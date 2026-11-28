Stellantis myslí na budoucnost. Otevřel novou továrnu jen na dieselové motory
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Nezní to jako zpráva z roku 2026, koncern Stellantis právě otevřel novou motorárnu produkující jen dieselové motory. I přes tlak na elektrifikaci totiž zůstávají segmenty a trhy, kde je tento druh pohonu zatím nenahraditelný.
Koncern Stellantis je jednou z těch automobilek, které stále nejsou ochotny poslat dieselové motory do propadliště dějin. Potvrzuje to třeba letošní rozhodnutí vrátit dieselové motory do sedmi modelů na evropském trhu. Přesto v Evropě většina investic míří do elektrifikace a nabídka modelů je stále více hybridní a elektrická.
Proto může být překvapivá zpráva, že Stellantis právě rozběhl novou továrnu, která produkuje pouze dieselové motory. Brány závodu se otevřely 25. listopadu a ročně zde bude vznikat až 100.000 kusů dieselových čtyřválců 2.2 Multijet. Jde tedy o osvědčený italský motor Fiat JTD, který pohání dodávkové modely Stellantisu, ale třeba také pickup Ram Rampage, který právě vstupuje na evropský trh.
Tento nový závod je součástí investičního programu ve výši 385 milionů dolarů, který zároveň umožnil spustit výrobu dvou nových pickupů koncernu – Fiatu Titano a Ramu Dakota. Oba jsou samozřejmě jen upravenými verzemi Peugeotu Landtrek, který je zase původně čínským Kaicene F70. Silně automatizovaná továrna zaměstnává přímo i nepřímo více než 400 pracovníků a zapojuje deset lokálních dodavatelů.
Nová motorárna vznikla uvnitř stávajícího průmyslového komplexu Ferreyra v argentinské Córdobě, kterou Stellantis zdědil po italsko-americkém koncernu FCA. Argentinský motor 2.2 Multijet bude pohánět zejména modely Fiat Titano a Toro, Ram Dakota a Rampage, ale také Jeep Commander. K tomu se přidává několik užitkových vozů, jako jsou Fiat Ducato a Scudo, Peugeot Boxer a Citroën Jumper.
Tyto modely ale míří pouze na trhy Jižní Ameriky, více než 70 % vyrobených motorů by mělo hned v prvním roce zamířit na export, především do Brazílie a Uruguaye. V Evropě Stellantis plánuje od roku 2029 vyrábět nový vznětový motor 2.2 Multijet se 48V mild-hybridní technikou ve své italské továrně v Pratola Serra, ten však bude vyhrazen výhradně pro užitkové vozy.
Herlander Zola, prezident Stellantisu pro Jižní Ameriku, při otevření motorárny přiznal, že koncern v posledních letech ztratil tržní podíl, a vyzval k zavedení pravidel podporujících vyváženou hospodářskou soutěž. Podle jeho slov roste brazilský automobilový trh zhruba o 15 %, zatímco místní výroba klesá, zejména ve prospěch čínského dovozu. Tato situace snižuje objemy výroby v tradičních továrnách a zvyšuje jejich jednotkové náklady.
Manažer rovněž připouští, že automobilky usazené v Jižní Americe trpí oproti Číňanům deficitem konkurenceschopnosti ve výrobě elektrických a elektrifikovaných vozidel. To ovšem Stellantisu nebrání v tom, aby v regionu souběžně rozvíjel přítomnost svého čínského partnera Leapmotor.
Čínské automobilky v posledních dvou letech masivně expandují do Brazílie – využily dočasně nízkých dovozních cel na elektromobily a plug-in hybridy a zároveň staví vlastní továrny. Brazílie sice začala postupně zvyšovat dovozní cla na elektrifikované vozy, až na cílových 35 % v roce 2026, ale čínské značky už mezitím stihly tradičním výrobcům ukrojit výrazný podíl na trhu.
Zdroj: Stellantis, zdroj foto: Stellantis, zdroj videa: Auto.cz