Stellantis prohlubuje spolupráci s čínskou automobilkou Dongfeng
Jednou z cest k efektivnějšímu vývoji a produkci je sdílení technologií se strategickými partnery. Stále častěji mezi ně patří výrobci z Číny a společnost Dongfeng je toho důkazem. Příští rok začne pro koncern Stellantis vyrábět hned čtyři nové modely.
Možná vás překvapí, že partnerství mezi společností Stellantis (tehdy ještě PSA Group) a skupinou Dongfeng trvá už 34 let. Tuto spolupráci hodlají automobilky i nadále rozšiřovat prostřednictvím společné výroby vozidel Peugeot a Jeep v Číně.
Navíc nepůjde pouze o modely pro čínský trh, ale také exportní modely. Zatím samozřejmě není zcela jasné, o které konkrétní půjde. Budou však vycházet z nového designového jazyka, který Peugeot představil na nedávném autosalonu v Pekingu.
Vyrábět se ve společném závodě DPCA (Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd.) začnou ve Wu-chanu už příští rok. První vlaštovkou budou právě dva modely značky Peugeot využívající takzvanou novou energii pohonu, to znamená, že budou nějakým způsobem elektrifikované.
Při představení koncepčních vozů se mluvilo o exportu na zahraniční trhy, ale ne do Evropy. Uvidíme, jestli se to nezmění, minimálně model připomínající nástupce kombi 508 SW by evropské zákazníky nepochybně potěšil. Kromě peugeotů se mají v továrně příští rok začít vyrábět také dva modely automobilky Jeep.
Projekt společné výroby leží výrazně na bedrech čínské ekonomiky, jelikož z odhadované investice ve výši jedné miliardy eur (asi 25 miliard korun) zaplatí koncern Stellantis pouze přibližně 13 %.
„Těšíme se na tento projekt a na ještě větší spolupráci v budoucnu,“ uvedl Antonio Filosa, generální ředitel společnosti Stellantis. Dodal také, že díky dlouholeté spolupráci a sdílení odborných znalostí jsou společnosti schopny využít své silné stránky a představit vozidla s nejmodernějšími technologiemi.
Qing Yang, předseda představenstva skupiny Dongfeng, vyzdvihl výhody globálního uspořádání společnosti Stellantis a inteligentní technologie elektromobilů společnosti Dongfeng. Z rozšíření spolupráce prý budou profitovat obě strany.
Koncern Stellantis tak navazuje na strategii dalších evropských automobilek, které na vývoji svých čínských modelů spolupracují s čínskými výrobci. V roce 2023 společnost také získala 21% podíl ve společnosti Leapmotor a vzala produkty automobilky původem z Chang-čou pod svá křídla.
Minulý týden navíc oznámila další prohloubení spolupráce se společností Leapmotor a jako první významný západní výrobce automobilů poskytla čínské značce výrobní kapacity přímo na evropském kontinentu. Vybrané modely společnosti Leapmotor se budou vyrábět ve Španělsku.
Zdroj: Stellantis