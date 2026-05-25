Stellantis chystá další novou platformu. Slibuje řízení po drátě a desítky modelů

STLA Brain
STLA SmartCockpit
Jiří Landa
Přes dva miliony vyrobených vozů do roku 2035, více než 30 nových modelů do roku 2030, chytrý kokpit a řízení po drátě, až 20% úspora nákladů. Takové jsou cíle zcela nové modulární platformy nazvané STLA One.

Nedávno představená platforma STLA One byla navržena pro podporu různých pohonných jednotek a velikostí vozidel. Měly by na ní vzniknout modely spadající do segmentů B, C a D – tedy od nejmenších modelů, jako je Peugeot 208 či Opel Corsa, až po střední třídu, tedy vozy jako Alfa Romeo Giulia nebo vrcholné DS N°8.

STLA One má být první platformou koncernu, která integruje STLA Brain, STLA SmartCockpit a technologii steer-by-wire. Její uvedení na trh je plánováno už na příští rok a novinek, které na ní mají být postaveny, není zrovna málo.

Pod názvem STLA Brain se skrývá nová softwarová platforma koncernu Stellantis, která má zjednodušovat integraci jednotlivých systémů a podporovat neustálé zlepšování po dobu životnosti vozidla. „Rychlost, škálovatelnost a kvalita jsou klíčové, protože do našich vozidel přinášíme nové technologie,“ komentoval vývoj Ned Curic, hlavní inženýr a technologický ředitel společnosti Stellantis.

STLA SmartCockpit není radno zaměňovat se systémem i-Cockpit od značky Peugeot. Jde totiž o zcela novou generaci softwaru, která se výrazně opírá o spojení s umělou inteligencí pro co nejlepší uživatelskou přívětivost. Tento systém debutoval již v konceptu Chrysler Airflow, nyní by se však měl se zpožděním dostat do produkčních modelů.

Slibuje digitální klíč i aplikaci, která by měla umožnit sdílet svá nastavení mezi různými produkty značek spadajících pod křídla Stellantisu. Po vstupu do vozidla by si váš „profil“ měl pamatovat teplotní, hudební i jízdní preference. Systém by měl také dostat jednodušší menu a být přehlednější než stávající systém Uconnect 5.

Jak se v nabídce značek Stellantisu postaví STLA One k dosavadním platformám STLA Small a Medium? Jednoduše - po jejich krátké existenci je nahradí. Spojení současných pěti různých platforem do jedné by mělo přinést především výhodu v podobě nákladové efektivity. Stellantis si slibuje až o 20 % nižší výrobní náklady a až 70% míru opětovného využití komponent.

Dosáhnout toho chce díky zaměření na modularitu a novým možnostem výběru baterií. Pro lepší cenovou dostupnost a menší náročnost na kritické suroviny půjde ve větší míře o baterie LFP. Snížení nákladů, hmotnosti i komplexnosti řešení má pomoci integrace do skeletu karoserie.

V každém případě bude STLA One podporovat nabíjení 800 V, což by mělo mít pozitivní vliv na jeho rychlost i efektivitu. Celá platforma je především o co nejlepším sladění nejmodernějšího hardwaru se sdíleným softwarem. Společnost ale upozorňuje, že zveřejněná prohlášení podléhají rizikům, takže se vše v produkční podobě může změnit.

Zdroj: Stellantis

