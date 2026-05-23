Stellantis ztrojnásobí výrobu Hemi V8, zákaznící odmítají diktát
Koncern Stellantis před časem oznámil, že legendární osmiválce Hemi ustoupí modernějším přeplňovaným šestiválcům. Teď je všechno jinak a kultovní motor masivní comeback.
Donedávna se zdálo, že osud velkoobjemových motorů Hemi V8 je definitivně zpečetěn a že nová rodina řadových šestiválců Hurricane s dvojitým přeplňováním pošle slavné jméno do muzea. Trh s velkými pick-upy se však odmítá řídit direktivami od zeleného stolu a část zákazníků nehodlá bez hlesu přijmout moderní šestiválcovou realitu.
Motorům s vyšším apetitem po benzinu hraje do karet také rozvolnění přísných amerických pravidel pro průměrnou spotřebu paliva, to automobilkám rozvázalo ruce. Tím nejdůležitějším faktorem se však stala také personální rošáda.
Do čela značky Ram se postavil Tim Kuniskis, ostřílený manažer, ale především nefalšovaný benzínový nadšenec, který v minulosti vdechl život těm nejbrutálnějším svalnatým modelům značky Dodge. Kuniskis pochopil, že pohřbít rodinné stříbro v podobě Hemi byla chyba.
Zájem je, i když menšinový
„Když ty motory projedou zájemci hned po sobě, podíl hemi na prodejích bude klidně kolem pětatřiceti procent.“ Touto jedinou větou Tim Kuniskis nadšeně vyzdvihuje neutuchající zájem o osmiválec. Zároveň tím však přiznává, že i když dá automobilka lidem absolutní svobodu volby, hemi osloví jen zhruba třetinu kupců.
Většina zákazníků tak dle odhadů stejně dobrovolně zvolí modernější přeplňovaný šestiválec. A právě v tom je celý krok fascinující: koncern investuje obrovské prostředky a masivně ztrojnásobuje výrobu motoru, u kterého předem ví, že na trhu zůstane v menšině.
Místo opatrného přešlapování nařídil nový šéf ofenzívu okamžitou. Výrobní linky v mexickém závodě Saltillo Engine Plant, kde se ještě nedávno s osmiválci zacházelo jako s výběhovým zbožím, teď znovu začínají chrlit tyto konstrukčně starší motory.
Stellantis zde naplno obnovil produkci kompletního portfolia. Z mexických linek tak opět sjíždí klasická pětsetsedmička (5.7L), která byla dříve odepsaná jako první. Nekončí ani silnější verze o objemu 6,4 litru a dokonce i mechanickým kompresorem dopované peklo V8 Hellcat o objemu 6,2 litru.
Tyto osmiválce přitom vznikají na stejných linkách vedle nového onoho třílitrového šestiválce hurricane, který je k dispozici ve standardní i vysokovýkonné variantě.
V loňském roce sice koncern vyprodukoval kolem třiceti tisíc motorů hemi, ale kvůli logistickým zádrhelům se ke koncovým zákazníkům dostala sotva třetina. Plán pro letošní rok je zcela jiný: překročit hranici 100 000 vyrobených jednotek a saturovat hladový trh.
Sázka na svobodu volby
Stellantis tak nechává rozhodnutí na samotných řidičích. Tim Kuniskis sice uznává, že nový přeplňovaný šestiválec Hurricane je po technické stránce brilantní, hladký a silný motor, zároveň však dokonale rozumí psychologii svých kupců. Lidé podle něj ze všeho nejvíc nenávidí, když jim automobilka vezme možnost volby a staví je před hotovou věc.
Kuniskisův odhad zájmu sice část chladnokrevných analytiků považuje za projev přehnaného optimismu, ale skalní fanoušci naopak tvrdí, že zájem bude ještě vyšší. Pravdu ukáže až zbytek letošního roku. Hemi se tak stává jakýmsi lakmusovým papírkem automobilové identity.
Brzy se ukáže, zda je touha po charakteristickém bublání a lineárním zátahu osmiválce jen internetovou nostalgií, nebo reálnou kupní silou, kvůli které se vyplatí přepisovat firemní strategie. Každopádně platí, že se motory řady Hemi vracejí a nehodlají jen tak odejít.
Zdroje: Carscoops, Mopar Insiders, Top Speed