v třídě C nedočkáme, je prostý: „Jde v podstatě o to, zda se vzhledem k zbývající životnosti současné třídy C podaří získat zpět náklady, a odpověď zní: ‚pravděpodobně ne‘,“ říká Rehkugler.
Současná třída C je na trhu od roku 2021, přičemž v posledních dnech prošla modernizací, díky které by na trhu měla vydržet další zhruba dva až tři roky. V té době se předpokládá příchod další generace spalovací třídy C, u níž jsou již osmiválcové motory znovu ve hře, i když pravděpodobně pouze na mimoevropských trzích.
Rehkugler sice nic konkrétního ohledně budoucnosti třídy C neprozradil, ovšem podotknul, že nový osmiválec by měl ve výrobě vydržet minimálně další dekádu. To znamená, že šance na velkolepý návrat modelu C63 s motorem V8 stále existují.
Zdroje: CarScoops, CarExpert