Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Stellantis obrací situaci, akcie letí nahoru. Jak se to podařilo?

Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Tributo Italiano
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Tributo Italiano
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Tributo Italiano
Alfa Romeo Giulia 2.2 JTDm Tributo Italiano
Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
Diskuze (0)

Automobilový gigant, kterému mnozí předpovídali vleklou krizi, vtrhl do jara 2026 v nečekané formě. Zatímco evropská konkurence bojuje s útlumem zájmu o spalováky a náklaďáky, Stellantis jako jediný z velkých hráčů dokázal upevnit své pozice a ovládnout důležité segmenty trhu.

Ještě před rokem by si na automobilový kolos Stellantis vsadil jen málokdo, ale jaro 2026 přepisuje příběh. Zatímco ostatní evropští giganti opatrně našlapují v nejistých vodách ochlazující se poptávky, impérium pod vedením Antonia Filosy zařadilo nejvyšší rychlostní stupeň a jako jediný hráč z první desítky dokázalo v prvním čtvrtletí viditelně nafouknout svůj tržní podíl.

Kombinace pragmatického přístupu k motorizacím (rozmanitost a návrat dieselu) a strategického spojenectví s čínským dravcem Leapmotor vytvořila koktejl, který zákazníkům i investorům na burze chutná.

Stellantis zakončil první letošní kvartál s téměř sedmi sty tisíci registrovanými vozy a tržním podílem, který po započtení čínské posily atakuje hranici 18 %. Nejde přitom jen o suchá statistická data, ale o skutečný hlad zákazníků po konkrétních modelech.

V Itálii se odehrává nefalšovaná dominance, kde první pětici nejprodávanějších aut kompletně obsadily značky Stellantisu, v čele se stále vyráběným Fiatem Pandina a Jeepem Avengerem. Rekordní růst značek jako Fiat nebo Lancia naznačuje, že sázka na emoce spojená s dostupností byla trefou do černého.

Video placeholder
Ample Modular Battery Swapping Stellantis • Ample

Segment hybridů, do kterého se počítají i mild-hybridy, se stal pro skupinu Stellantis zlatým dolem. S více než pětinovým podílem na trhu diktuje tempo celému kontinentu. Klíčem k tomuto úspěchu je i tichá revoluce v zákulisí.

Partnerství s analytickým gigantem Palantir vnáší do výroby umělou inteligenci, která brutálně osekává náklady, zatímco logistické spojení s Leapmotorem umožňuje koncernu prodávat moderní technologie za ceny, o kterých se německé konkurenci může jen zdát. Strategický tah s výrobou modelu B10 ve španělském závodě navíc elegantně vyšachoval hrozbu vysokých dovozních cel, čímž Stellantis získal v cenové válce s asijskými výrobci naprostý unikát.

Dalším tahákem skupiny jsou užitkové vozy. Odnož Stellantis Pro One totiž v prvním čtvrtletí potvrdila pozici absolutního krále evropských dodávek a lehkých užitkových vozů. Tržním podíl v segmentu dosáhl úctyhodných 29 %.

Poptávka firem po efektivních flotilách značek jako Peugeot, Citroën či Opel je stabilním motorem zisku, který se na burze cení zlatem. Starý dobrý základ v podobě Fiatu Ducato je pořád motorem koncernu.

Odezva finančních trhů na sebe nenechala dlouho čekat a grafy na newyorské burze připomínají start rakety. Jen za poslední měsíc hodnota akcií vystřelila o více než 12 % a analytici se předhánějí v navyšování cílových cen. Investory neláká jen aktuální růst prodejů, ale i neobvykle štědré dividendy, které v automobilovém sektoru nemají obdoby.

Všechno teď směřuje k jedinému datu: 21. květnu. Tehdy se v Detroitu odehraje netrpělivě očekávaný Investor Day. Pro burzovní svět je to něco jako Apple Keynote. Vedení tam musí akcionářům a velkým bankám dokázat, že současný růst není jen náhoda, ale výsledek nového DNA firmy.

Zdroje: Commercial Motor, Autovista 24, Financial Times, Stellantis, Yahoo Finance    

Začít diskuzi

