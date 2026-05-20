Stellantis chce spolupracovat s JLR. Ve hře je i sdílení platforem
Koncern Stellantis oznámil nečekané partnerství – s JLR, dříve Jaguar Land Rover, bude zkoumat možnosti spolupráce, a to zejména na americkém trhu. Automobilky zatím zveřejnily „jen“ memorandum o porozumění.
Automobilový gigant Stellantis má záhy zveřejnit pozměněnou investiční strategii, která má výrazněji podpořit značky Peugeot, Fiat, Jeep a RAM. Ještě předtím však odhalil, že se s JLR dohodl na hledání „příležitostí ke spolupráci s účelem vytvoření synergií ve vývoji produktů a technologií“, které by „využily silné stránky obou společností a oběma přinesly hodnotu“, cituje rozhodnutí britský web Autocar.
Je to třetí oznámení podobně velké spolupráce, které Stellantis učinil za posledních několik dní. V plánu je výroba peugeotů a jeepů pro globální trhy ve fabrice partnera Dongfeng v Číně, a také výroba elektrických aut značky Voyah, která spadá pod Dongfeng, ve francouzských továrnách.
S JLR prozatím Stellantis uzavřel jen nezávazné memorandum o porozumění a ani jedna z automobilek zatím neuvedla, na čem by případná spolupráce mohla probíhat. Může to však jít až ke sdílení platforem, velká auta Stellantisu by mohla využít platformu MLA, draze vyvinutou pro Range Rover a umožňující jak spalovací, tak i elektrické hnací ústrojí. JLR by zase mohl třeba využít část výrobních kapacit Stellantisu v USA. To však pouze spekulujeme.
„Spoluprací s partnery (…) v oblastech jako vývoj technologií či produktů můžeme vytvořit benefity pro obě strany, ale přitom zároveň dodávat zákazníkům to, co mají rádi,“ nechal se slyšet Antonio Filosa, generální ředitel Stellantisu.
Nedávno nastoupivší šéf JLR PB Balaji hovořil podobně: „Spolupráce bude hrát důležitou roli v nacházení nových příležitostí,“ řekl a dodal, že spolupráce se Stellantisem umožní prozkoumat, kde se firmy v oblasti vývoje doplňují s ohledem na „plány dlouhodobého růstu na americkém trhu“.
Zdroj: Autocar | foto: JLR, Stellantis | video: Marek Bednář/Auto.cz