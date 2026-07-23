Subaru Impreza zmizí z Evropy. Příčinu hledejme pod kapotou
Japonská automobilka Subaru během letoška skončí s výrobou motoru e-Boxer. To znamená stopku pro oficiální import spalovacích subaru do Evropy, včetně ikonického modelu Impreza. Skladová auta však Česku mají vydržet do poloviny příštího roku.
Když si dnes chcete jít koupit subaru, máte na výběr mezi elektromobilem a e-Boxerem, mild hybridní verzí dvoulitrového plochého čtyřválce. Jedinou výjimkou je model Outback, který pohání 2,5l boxer, ovšem ten už pár měsíců nejde v Česku objednat nový do výroby. Velmi brzy ho budou následovat i ostatní spalovací modely, protože výroba motoru e-Boxer skončí.
Tyto zprávy se už objevily před pár měsíci, nyní máme trochu jasnější představu o časovém horizontu – výroba e-Boxeru skončí letos v září. Jeden by mohl doufat, že impreza, forester a crosstrek místo slabého elektrifikovaného dvoulitru dostanou silnější ryze spalovací dvouapůllitr, ale nestane se tak.
Místo toho zmizí z nabídky; už nyní není možné tyto modely objednávat nové do výroby. Podle slov Zdeňka Zikmunda z českého zastoupení značky však je u foresteru a crosstreku zajištěn dostatek výrobních slotů na to, aby vydržely zhruba do poloviny příštího roku. Impreza je k mání už jen v posledních jednotkách skladových kusů, protože o ni není v Česku tak velký zájem, a také se už doprodávají poslední skladové outbacky.
Mohl by spalovací subaru v Evropě v dohledné době zachránit strong hybrid, tedy full-hybridní ústrojí využívající technologii od Toyoty? „Je možné, že se strong hybridu v příštích letech dočkáme, až se situace vyjasní, ale datum zatím nebylo stanoveno,“ řekl Zikmund.
Toto ústrojí je určeno primárně pro mimoevropské trhy, které jsou pro Subaru dlouhodobě důležitější. Většinu z více než 900 tisíc aut, které ročně vyrobí, prodá ve Spojených státech; za rok 2025 to bylo 644 tisíc z celkem 924 tisíc vyrobených. Doma v Japonsku zůstalo 111 tisíc kusů, do Evropy se dostalo jen necelých 22 tisíc kusů. Lépe na tom byla i Austrálie s 35 tisíci kusy a Kanada se 71 tisíci kusy.
Zdroje: Carscoops, Subaru | foto, video: archiv