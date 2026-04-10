Stellantis obrací situaci, akcie letí nahoru. Jak se to podařilo?
Automobilový gigant, kterému mnozí předpovídali vleklou krizi, vtrhl do jara 2026 v nečekané formě. Zatímco evropská konkurence bojuje s útlumem zájmu o spalováky a náklaďáky, Stellantis jako jediný z velkých hráčů dokázal upevnit své pozice a ovládnout důležité segmenty trhu.
Ještě před rokem by si na automobilový kolos Stellantis vsadil jen málokdo, ale jaro 2026 přepisuje příběh. Zatímco ostatní evropští giganti opatrně našlapují v nejistých vodách ochlazující se poptávky, impérium pod vedením Antonia Filosy zařadilo nejvyšší rychlostní stupeň a jako jediný hráč z první desítky dokázalo v prvním čtvrtletí viditelně nafouknout svůj tržní podíl.
Kombinace pragmatického přístupu k motorizacím (rozmanitost a návrat dieselu) a strategického spojenectví s čínským dravcem Leapmotor vytvořila koktejl, který zákazníkům i investorům na burze chutná.
Stellantis zakončil první letošní kvartál s téměř sedmi sty tisíci registrovanými vozy a tržním podílem, který po započtení čínské posily atakuje hranici 18 %. Nejde přitom jen o suchá statistická data, ale o skutečný hlad zákazníků po konkrétních modelech.
V Itálii se odehrává nefalšovaná dominance, kde první pětici nejprodávanějších aut kompletně obsadily značky Stellantisu, v čele se stále vyráběným Fiatem Pandina a Jeepem Avengerem. Rekordní růst značek jako Fiat nebo Lancia naznačuje, že sázka na emoce spojená s dostupností byla trefou do černého.
Segment hybridů, do kterého se počítají i mild-hybridy, se stal pro skupinu Stellantis zlatým dolem. S více než pětinovým podílem na trhu diktuje tempo celému kontinentu. Klíčem k tomuto úspěchu je i tichá revoluce v zákulisí.
Partnerství s analytickým gigantem Palantir vnáší do výroby umělou inteligenci, která brutálně osekává náklady, zatímco logistické spojení s Leapmotorem umožňuje koncernu prodávat moderní technologie za ceny, o kterých se německé konkurenci může jen zdát. Strategický tah s výrobou modelu B10 ve španělském závodě navíc elegantně vyšachoval hrozbu vysokých dovozních cel, čímž Stellantis získal v cenové válce s asijskými výrobci naprostý unikát.
Dalším tahákem skupiny jsou užitkové vozy. Odnož Stellantis Pro One totiž v prvním čtvrtletí potvrdila pozici absolutního krále evropských dodávek a lehkých užitkových vozů. Tržním podíl v segmentu dosáhl úctyhodných 29 %.
Poptávka firem po efektivních flotilách značek jako Peugeot, Citroën či Opel je stabilním motorem zisku, který se na burze cení zlatem. Starý dobrý základ v podobě Fiatu Ducato je pořád motorem koncernu.
Odezva finančních trhů na sebe nenechala dlouho čekat a grafy na newyorské burze připomínají start rakety. Jen za poslední měsíc hodnota akcií vystřelila o více než 12 % a analytici se předhánějí v navyšování cílových cen. Investory neláká jen aktuální růst prodejů, ale i neobvykle štědré dividendy, které v automobilovém sektoru nemají obdoby.
Všechno teď směřuje k jedinému datu: 21. květnu. Tehdy se v Detroitu odehraje netrpělivě očekávaný Investor Day. Pro burzovní svět je to něco jako Apple Keynote. Vedení tam musí akcionářům a velkým bankám dokázat, že současný růst není jen náhoda, ale výsledek nového DNA firmy.
Zdroje: Commercial Motor, Autovista 24, Financial Times, Stellantis, Yahoo Finance