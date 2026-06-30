Stylovka Renault Arkana končí bez přímého nástupce! V Česku zbývá posledních pár skladovek
První kupé-crossover od francouzské automobilky dorazil na evropský trh už v roce 2020. Stylovou alternativu modelu Captur si v Česku pořídilo přes 2500 zákazníků, nástupce však nedostane. Na výběr už je z méně než dvou tuctů skladových kusů.
Renault Arkana přivezl stylovou karoserii kombinující vysoký posez crossoveru s designem splývající zádě připomínající sportovní kupé mezi dostupná auta. Základem arkany je platforma malých vozů CMF-B, kterou využívají například modely Clio, Captur, Kangoo nebo nový Symbioz, který arkanu pomyslně nahrazuje.
„Vzhledem k tomu, že se loni k modelům Captur a Austral přidaly modely Symbioz a Rafale, bylo rozhodnuto, že se nabídka SUV značky Renault bude soustředit právě na tyto čtyři klíčové modely,“ zní oficiální vyjádření automobilky z minulého roku.
|Model
|Symbioz
|Arkana
|Rafale
|Rozměry (d×š×v)
|4413 × 1797 × 1575 mm
|4568 × 1821 × 1571 mm
|4710 × 1866 × 1613 mm
|Rozvor
|2638 mm
|2720 mm
|2738 mm
|Objem zavazadelníku
|492 až 624 l
480 l
|539 až 627 l
|Nejlevnější skladový vůz (cena od)
555.600 Kč
(Full-hybrid)
|593.700 Kč
|1.138.420 Kč
V nabídce tím však vznikne určitá mezera, jelikož arkana si tak trochu vytvořila svůj vlastní segment. Svažující se střechu totiž přes kompaktní rozměry kompenzovala rozvorem 2720 mm, který se blíží prémiovému a výrazně delšímu rafale, velkému kupé-SUV třídy D.
Právě tento model možná trochu přispěl k rozhodnutí pokračovat bez přímého nástupce modelu Arkana, jelikož je výrazně dražší a oblíbená arkana se svěžím designem by mohla rafale kanibalizovat.
V rámci modelové nabídky automobilky Renault bude částečně nahrazena modelem symbioz, který ji svými prodejními čísly již brzy pokoří. Oblíbený je především díky skvělému poměru ceny a velikosti.
Oproti arkaně je sice o něco menší, ale má prakticky tvarovanou karoserii a variabilitě pomáhá také posuvná lavice sedadel druhé řady. Symbioz je navíc nabízen za skvělou cenu, i když s full-hybridní motorizací není díky značným výprodejovým pobídkám stylová arkana o moc dražší.
Nástupce z Rumunska?
Koncem loňského léta spekulovaly rumunské servery o potenciálním nástupci arkany v rámci modelové řady automobilky Dacia. Podle informací serveru Profit.ro měla Dacia vyvíjet dva modely na zmíněné platformě CMF-B, přičemž jeden z nich se měl stát vrcholným modelem s karoserií kupé-SUV.
Jak by takový počin mohl vypadat, už dříve naznačil grafik Jan Lušovský, přičemž model vycházel z momentálně vrcholného bigsteru, jehož délka se od arkany liší jen o pár milimetrů. Od té doby se však spekulace o kupé-crossoveru či SUV proměnily v produkční verzi projektu dříve označovaného jako C-Neo.
Se stylovou byl totiž představen model Striker, který se sice tváří jako kombi a je proti arkaně přibližně o 5 cm delší, je ale o pouhé 2 cm nižší. Jeho záď ale přece jen klesá o něco výrazněji než u nejpraktičtějších vozů kombi nebo již zmiňovaného bigsteru. Právě Dacii Striker díky tomu lze považovat za nejpřímějšího nástupce modelu Arkana.
Oproti ní navíc nabídne také pohon všech kol a ty nejmodernější motorizace koncernu Renault Group. Začínat by měl na ceně kolem 600.000 Kč, což potvrzuje dřívější spekulace o vrcholné pozici v rámci modelové řady Dacia. Velké SUV Bigster je o padesát tisíc levnější. Dali byste mu přednost před arkanou?
Zdroje: Renault ČR, SDA, AutoExpress, www.profit.ro