Stellantis hlásí posun v technologii solid-state baterií. Zahájil testování v provozu
Koncern Stellantis zahájil silniční testování revolučních solid-state baterií v reálném provozu, k čemuž využil elektrický Dodge Charger Daytona. Tato nová technologie slibuje výrazné zkrácení doby nabíjení a rapidní nárůst dojezdu elektromobilů.
Snad každá větší automobilka se poslední roky snaží vyvinout takovou baterii s pevným elektrolytem, která by vydržela náročné podmínky provozu elektromobilů. Na papíře se totiž jedná o průlomovou technologii.
Díky vysoké energetické hustotě totiž baterie s pevným elektrolytem slibuje pro dosažení stejného dojezdu snížit potřebnou kapacitu, a tedy i hmotnost či nabíjecí čas, nebo z druhé strany při stejné kapacitě jako současné baterie nabídnout výrazně vyšší dojezd.
Koncern Stellantis je spolu s Toyotou a BMW v čele závodu o první uvedení na trh, i když to je nejspíš ještě pár let před námi. Nyní Stellantis následuje zmíněné BMW a baterii vyvinutou se společností Factorial umístil do elektrického Dodge Charger Daytona. Započal s ním fázi testování technologie v reálném provozu.
Již dříve koncern oznámil, že zmíněná baterie má energetickou hustotu 375 Wh na kilogram. Současné baterie s technologií NMC se pohybují kolem 150 až 250 Wh/kg a technologie LFP zatím umožňuje maximální energetickou hustotu kolem 160 Wh/kg.
Dokonce ani baterie nového MG 4 Urban s polopevným elektrolytem zatím nedosáhla na energetickou hustotu 400 Wh/kg, na kterou dle tiskových zpráv mateřská automobilka SAIC ve vývoji této technologie cílí. V produkční verzi baterie MG 4 Urban zatím dosahuje energetické hustoty pouze kolem 180 Wh/kg.
Hodnota slibovaná koncernem Stellantis je tak v měřítku dnešních technologií opravdu úctyhodná. „To, co jsme společně [s koncernem Stellantis] vybudovali – od chemického složení článků přes architekturu bateriového modulu až po umožnění reálných silničních testů (...), technologie pevných baterií vždy vyžadovala,“ uvedl Siyu Huang, generální ředitel společnosti Factorial.
Vývojový vůz Dodge Charger Daytona ve čtvrtek zahájil program silničních testů s cílem ověřit výkon, bezpečnost a spolehlivost této technologie. „Tento milník ukazuje, že přibližujeme pevné baterie našim zákazníkům s potenciálem delšího dojezdu, rychlejšího nabíjení a nižších nákladů,“ řekl Ned Curic, technický a technologický ředitel společnosti Stellantis.
„Vývoj baterií je otázkou rovnováhy. Nestačí optimalizovat pouze jeden parametr. Potřebujeme systém, který přináší skutečné výhody v reálném vozidle,“ dodal. Vyzdvihl také fakt, že technologie nazvaná FEST je kompatibilní s výrobními procesy lithium-iontových baterií, čímž koncernu Stellantis poskytuje klíčovou cestu k jejímu rozšíření.
V porovnání se stávající variantou Dodge Charger Daytona se nová baterie dokáže nabít rychleji, i když Stellantis uvádí nabíjecí časy pro rozdílné procentuální hodnoty. Nová technologie by měla zvládnout nabít z 15 % kapacity na 90 % za 18 minut, zatímco stávající baterie potřebuje z 10 na 80 % celou půlhodinu.
Důležité je zmínit, že baterie s pevným elektrolytem je méně závislá na teplotě, stabilně dokáže operovat v extrémních mrazech (-30 °C) i v horkých letních teplotách (45 °C). Minulý rok ji Factorial instaloval také do Mercedesu EQS, se kterým automobilka urazila 1205 km na jedno nabití. V cíli vozu zbývalo ještě 137 km dojezdu.
Závod ve vývoji je tak v plném proudu. V reálných podmínkách testuje technologii také BMW, které osadilo svůj model i7 bateriemi od společnosti Solid Power. Kromě již zmíněné Toyoty nebo MG vývoj baterií s pevným elektrolytem již dříve oznámil také BYD nebo Nio.
Zdroje: Stellantis, InsideEVs, AutoNews, AutoExpress, Electra, Mercedes-Benz