Střešní box před zimou: Nezapomeňte na popruhy a zpříjemněte si nakládání
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S příchodem zimy střešním boxům po letních dovolených začíná další šichta. Než do nich naložíte lyže, snowboardy a zavazadla, zkontrolujte, jestli je výbava správně zajištěná. A pokud chcete box vylepšit, můžete sáhnout po několika užitečných doplňcích.
Střešní box je v zimě pro mnoho řidičů jediný způsob, jak vyvézt do hor všechny lyže, boty a oblečení, a přitom nezaplnit zavazadelník. Při nakládání se ale snadno podcení jedna věc, a to zajištění nákladu.
Součástí většiny boxů jsou popruhy, kterými se výbava přichytí. Nepoužívat je se vám nemusí vyplatit. Zajištěný náklad se totiž během jízdy nepřesouvá a při prudkém brzdění nebo v případě nehody zůstane uvnitř boxu. Pomůže to i při běžné jízdě: lyže se v boxu nepřekotí, nehrkají a nenarážejí do stěn. Před každou cestou proto poctivě popruhy utáhněte, i když jedete jen kousek, a řiďte se návodem k boxu.
Zpříjemněte si život
Například švédský výrobce Thule nabízí doplňky, které usnadňují nakládání a chrání výbavu i samotný box. Jedním z nich je vnitřní LED světlo Thule box light, které zlepšuje viditelnost i za špatných světelných podmínek, třeba při nakládání za tmy před ranním odjezdem. Samo se zapne při otevření a vypne při zavření boxu. Přilepí se na vnitřní stranu víka přiloženou lepicí páskou a pro lepší rozložení světla lze do boxu nainstalovat druhé světlo. Cena je 1990 Kč, přičemž je kompatibilní například s boxy Motion 3, Motion XT, Force 3, Force XT a Vector.
Thule Motion 3 box liner zase chrání výbavu i vnitřek boxu před poškrábáním, politím a opotřebením. Protiskluzový povrch pomáhá udržet předměty na místě a vložku lze vyjmout a vyčistit. Existuje ve velikostech Sport, M, L, XL a XL low a XXL a XXL low. Ceny startují na 2650 Kč.
Při skladování boxu přijde vhod potah ve třech velikostech s cenou od 1390 korun, který víko chrání před prachem a poškrábáním. Je z měkkého vliesového materiálu s pružným okrajem, má kapsu pro uložení a lze ho prát. Je určený jen k použití uvnitř.
Novinka je Thule cargo wintersport adapter. Upevní lyže a snowboardy uvnitř boxu a pomáhá lépe využít prostor. Díky nastavitelné výšce nožiček se dají lyže naklonit podle sklonu víka. Špičky se pak nedotýkají přední části a box se hladce zavře. Adaptér se montuje na integrované upevňovací body bez vrtání, je z hliníkových profilů a prošel nárazovými testy. Je ve verzi pro úzké a široké boxy za jednotnou cenu 3890 Kč.
Zdroj: Thule, foto: Thule, video: Auto.cz