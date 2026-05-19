Strach o litá kola je minulostí. Proč bezpečnostní šrouby vymizely?
Pamatujete na devadesátá léta, kdy koupě sady litých kol znamenala automaticky i nákup čtyř podivných šroubů s unikátní hlavou a speciálním adaptérem? Dnes bezpečnostní šrouby z aut téměř vymizely. Stali jsme se lepší společností, nebo jen jen automobilový svět a pouliční kriminalita prošly evolucí?
Když se po revoluci otevřely hranice, do země proudily tisíce ojetých aut ze západu. Hliníkové disky, přezdívané elektrony, byly symbolem vybaveného auta. Na trhu byl hlad po náhradních dílech a organizovaný kamerový systém v podstatě neexistoval.
Ukrást sadu kol tehdy trvalo sehrané dvojici s jedním heverem a křížovým klíčem necelé tři minuty. Bezpečnostní šrouby, případně matice, které vyžadovaly specifický tvar nástavce, byly funkční mechanickou bariérou.
Dnes je situace diametrálně odlišná. Zloději nezmizeli, ale zjistili, že krást celá kola je logistický nesmysl. Čtyři moderní osmnáctipalcové disky s pneumatikami váží desítky kilogramů, zaberou celý kufr auta, zloděj se u nich umaže a na černém trhu už nemají takovou hodnotu, protože litá kola jsou dnes standardem i u levnějších modelů. Prodat je na internetových bazarech navíc znamená zanechat jasnou digitální stopu.
Existují lukrativnější komponenty
Místo toho se organizovaný zločin přeorientoval na komponenty, které lze demontovat v řádu desítek sekund, mají obrovskou hodnotu a snadno se schovají do batohu. Řeč je o drahých kovech v katalyzátorech, předních laserových nebo LED světlometech, které zloději z blatníků moderních aut doslova vyřezávají.
Zároveň s tím fatálně zestárla samotná technologie bezpečnostních šroubů. Zatímco dříve k jejich překonání zloděj potřeboval svářečku nebo hodně času, dnes si kdokoli může na internetu legálně koupit profesionální sadu pro autoservisy určenou k povolování stržených závitů.
Jde o speciální ořechy s opačným kónickým závitem, které se jednoduše naklepnou na jakýkoliv bezpečnostní šroub. Aku utahovák ho pak v tichosti povolí za méně než deset sekund. Na čínských eshopech jsou k dostání také univerzální nástavce, které se pomocí jehliček vytvarují přesně tak, jak je potřeba.
Levné sady bezpečnostních šroubů z měkké oceli zloděje nezdrží vůbec a ty prémiové, které mají kolem hlavy otočný prstenec, pro ně znamenají překážku jen na několik málo minut.
Alarmy nezmizely
Proti nenechavcům dnes navíc efektivněji bojuje samotná elektronika vozidel. Možná máte pocit, že z ulic vymizely i alarmy, protože už v noci neslýcháme ono otravné, falešné houkání ze zaparkovaných aut. Klasické dodatečně montované sirény sice skončily v propadlišti dějin a ty tovární zůstávají většinou jen v přihrádkách příplatkové výbavy, ale technologický posun je i tak znát. Moderní vozy jsou dnes standardně vybaveny připojením k internetu a imobilizéry nové generace.
Pokud si majitel připlatí za pokročilý tovární systém s náklonovým čidlem, vůz v momentě zvednutí na hever nespustí jen lokální sirénu, ale často prostřednictvím zabudované datové karty okamžitě odešle push-notifikaci přímo do mobilního telefonu a začne v reálném čase vysílat svou GPS polohu. Riskovat okamžité dopadení přímo u vozu kvůli sadě běžných disků se tak organizovaným skupinám nevyplatí a raději se zaměřují na jiné cíle.
Nepříjemnost hlavně pro majitele
Posledním důvodem, proč lidé bezpečnostní šrouby z kol hromadně vyndávají, je uživatelský diskomfort. Každý mechanik potvrdí, že tyto šrouby jsou noční můrou pneuservisů. Pokud se na ně v rychlosti použije rázová utahovací pistole, vnitřní jemný vzor se okamžitě deformuje a strhne.
Když pak řidič potmě v dešti píchne pneumatiku na dálnici, zjistí, že kolo nemá jak sundat. Následuje odtah a složité odvrtávání v servisu, které často nenávratně poškodí samotný hliníkový disk.
Bezpečnostní šrouby tak v dnešní době dávají smysl pouze v naprosto specifických případech. Investice do nich se vyplatí tehdy, pokud vlastníte raritní, zakázková nebo extrémně drahá kola a zároveň parkujete v rizikových oblastech bez dohledu kamer.
Každopádně je nutné sáhnout po drahých, mechanicky odolných sadách z kalené oceli s otočnou hlavou a při každém přezouvání trvat na tom, aby je mechanici dotahovali výhradně ručně a s citem pomocí momentového klíče. Pro drtivou většinu běžných motoristů je však tato někdejší legenda devadesátých let už jen zbytečnou komplikací života.
Zdroje: ADAC, Auto Bild, Auto Motor und Sport, DeBoer's Auto, Locking Wheel Nut Keys