Stellantis sází balík na čtyři značky. Zbytek bude okrajovka
Automobilový gigant Stellantis prochází největším otřesem od svého vzniku. Nový šéf Antonio Filosa se rozhodl ukončit éru rozdrobených investic a veškerou pozornost i peníze nyní napumpuje do čtyř nejsilnějších značek.
Vedení koncernu Stellantis připravuje radikální obrat, který navždy změní podobu tohoto automobilového impéria. Dosavadní strategie spravedlivého rozdělování peněz mezi všech čtrnáct značek končí.
Podle nejnovějších informací, které mají být oficiálně potvrzeny koncem května, se novým pilířem skupiny stanou výhradně Jeep, Ram, Peugeot a Fiat. Tyto značky vykazují nejvyšší zisky a těší se největší věrnosti zákazníků, proto dostanou zásadní finanční injekci na úkor ostatních sourozenců v rodině.
Na úkor ostatních
Ostatní tradiční jména jako Opel, Citroën nebo Alfa Romeo sice v nabídce zatím zůstanou, ale čeká je odsun na druhou kolej. Přestanou se snažit o celosvětovou nadvládu a místo toho se zaměří pouze na určité trhy nebo specifické skupiny zákazníků. Budou muset mnohem více využívat techniku vyvinutou silnější čtyřkou a soustředit se hlavně na vzhled, styl a naladění.
Celá změna kurzu je reakcí na nepříznivé hospodářské výsledky a kolísající hodnotu akcií. Ačkoliv se jejich cena v posledních týdnech dokázala odrazit ode dna a povyrůst, v delším časovém horizontu zůstává pohled na finanční grafy stále bolestivý.
Automobilka se potýká s přeplněnými sklady a odlivem zákazníků, zejména na severoamerickém trhu. Nový záchranný plán také naznačuje ústup od jednostranného tlaku na čistě elektrické vozy. Stellantis se chce vrátit k větší rozmanitosti a nabízet lidem takové pohony, o které mají skutečný zájem, ať už jde o úsporné hybridy nebo klasické spalovací motory.
Nový šéf, nový přístup
Nový šéf Antonio Filosa se tak snaží napravit chyby, které po sobě zanechal jeho předchůdce Carlos Tavares. Ten byl sice známý drastickým osekáváním nákladů, ale jeho přístup zároveň vedl k příliš drahým autům a nízkému zájmu zákazníků.
Filosa proto začal agresivně snižovat prodejní ceny, aby značky jako Jeep byly pro běžné řidiče opět dostupné. Právě toto zlevnění a vstřícnější přístup k zákazníkům už začínají nést první ovoce, což dokazuje i mírný nárůst prodejů v letošním prvním čtvrtletí. Stellantisu se také vyplácí návrat dieselových motorů do nabídky.
Definitivní podobu tohoto ozdravného procesu a výši plánovaných investic představí ředitel Antonio Filosa akcionářům přesně jednadvacátého května. Pokud se sázka na čtyři klíčové značky nepodaří, analytici varují, že příště už nemusí jít jen o omezování rozpočtů, ale o skutečné uzavírání celých továren nebo definitivní zánik některých legendárních značek, které se v novém uspořádání světa nedokážou uživit.
Zdroje: Stellantis, Reuters, Car Dealer Magazine, Bloomberg, Fox Business, Just Auto