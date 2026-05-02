Stellantis jako vstupní brána pro Čínu? Továrnu poskytne oblíbené značce Mao Ce-tunga
Invaze z východu se po importu přesouvá i do výroby přímo na starém kontinentu. Překvapivě své konkurenci asistují evropské automobilky, jako třeba Stellantis. Ten svou továrnu plánuje poskytnout hned několika čínským značkám.
Čínské automobilky se po prodejích začínají v Evropě dostávat také k produkci. Zatím jde převážně o montáž z dovezených kitů, což dělá třeba Chery v továrně v Barceloně, nebo GAC a Xpeng v rakouské Magně. Postupně by se mělo ale dostat i na výrazně lokalizovanější výrobu, což slibuje třeba BYD ve své nové továrně v Maďarsku, nebo Polestar s Volvem na Slovensku.
Něco podobného by eventuálně měl dělat i Leapmotor, který bude své vozy produkovat ve španělské továrně Stellantisu v Zaragoze. Tam by měl vznikat nový hatchback B05 a SUV B10 a následně i další modely. Mluví se i o vozech značky Opel založených na technice leapu. Vypadá to ale, že u jedné čínské značky to v Zaragoze nezůstane.
Zájem o výrobu zde podle informací agentury Reuters projevila také značka Hongqi. Tedy nejstarší čínská automobilka, jejíž modely byly dekády vyhrazeny pouze pro vládní úředníky a jezdili v nich také prezidenti, a to až dodnes. Ostatně každé auto Hongqi si v Číně dodnes na zádi nese nápis Hongqi ve znacích a rukopisu Mao Ce-tunga. Název značky znamená „rudá vlajka“ a celá automobilka vyznává silně komunistickou vizáž.
Zatímco v Leapmotoru má Stellantis podíl 20 % a jeho vozy do Evropy vozí skrze společný podnik Leapmotor International, ve kterém má 51% podíl, s Hongqi nemá žádné formální vazby. Jenže loni se státní automobilkou FAW, do které Hongqi patří, navázal spolupráci Leapmotor. FAW získalo 5% podíl v Leapu a ten se zavázal dodávat platformy a techniku pro vozy FAW. Jednání se Stellantisem probíhají právě skrze Leapmotor a rozhodnutí zatím nepadlo.
První výsledek spolupráce dvou čínských automobilek se ukázal letos na autosalonu v Pekingu. Zatím nepojmenovaný vůz, který Hongqi označovalo jako „globální SUV“, by totiž měl stát na základě Leapmotoru B10. Hongqi to nepřiznalo, já si ale mohl auto prohlédnout zblízka už pár dní předtím v továrně značky na severu Číny a myslím, že není pochyb, že jde jen o lehce upravenou verzi B10.
Montáž v Zaragoze by tedy dávala smysl, protože jde o v podstatě totožná auta. Novinka od Hongqi má 800V architekturu a na výběr mezi elektrickou verzí a sériovým hybridem, stejně jako leap. Hybrid má v B10 pod kapotou čtyřválcovou patnáctistovku, poháněna jsou zadní kola elektromotorem o výkonu 160 kW, baterie má kapacitu 18,8 kWh. Elektrická má baterii o kapacitě 56,2 kWh nebo 67,1 kWh a opět pohon zadních kol s výkonem 160 kW.
V Česku začíná hybridní B10 na ceně 690.000 Kč, elektrické je o 15.000 Kč dražší. Varianta od Hongqi, které je v Česku aktivní od loňska také, by pravděpodobně byla o něco dražší. Značka se totiž prezentuje jako první čínská prémie, což by pravděpodobně znamenalo o něco lépe vybavený a zpracovaný interiér.
Hongqi chce v Evropě do roku 2028 uvést 15 nových NEV modelů, což znamená elektromobily, plug-in hybridy a sériové hybridy. Část z nich bude využívat techniku Leapmotor, tudíž by se jich mohlo ve Španělsku vyrábět více. Stále k nám ale míří i spalovací modely a v Česku se brzy objeví také první čínský osmiválec.
Kromě těchto dvou značek se jedná také o využití továren Stellantisu Dongfengem. Podle agentury Bloomberg už představitelé Dongfengu navštívili některé továrny Stellantisu v Německu a Itálii a mluví se i o možnosti do nich investovat či je přímo odkoupit v pozdější fázi. Ostatně Stellantis má dnes v Evropě téměř 50 různých továren, přičemž mnohé z nich vyrábějí hluboko pod svou maximální kapacitou.
S Dongfengem Stellantis pojí dlouhá historie, konkrétně s Peugeotem a Citroënem. S těmi totiž už v roce 1992 založil společný podnik, který potom pro čínský trh vyráběl francouzské modely, včetně velmi úspěšné řady Fukang. Dongfeng navíc držel v dřívějším koncernu PSA podíl 14 %, dnes má ve Stellantisu kolem 1,5 %. Stellantis kromě toho už dříve jednal s automobilkami Xiaomi a Xpeng o případné spolupráci.
Zdroj: Reuters