Stellantis rozšiřuje nabídku dieselů. Elektromobily tolik netáhnou
Koncern, pod nějž spadá Opel, Peugeot či Fiat, zůstává věrný naftě a v některých případech dle vlastních slov nabídku dieselů rozšíří. Je to reakce na slabší poptávku po elektromobilech, než tvrdily předpovědi, a není v tom ani zdaleka sám.
Automobilový gigant Stellantis, pod který z Evropských značek patří Peugeot, Opel, Citroën, Fiat či Alfa Romeo, začal už na konci roku 2025 v tichosti vracet do nabídky naftové motory pro některé ze svých klíčových modelů. Důvod je prostý: zákazníci je stále chtějí a elektromobily se neprodávají tak, jak si tabulky plánovačů představovaly.
Koncern Stellantis v podstatě přiznal, že jeho původní ambice prodávat v Evropě do roku 2030 výhradně elektrická auta, narazila na tvrdou realitu. Pomalu rostoucí poptávka a vysoké ceny elektromobilů donutily firmu k mimořádným odpisům ve výši 22,2 miliardy eur (538,6 miliardy korun). To znamenalo rapidní pokles hodnoty akcií.
Reakcí na vývoj trhu s elektromobily se v evropských cenících znovu začínají objevovat vznětové verze modelů jako Opel Astra, Peugeot 308 či DS 4. Naftu si udrží i Alfa Romeo u modelů Giulia, Stelvio a Tonale či crossover DS 7. A osobní verze dodávek Citroën Berlingo, Peugeot Rifter a Opel Combo budou mít také naftu ve standardní nabídce, nebude nutné její absenci „obcházet“ přestavbami užitkových verzí na úrovni lokálních trhů, jako se to děje posledních pár let.
„Rozhodli jsme se ponechat vznětové motory v našem produktovém portfoliu a v některých případech naši nabídku pohonných jednotek dokonce i rozšířit,“ sdělila společnost agentuře Reuters v reakci na její zjištění. „V koncernu Stellantis chceme generovat růst, a proto se zaměřujeme na poptávku zákazníků.“
Naftou proti Číně
Návrat k naftě není jen ústupkem zákazníkům, ale také chytrým konkurenčním tahem. Evropský trh v současnosti zaplavují čínské značky, které nabízejí cenově dostupnější elektromobily a hybridy. Že jejich kvalita je často bídná, není pro řadu zákazníků podstatné.
„Na (evropský) trh vstupují čínské značky s množstvím nových elektromobilů a plug-in hybridů,“ řekl agentuře Reuters Chris Knapman, ředitel britské stránky CarGurus, která lidem radí s nákupem nového vozu a agreguje recenze uživatelů. „Pokud jste evropská značka, která se chce odlišit, představuje diesel oblast, v níž můžete mít nad těmito novými značkami konkurenční výhodu,“ doplnil.
Tento obrat přichází v době, kdy i evropští regulátoři začínají zmírňovat dříve nekompromisní emisní cíle. To dává spalovacím motorům prostor přežít déle, než se původně předpokládalo. Podíl dieselů na trhu v roce 2025 klesl na historické minimum 7,7 %, souvisí to však i se zmenšující se nabídkou tohoto pohonu zejména v menších autech.
Není první, který opouští elektrický sen. Volvo také mělo cíl prodávat do roku 2030 jen elektromobily, už v září 2024 se ho však vzdalo. Podobný krok učinil Mercedes-Benz a také koncern Volkswagen, který před několika lety téměř zastavil investice do vývoje nových spalovacích motorů, později však toto rozhodnutí změnil a znova je vyvíjí.
zdroj: Reuters | foto: Auto.cz | video: Peugeot