Stellantis oživuje tradiční italskou značku. Nechce, ať ji vláda vnutí Číňanům
Oživování tradičních značek poslední dobou vídáme docela často, obvykle za tím ale nestojí veliký koncern. Teď se něco takového chystá u Stellantisu, má to ale dosti neobvyklý a ryze moderní důvod.
V roce 1955 vznikla v Itálii nová automobilová značka Autobianchi. Stál za ní výrobce jízdních kol Bianchi (který ale dříve vyráběl i osobní a nákladní vozy), producent pneumatik Pirelli a také automobilka Fiat. Prvotinou se stal malinký model Bianchina, který využil techniku Fiatu 500, ale s velmi odlišnými karoseriemi.
Využití techniky Fiatu se stalo pro Autobianchi typické a měly ji všechny budoucí modely. Následující Stellina byla inovativní použitím karoserie ze sklolaminátu, stala se totiž prvním italským vozem z tohoto materiálu. Autobianchi Primula zase bylo prvním vozem Fiatu s pohonem předních kol a motorem napříč.
V roce 1968 Bianchi prodalo svůj podíl ve značce Fiatu, který Autobianchi svěřil pod vedení Lancie. Už následující rok byly uvedeny dva nové modely, A111 a A112. První byl velkým čtyřdveřovým sedanem se základem v předchozí Primule. Na trhu ale vydržel jen tři roky.
To A112 se dočkala mnohem většího úspěchu. Malinký třídveřový hatchback s technikou Fiatu 127 za svou existenci prošel osmi modernizacemi a ve výrobě se udržel do roku 1986. Dohromady se jej vyrobilo 1.254.178 kusů a od roku 1972 Autobianchi jiný model ani nenabízelo. Na trhu měla A112 pozici uprostřed mezi lidovým Fiatem a luxusní Lancií, která ale podobně malé auto v nabídce neměla. Velká část A112 se prodala i na exportních trzích, především v Evropě.
Jenže už koncem 70. let si Fiat uvědomil, že komplikovaný název a jediný model v nabídce není ideální strategie pro export, a A112 tak na mnoha trzích dostala loga Lancie. Ještě více se to uplatnilo na nástupci postaveném na technice Fiatu Panda, který se v Itálii, Francii, Portugalsku a Japonsku jmenoval Autobianchi Y10, na všech ostatních trzích už byl ale prodáván jako Lancia.
Udržování značky pro jeden vůz a pár trhů nakonec vedení Fiatu přestalo považovat za efektivní. V roce 1989 se auto přejmenovalo na Lancii na všech exportních trzích a v Itálii značka zcela skončila v roce 1996, kdy skončila výroba Y10. Nástupce pojmenovaný Lancia Y už totiž značku Autobianchi nenesl ani v Itálii.
Celé dekády upadala značka v zapomnění, loni se ale na internetu objevily spekulace o záměru italské vlády ji oživit. V prosinci 2023 tam byl totiž schválen zákon, který umožňuje státu převzít tradiční značky, které nebyly využity alespoň pět let. Dokonce se v italském tisku objevily zprávy o tom, že si italská vláda stihla zaregistrovat nová loga jak pro Autobianchi, tak další zaniklou značku Innocenti. Podle médií měla tyto značky vláda nabídnout čínským automobilkám s podmínkou, že nové modely budou vyrábět přímo v Itálii.
To samozřejmě není Stellantisu po chuti, už proto, že s lokální výrobou čínských vozů má své rozsáhlé plány a nepotřebuje další konkurenci. Vše zmíněné byly jen spekulace médií na základě pochybných úniků, dost možná ale byly založeny na pravdě. V posledních týdnech se totiž několikrát podařilo zachytit maskované prototypy Fiatu Panda, na kterém jsou loga Autobianchi.
Pravděpodobně ne na místě klasických log Fiatu, ale zachyceny byly na spodní části zadních dveří, i s velkým nápisem Autobianchi. Je tak zřejmé, že se Stellantis nechystá přidat do svého rozsáhlého portfolia další značku, ale legálně si udržet práva na Autobianchi co nejjednodušším způsobem.
Někdy brzy se tak pravděpodobně objeví nová edice stařičkého Fiatu Panda třetí generace, dnes už známého jako Pandina, v limitované edici Autobianchi. Téměř určitě jen na italském trhu, žádný jiný už si původní značku snad ani nepamatuje. Prodeje mohou být Stellantisu ukradené, na dalších pět let ale bude mít vlastnictví ochranné známky jisté. A dost možná to čeká i Innocenti, které bylo zrušeno v roce 1997 a značku dnes také vlastní Stellantis.
Zdroj: Quattroruote, zdroj foto: Stellantis, auto.cz, zdroj videa: Stellantis