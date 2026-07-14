Stejných modelů Stellantisu pořád není dost. Fiat Grizzly má zachránit Chrysler
Jak oživit skomírající automobilku, která v posledních deseti letech nepředstavila žádný nový model? Stellantis má jasno: Chrysleru naordinuje techniku evropských sourozenců. Minulost sice takovému řešení nedává moc šancí na úspěch, ale třeba je to tentokrát ten pravý moment, no ne?
Rozsáhlé sdílení platforem a motorizací je jedním z charakteristických znaků koncernu Stellantis, které má své výhody, ale i mnohá úskalí. Necháme na vás posoudit, zda je lepší, když po deseti letech bez představení nového modelu automobilka uvede dva crossovery, jejichž techniku v jejich kabátě již zákazníci mohou několik let kupovat u jiné značky, nebo je lepší takovou automobilku raději prodat, nebo nechat zaniknout.
Stellantis však dlouhodobě volí první strategii a z květnového strategického plánu vyplývá, že bychom se do roku 2030 měli dočkat tří nových modelů automobilky Chrysler. Na model Airflow postavený na platformě STLA One si zákazníci počkají nejspíše až na přelom druhé a třetí dekády, modely Arrow a Arrow Cross by ale mohly přijít již brzy.
Chrysler se už dříve nechal slyšet, že pro ně využije architekturu sdílenou s modely pro Evropu, a podle siluety je pravděpodobné, že jí bude právě architektura modelů Grizzly a Grizzly Fastback. Příliš podrobností zatím známých není, pravděpodobně se však modely pro americký trh dočkají silnějších motorizací než ty evropské.
Jeden takový sdílený model už totiž Stellantis v minulosti nabízel. Dodge Hornet byl Alfou Tonale s minimálními změnami, co se týče designu, ovšem pod kapotou nabídl přeplňovaný čtyřválec o objemu dvou litrů s výkonem 268 koní a točivým momentem 400 Nm.
Na první pohled by se mohlo zdát, že evropská Alfa je výkonnější, jelikož její plug-in hybridní tříválec 1.3 PHEV produkuje systémový výkon dokonce 285 koní a až 470 Nm točivého momentu. Jakmile se však vybije baterie, spalovací motor má pouhých 180 koní. Dodge navíc dostal také strmější řízení a další úpravy pro lepší řidičský zážitek.
Není tak zcela vyloučené, že se chystaný Chrysler Arrow dočká kromě výkonnějších motorizací dalších změn v podobném duchu, i když tentokrát bychom hádali spíše orientaci na větší komfort. Ten totiž s automobilkou Chrysler rezonuje stejně jako s automobilkou Dodge výkon a jízdní zážitek.
Pro dobro koncernu Stellantis doufáme, že modely s předpokládanou cenovkou od 31.000 dolarů (650.000 korun) budou rezonovat také s americkými zákazníky, jelikož model Hornet příliš úspěšný nebyl. Na trhu vydržel pouhé dva roky, a i když se prodával lépe než o statisíce korun dražší Alfa Romeo, prodejní trhák z něj nebyl. Jak vnímáte extrémní unifikaci nabídky mezi dříve ikonickými značkami vy?
Zdroje: Road&Track, Car&Driver, TopGear, Stellantis