Strach z dojezdu? Polské Audi A6 e-tron ujelo 1338 km na jedno nabití
Miko Marczyk překonal další Guinnessův světový rekord. Tentokrát vyměnil spalovací motor superbu za čistě elektrický pohon Audi A6 Sportback e-tron.
V diskuzích se čas od času objeví stížnosti na dojezd elektromobilů udávaný normou WLTP. Často je rozhořčení oprávněné, jelikož v reálném provozu málokdo automobily „šetří“ a zejména dálniční jízda elektromotorům nesvědčí.
Miko Marczyk je polský jezdec rallye, dvojnásobný mistr Polska a mistr Evropy z roku 2025. Když však vystoupí ze svého závodního vozu, věnuje se v posledních letech také hobby z opačného spektra automobilové tematiky – ekologické jízdě.
Minulý rok se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů, když s aktuální generací Škody Superb urazil na jedno natankování neuvěřitelných 2831 kilometrů s průměrnou spotřebou 2,6 litru na 100 kilometrů.
To mu ale nestačilo, a tak se ve spolupráci s Volkswagen Financial Services vydal letos pokořit další rekord, tentokrát v čistě elektrickém modelu Audi A6 Sportback e-tron Performance. Vůz o výkonu 367 koní a se zrychlením z 0-100 km/h za 5,4 sekundy se vyznačuje velmi nízkým aerodynamickým odporem Cd 0,21 (verze Avant má Cd 0,24).
Tuto výhodu nyní potvrdil také Marczyk, když z baterie o využitelné kapacitě 94,9 kWh dostal dostatek energie na ujetí 1338 kilometrů. Pro připomenutí, udávaný dojezd dle WLTP je 763 km. Podařilo se mu tedy ujet bezmála dvojnásobek a pokořit rekord ujeté vzdálenosti v sériově vyráběném elektromobilu.
„Jsem přesvědčen, že technologie, kterou koncern Volkswagen v průběhu let vyvinul v oblasti elektromobilů, je na světové úrovni. Zatímco spalovací motory koncernu byly léta špičkou ve svých kategoriích, dnes patří k elitě i v oblasti elektromotorů – a těší mě, že jsme to dokázali prokázat,“ komentoval svou rekordní jízdu Marczyk.
Jak takového výsledku dosáhnout? Marczyk radí: „dobře poznat své auto, chytře využívat rekuperační brzdění, udržovat správný tlak v pneumatikách, předvídat situaci v provozu a vyhýbat se zbytečnému zrychlování či brzdění.“ Jinými slovy, nejezděte s autem, jako byste ho ukradli.
Trasa vedla přes Krakov a dále údolím řeky Visly do Sandoměře. Odtud řidič pokračoval přes Puławy, Varšavu, Płock, Włocławek, Toruň, Grudziądz a Trojměstí až na poloostrov Hel. Tam se otočil a vydal se zpět po stejné trase, takže řeč o záměrné jízdě z kopce není na místě. Auto nakonec zastavilo mezi Toruní a Ciechocinkem.
Skutečná průměrná spotřeba energie během testu byla 7,09 kWh/100 km. Volkswagen tedy mírně podkopává svůj vlastní úspěch s vozem Mission Efficiency, který na své rekordní cestě dosáhl spotřeby 7,51 kWh/100 km.
Stejně jako u něj i tato cesta probíhala v provozu na otevřených silnicích, dokonce se Marczyk na několika úsecích dostal také do dopravní špičky. Průměrná teplota vzduchu byla 15 °C, přičemž nejnižší teplota 7 °C byla naměřena v Grudziądzu v 5:30 ráno.
Pokus o překonání stávajícího rekordu začal v pátek (11. září) v 1:55 ráno a trval přes 45 hodin. Výsledek slouží jako praktická ukázka pokroku a reálných možností moderních elektromobilů značky Audi.
„Je to vůz dokonale uzpůsobený pro pohodlné cestování na dlouhé vzdálenosti,“ říká Łukasz Zadworny, ředitel polského zastoupení značky Audi. „Jsme rádi, že jsme mohli tento projekt podpořit. Jako lídr v oblasti financování automobilů v Polsku dlouhodobě podporujeme rozvoj elektromobility tím, že zákazníkům nabízíme řešení usnadňující používání moderních vozidel a přechod na udržitelnější formy mobility,“ dodal Mikołaj Woźniak, prezident společnosti Volkswagen Financial Services.
Zdroje: Audi PL, Motor1