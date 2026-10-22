Subaru navrhlo dutou vačku se závažím. Ve vyšších otáčkách ho odpojí
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Závaží může motor zklidnit, ale také zkomplikovat chování jeho rozvodů. Subaru navrhuje mechanismus, který mění jeho spojení s vačkovým hřídelem podle otáček. Princip popisuje nově zveřejněná patentová přihláška.
Vačkový hřídel musí především ve správnou chvíli otevřít ventily. Konstruktéři Subaru ale řeší také to, jak jeho otáčení přispívá k vibracím. Americká patentová přihláška zveřejněná začátkem října představuje dutý hřídel s vnitřním závažím, které může být pevně připojené nebo se otáčet nezávisle. Proč by se ale měl motor svého protizávaží za chodu vzdávat?
U čtyřdobého motoru se vačkový hřídel otáčí polovičními otáčkami oproti klikovému. Jeho výstupky převádějí otáčení na pohyb ventilů, a tím řídí výměnu náplně válců. Samotné duté provedení přitom má i jiné využití: výrobce Felss například popisuje dutou vačku pro velkosériový čtyřválec s vypínáním válců.
Existují také skládané vačkové hřídele, jejichž jednotlivé díly se vyrábějí zvlášť a následně spojují. Thyssenkrupp uvádí, že tak lze pro silně namáhané vačky použít vysokopevnostní ocel a materiál ostatních částí volit podle jejich odlišných nároků. Výsledkem mohou být úspory hmotnosti i nákladů. Vnitřní prostor hřídele navíc nabízí místo pro případný další mechanismus.
Na volnoběh pomáhá protizávaží
Výstupky vaček mohou posunout těžiště mimo osu otáčení. Závaží na opačné straně takovou nerovnováhu kompenzuje. Subaru ho navrhuje jako součást hřídele vloženého dovnitř duté vačky. V nízkých otáčkách jsou oba hřídele uzamčené a otáčejí se společně. To má omezit vibrace přenášené do karoserie kolem volnoběžných otáček.
Princip vyvažování si lze představit podobně jako u kola automobilu: vhodně umístěná hmota upraví rozložení hmotnosti kolem osy. U vačky ovšem konstruktér musí vedle vyvážení zohlednit i celý její pohon. Rozvody tvoří soustavu propojených dílů a změna jednoho z nich může ovlivnit chování ostatních.
Proč ho ve vyšších otáčkách uvolnit
Zde vstupuje do hry moment setrvačnosti, tedy odpor rotujícího tělesa vůči změnám otáčení. Záleží na množství hmoty i jejím rozložení kolem osy. Přidané závaží ho zvětšuje. To sice není totéž jako zvýšení nevyváženosti, ale pro kmitání poháněné sestavy jde o důležitou změnu.
Co je třeba vzít v úvahu: ani kovové součásti nejsou dokonale tuhé. Při proměnlivém zatížení se pružně deformují a soustava může kmitat kolem svého běžného pohybu. Vlastní frekvence popisuje, jak rychle by takové kmity probíhaly po vychýlení. Pokud se k ní přiblíží frekvence opakujícího se buzení, může nastat rezonance a kmitání výrazně zesílit.
Trvale připojená hmota podle patentové přihlášky snižuje vlastní frekvenci rozvodů. Rezonance rozvodové soustavy se pak může projevit už v běžně využívaném rozsahu otáček motoru a výrazně zvýšit tahové zatížení rozvodového řetězu. Po odjištění klesne moment setrvačnosti pevně spojený s pohonem rozvodů a vzroste jejich vlastní frekvence. Subaru tím chce rezonanci posunout nad maximální provozní otáčky.
Hmotnost sestavy pochopitelně nezmizí. Změní se však její mechanické zapojení. Vyvážení a odolnost vůči rezonanci jsou dva odlišné požadavky; konstrukce Subaru mezi nimi přepíná podle otáček.
Stačit může pružina a odstředivá síla
V základní variantě pružina tlačí zajišťovací kolík do otvoru vnitřního hřídele. S rostoucími otáčkami odstředivá síla překoná pružinu a kolík vysune. Tím uvolní spojení. Popsány jsou také varianty s hydraulickým či elektrickým ovládáním.
Odstředivé ovládání přitom využívá samotné otáčení jako informaci o provozním stavu. K přestavení kolíku v této variantě není potřeba žádný povel elektroniky. Rozhoduje rovnováha sil, kterou konstruktér nastaví volbou pružiny, hmotnosti pohyblivé části a její polohy vůči ose.
Zajímavý historický protějšek nabízí patentová přihláška Toyoty zveřejněná v roce 2002. Ta také počítala se závažími uvnitř dutých vaček, ale sledovala odlišný cíl: záměrně vyvolat vibrace a získat výraznější zvuk motoru. Ukazuje to, jak rozdílně lze práci s rozmístěním hmoty využít při ladění jeho projevu.
Subaru popisuje řešení na plochém čtyřválci, připouští však i řadové nebo vidlicové uspořádání. Snížení vibrací není vyčíslené a sériové nasazení nebylo potvrzeno.
Zdroj: Subaru, Car and Driver, Felss, Thyssenkrupp, Toyota