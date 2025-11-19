Stellantis proti zákazu spalováků v Evropě. Argumentuje prodejem elektromobilů
Začátkem roku Evropská unie znovu potvrdila svůj plán na postupné ukončení prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Ani tentokrát ale nejde o definitivní rozhodnutí.
Zákaz prodeje nových automobilů se spalovacími motory v zemích EU se rok od roku přibližuje. Přesto, zda skutečně vstoupí v platnost v původním znění, není jisté. Původně se mělo vše znovu otevřít až v roce 2026. Přezkoumání původního záměru se ale nakonec přesunulo už na příští měsíc. Není překvapením, že většina automobilek proti zákazu brojí. Nejnověji se ozval koncern Stellantis.
Jeho předseda John Elkann v rozhovoru pro server Politico uvedl, že EU by měla znovu zvážit, zda po roce 2035 nezachovat možnost nabízet určité typy spalovacích motorů. Zejména ty ve spojení s plug-in hybridy, případně vozy s prodlouženým dojezdem, kde benzinový agregát funguje jako pohon generátoru elektřiny. Elkann, který vede také Ferrari, vidí budoucnost rovněž v alternativních palivech a považuje je za další cestu k dekarbonizaci.
Automobilky však netlačí jen horizont roku 2035. Už v letech 2025 až 2029 musejí snížit flotilové emise oxidu uhličitého o 15 procent oproti období 2020 až 2024. EU původně chtěla, aby nových hodnot dosáhly už do konce letošního roku, nakonec ale ze svého požadavku slevila. Nově se bude sledovat flotilový průměr 93,6 g/km pro roky 2025 až 2027, místo aby výrobci plnili přísné limity každý rok zvlášť.
Další velká zpřísnění přijdou po roce 2030. V období 2030–2034 má průměr flotilových emisí spadnout až na 49,5 g/km. Elkann proto žádá, aby Unie automobilkám prodloužila lhůty. Navrhuje, aby se emise hodnotily jako pětiletý průměr (2028–2032), nikoli podle striktních ročních limitů.
Je jasné, proč Stellantis ani ostatní velcí výrobci nechtějí být dotlačeni k čistě elektrické nabídce. Podle dat Asociace evropských výrobců automobilů ACEA měly elektromobily v EU do září jen 16,1% tržní podíl. Dostihnout během devíti let 100 % je zkrátka nereálné a znamenalo by to obrovský otřes — jak pro automobilky, tak pro zaměstnanost.
Už dříve varoval technický šéf BMW Joachim Post, že nucené tlačení elektromobility „může celé (automobilové) odvětví zabít“. Podobně mluvil i šéf Mercedesu Ola Källenius, podle kterého evropský automobilový průmysl „jede plnou rychlostí proti zdi“, pokud zákaz spalovacích motorů zůstane v platnosti v dnešní podobě.
Podíl elektromobilů v EU ale pravděpodobně poroste. A to nejen díky omezením, ale hlavně kvůli novým, levnějším modelům. Renault nedávno představil twingo s cenou do 20 tisíc eur (v Česku cena zatím stanovena nebyla). Také Volkswagen plánuje v roce 2026 dostupnější model z řady ID. Polo za 25 tisíc eur a o rok později dokonce ještě menší elektromobil za přibližně 20 tisíc euro.
Do hry ale výrazně vstupují i čínské automobilky s agresivně nastavenými cenami elektromobilů, přitom v otázce elektrických pohonů s moderní technikou. Tradiční výrobci se proto snaží bránit vlastními levnými modely, například Citroënem ë-C3 od Stellantisu, který se v západní Evropě rovněž vejde pod hranici 20 tisíc eur
