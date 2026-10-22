Subaru nebude prodávat jen toyoty s jinými znaky. Vyvíjí i vlastní modely
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Některé japonské značky v posledních letech trochu ztratily svou identitu. Nebo by to tak mohlo vypadat při pohledu na jejich evropské nabídky. Hrozí to i Subaru, které v Evropě bude nějakou dobu spoléhat jen na techniku Toyoty. Nezůstane to tak ale na dlouho.
Pohled na nové modely Subaru může ve fanoušcích značky vyvolat deprese. V posledních letech jsme se dočkali modelů Solterra, Uncharted a e-Outback, které nejsou ničím jiným než lehce upravenými toyotami. V Evropě se od roku 2027 nebude prodávat žádné auto se spalovacím motorem, zůstanou tak jen přeznačkované toyoty.
Neznamená to ale, že se Subaru plně vydalo cestou Mitsubishi. Automobilka totiž pracuje i na vlastní technice a první ukázku naservírovala japonským novinářům. V polovině října pro ně automobilka uspořádala prezentaci v testovacím středisku Sano na sever od Tokia.
Jednou z největších novinek je nový elektromobil, jehož technika vzniká plně v režii Subaru, tedy bez sourozence u Toyoty. Na prezentaci se ukázal ve formě testovací muly, využívající vykuchanou karoserii outbacku s podivnými proporcemi.
Prototyp dosahuje výkonu 380 kW a poháněna jsou samozřejmě všechna čtyři kola. Na 100 km/h zrychlí za méně než čtyři sekundy, o kapacitě baterie nebo dojezdu ale info není. Jeho elektromotory jsou prý menší a lehčí než u současných elektromobilů značky. Architektura cílí na úsporu hmotnosti o 100 kg oproti dnes vyráběným elektrickým modelům Subaru.
Nová je také deformační struktura, vzpěry se klenou nad předními koly pro rozptýlení nárazových sil a přední elektromotor je navržen tak, aby se při kolizi otočil a absorboval energii, místo aby se natlačil do kabiny nebo do baterie. Ta obsahuje 4000 válcových článků od společnosti Panasonic Energy a Subaru uvádí, že váží o 25 % méně než jeho předchozí akumulátor, přičemž cílí na energetickou hustotu o 20 % vyšší než průmyslový průměr.
Subaru vyvíjí jednu integrovanou elektronickou řídicí jednotku, která má obsluhovat asistenční systémy, podvozek, pohonné ústrojí i infotainment na bázi čipu vyvinutého ve spolupráci s AMD. Přináší aktualizace vzduchem (OTA) do vozu vyvinutého přímo Subaru vůbec poprvé a v budoucí verzi bude podporovat funkce umělé inteligence pro systém EyeSight. Subaru plánuje jednotku vyrábět samo a používat ji v elektrických, hybridních i benzinových modelech.
V roce 2023 si Subaru stanovilo cíl prodávat do roku 2030 ročně 600.000 čistě elektrických vozů, což měla být polovina jeho plánovaného globálního objemu, zaštítěná investicemi do elektrifikace ve výši 1,5 bilionu jenů. Do listopadu 2025 však automobilka utratila přibližně 300 miliard jenů, zbývajících 1,2 bilionu podrobila revizi a uvedla, že zvažuje odložení čtyř vlastních elektrických modelů naplánovaných do roku 2028.
Prezident Atsushi Osaki prohlásil, že je namístě odložit plnohodnotné investice do masové výroby elektromobilů. Testovací mula ze Sano je tím, co z této revize přežilo. Na trh by se auto mělo dostat v roce 2029 a počítá se i s evropským trhem. Čistě na technice Toyoty by tu mělo tedy Subaru žít něco přes rok.
Nic z toho ale neznamená konec spalovacích motorů u Subaru. Značka i nadále vyvíjí svůj ikonický boxer, nově jako součást full-hybridního systému. V květnu 2024 uzavřelo Subaru společně s Toyotou a Mazdou strategickou alianci s cílem vývoje nové generace spalovacích motorů určených pro věk elektrifikace. Nově vyvinutý atmosférický i přeplňovaný boxer s úpravami pro vyšší tepelnou účinnost funguje v nízkých rychlostech jako generátor elektřiny pro elektromotor a ve vyšších rychlostech přímo pohání kola.
Kromě toho Subaru také výrazně zrychluje vývoj nových vozidel nahrazením většiny fyzických nárazových testů digitálními simulacemi, které využívají historická data. V kombinaci s úzkou spoluprací vývojových týmů přímo v R&D centru v prefektuře Točigi tak značka cílí na zkrácení vývojového cyklu až o 40 %. Podle výkonného ředitele Takatoma Watamoriho umožní tato digitalizace pružněji reagovat na potřeby zákazníků a redukovat náklady.
Zdroj: Subaru, zdroj foto: motor-fan.jp, zdroj videa: Auto.cz